Энергетиков ударило сроком

В Москве суд вынес приговор участникам преступного сообщества, обвинявшимся в хищении у ПАО «Россети» 10 млрд руб. Как установил суд, бывшие топ-менеджеры региональных энергетических компаний под видом исполнения различных договоров, не связанных с их профильной деятельностью, вывели деньги из оборота единой энергосистемы России на счета подконтрольных им фирм. Подсудимые получили от 15 лет 6 месяцев до 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За хищение средств ПАО «Россети» суд назначил обвиняемым очень внушительные сроки

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ За хищение средств ПАО «Россети» суд назначил обвиняемым очень внушительные сроки

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Замоскворецкий суд столицы вынес приговор семи фигурантам дела о хищении средств у «Россетей». В зависимости от роли каждого им инкриминировалось участие в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 159 УК РФ) и легализация денежных средств, полученных преступным путем (п. «а» и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Расследование масштабных хищений средств у ПАО «Россети», по данным “Ъ”, следственный департамент МВД начал 10 апреля 2013 года. Тогда объектом внимания правоохранителей стали предполагаемые махинации руководства ПАО «Вологдаэнергосбыт», в отношении которого было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже в одно производство с ним было соединено еще 11 уголовных дел, фигурантами которых стали руководящие сотрудники других региональных энергосбытовых компаний. Отметим, что в начале расследования в деле фигурировали махинации, совершенные в период с 2004 по 2019 год, а в окончательной редакции этот период сократился до восьми лет — с 2011 по 2019 год.

Слушания по делу начались в сентябре 2023 года. По версии следствия, преступное сообщество действовало под прикрытием «Межрегионсоюзэнерго». Компанию в то время возглавляли Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц. Двое последних скрылись за границей и находятся в международном розыске, а к господину Османову претензий у следствия, по данным “Ъ”, в итоге не оказалось.

Согласно материалам дела, подконтрольные организаторам преступления энергосбытовые компании ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» занимались непрофильной финансовой деятельностью. В частности, приобретали векселя и акции, выдавали займы, финансировали сторонние коммерческие структуры, заключали договоры уступок права требования и т. п. При этом финансирование этих проектов осуществлялось за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке. Отметим, что некоторые из вышеназванных энергосбытовых компаний входили в число акционеров этого кредитного учреждения. «Таким образом сообщниками были использованы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций»,— отмечала официальный представитель МВД Ирина Волк. При этом искусственно создаваемая кредиторская задолженность, как установило следствие, погашалась за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии. А вот услуги поставщиков энергоресурсов под предлогом дефицита средств махинаторы уже не оплачивали.

В итоге неконтролируемая выдача кредитов, в том числе под поручительства энергосбытовых компаний, которые так и не были возвращены, а также сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов.

Справиться с ситуацией Мосуралбанк так и не смог и с долгом в размере 4,7 млрд руб. в сентябре 2018 года был признан банкротом.

По итогам разбирательства Замоскворецкий райсуд столицы признал бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» Игоря Шульгина, Елизавету Сахно, Вадима Литвинова, Светлану Никодимову, Ивана Ворачева, Николая Кривцунова и экс-управляющего АКБ «Мосуралбанк» Николая Корнеева виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 15 лет 6 месяцев до 18 лет. Также суд удовлетворил предъявленные им пять гражданских исков: от ПАО «Россети Северо-Запад» — на 2,8 млрд и 266 млн руб., от ПАО «Россети Сибирь» — на 1,4 млрд руб.— и от ПАО «Россети Урал» — на 3,4 млрд и 948 млн руб.

Один из адвокатов подсудимых сообщил, что с приговором они не согласны и намерены его обжаловать.

Ефим Брянцев