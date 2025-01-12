Сделки с векселями подпитали электричеством

В Москве, в Замоскворецком суде, начался процесс по делу о махинациях со средствами российских энергосбытовых компаний на сумму 8,8 млрд руб. По версии правоохранителей, несколько их топ-менеджеров, объединившись в организованное преступное сообщество (ОПС), с 2010 по 2019 год направляли получаемые от потребителей деньги на операции с векселями и другую непрофильную финансовую деятельность, создавая тем самым задолженность перед компаниями—поставщиками электроэнергии. На скамье подсудимых — бывший председатель совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» и экс-руководитель юридической службы обанкротившегося «Межрегионсоюзэнерго» Вадим Литвинов. Дело еще семи фигурантов рассматривается отдельно, предполагаемый организатор ОПС — экс-руководитель «Межрегионсоюзэнерго» Юрий Шульгин числится в международном розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководитель «Межрегионсоюзэнерго» Юрий Шульгин

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Экс-руководитель «Межрегионсоюзэнерго» Юрий Шульгин

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

На первое слушание по существу своего уголовного дела Вадим Литвинов прибыл своим ходом: после перенесенных год назад двух инсультов суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Подсудимый передвигался по суду с помощью палочки, речь его была немного замедленной. Адвокат обвиняемого Карен Нерсесян попросил председательствующего позволить подзащитному отвечать на вопросы сидя и получил положительный ответ.

По традиции на первом заседании прокурор огласила суть обвинения. Из него следовало, что Вадиму Литвинову вменяются ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, совершенная в составе организованной группы, в особо крупном размере). Хотя дело рассматривается в отношении одного господина Литвинова, в большинстве инкриминируемых ему эпизодов фигурируют и другие предполагаемые члены ОПС.

Организатором же преступного сообщества следствие считает бывшего главу «Межрегионсоюзэнерго» Юрия Шульгина.

По версии обвинения, господин Шульгин создал ОПС не позднее апреля 2010 года, когда у него, по материалам дела, созрел план хищения средств компаний, входивших в ПАО «Россети». В сообщники, по данным следствия, он привлек подчиненных по «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова и Баграта Катальянца (также скрылись от следствия), курировавших работу подчиненных «Россетям» энергосбытовых компаний, имевших статус «гарантирующих поставщиков электроэнергии» в своих регионах (в материалах дела упоминаются ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт»). Господин Литвинов являлся председателем совета директоров последней компании, а в некоторых других — членом совета. При этом, говорится в деле, он также занимался юридическим обслуживанием деятельности «Межрегионсоюзэнерго».

Из обвинения следует, что руководство «Межрегионсоюзэнерго», курируя поставки электроэнергии в регионах и сбор платежей с населения и юридических лиц, умышленно создавало задолженность перед компаниями—поставщиками электроэнергии, ссылаясь на неплатежи потребителей. Хотя в реальности, считает обвинение, средства у «гарантирующих поставщиков электроэнергии» были, но тратились они на цели, не имевшие ничего общего с поставленными перед сбытовиками целями и задачами. Вместо того, отметила прокурор, чтобы направлять средства на оптовую закупку электроэнергии, модернизацию и поддержку работоспособного состояния технических сетей и иные расходы, связанные с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой отрасли, компании вели непрофильную финансовую деятельность: выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставный капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования и т. п.

Финансировал эти операции подконтрольный, по версии следствия, членам ОПС АКБ «Мосуралбанк», а задолженности по кредитам погашались за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии.

Компания «Россети» в судах требовала погашения задолженностей. Вадим Литвинов, владея парой юридических фирм, занимался улаживанием спорных ситуаций с долгами, а кроме того, проблем с контрагентами при покупке акций, векселей и долей в уставных фондах различных фирм.

Задержки с оплатой деятельности электрогенерирующих компаний в конце концов привлекли внимание властей, после чего последовали проверки контролирующих и правоохранительных органов. В итоге компании, накопившие миллиардные долги на энергорынке, были в 2018–2019 годах лишены статуса гарантирующих поставщиков и признаны банкротами. Тогда же по решению Центробанка лишился лицензии и Мосуралбанк. А деятельностью предполагаемых участников ОПС занялись сотрудники ФСБ и МВД РФ.

В марте 2021 года при содействии департамента экономической безопасности в ТЭКе Министерства энергетики РФ оперативники ФСБ и МВД задержали бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний Игоря Шульгина (брата предполагаемого организатора ОПС), Елизавету Сахно, Вадима Литвинова, Светлану Никодимову, Ивана Ворачева, Николая Кривцунова, а также экс-управляющего АКБ «Мосуралбанк» Николая Корнеева. Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве, участии в ОПС и отмывании преступных доходов, а суд их арестовал.

Следствие было завершено к началу 2022 года, после чего фигуранты приступили к ознакомлению с 855 томами уголовного дела. В октябре 2023 года Замоскворецкий суд приступил к рассмотрению дела в отношении семи фигурантов. Материалы дела в отношении Вадима Литвинова тогда же в связи с его болезнью были выделены в отдельное производство, их рассмотрение началось с годичной задержкой.

Отвечая на вопрос председательствующего Артема Устинова, как он относится к предъявленному обвинению, Вадим Литвинов заявил, что «ничего не понял, какой-то набор слов и предложений». Далее подсудимый уточнил, что «не признает вину ни по одному преступлению, что зачитали».

Адвокат Карен Нерсисян, комментируя итоги заседания (самому обвиняемому по условиям домашнего ареста общение со СМИ запрещено), сообщил “Ъ”, что его подзащитный не признает вину, поскольку в предполагаемых преступлениях не участвовал, а лишь исполнял обязанности юриста. «Накапливалось много долгов от бюджетных организаций, которые не платили,— пояснил господин Нерсесян.— Энергосбытовые компании выкупали долги и начинали требовать их погашения. А Вадим Литвинов помогал урегулировать эти споры». При этом адвокат заметил, что «есть много судов, которые выиграл подзащитный, и эти решения до сих пор не отменены».

Алексей Соковнин