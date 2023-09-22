Банкиры подпитались от энергетиков

МВД раскрыло схему хищения у ПАО «Россети» более 8 млрд руб., дело направлено в суд. По данным полицейских, около десятка фигурантов, среди которых несколько бывших топ-менеджеров Мосуралбанка, по самым разным договорам выводили деньги через это кредитное учреждение из оборота единой энергосистемы России на счета подконтрольных им компаний. Предполагаемые организаторы криминальной схемы — бывшие руководители холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) — от правоохранительных органов успели скрыться за границей и находятся в международном розыске.

По данным “Ъ”, расследование масштабных хищений средств у ПАО «Россети» следственный департамент МВД начал 10 апреля 2013 года. Тогда объектом внимания правоохранителей стали махинации руководства ПАО «Вологдаэнергосбыт», в отношении которого было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже в одно производство с ним было соединено еще 11 уголовных дел, фигурантами которых стали руководящие сотрудники других региональных энергосбытовых компаний, входящих в ПАО «Россети Северо-Запад», «Россети Сибирь» и ОАО «МРСК Урала».

Отметим, что в начале расследования в деле фигурировали махинации, совершенные в период с 2004 по 2019 год, а в окончательной редакции этот период сократился до восьми лет — с 2011 по 2019 год. По версии следствия, за это время участники преступной группы вывели в подконтрольные им зарубежные компании более 8 млрд руб. В организации криминальной схемы следствие изначально подозревало бывших совладельцев холдинга МРСЭН (в апреле 2022 года признан банкротом) Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца. Последние двое, числившиеся там гендиректором и его заместителем, успели скрыться за границей и были объявлены в международный розыск, а вот к господину Османову претензий у следствия, по данным “Ъ”, в итоге не оказалось.

Как говорится в материалах дела, подконтрольные организаторам преступления энергосбытовые компании: ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» — помимо основной занимались также и непрофильной финансовой деятельностью. В частности, речь идет о приобретении ими векселей и акций, выдаче займов, финансировании сторонних коммерческих структур, заключении договоров уступки права требования и т. п. При этом финансирование этих проектов осуществлялось за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке. Отметим, что некоторые из вышеназванных энергосбытовых компаний входили в число акционеров этого кредитного учреждения. «Таким образом сообщниками были использованы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций»,— отметила официальный представитель МВД Ирина Волк. При этом искусственно создаваемая кредиторская задолженность, как установило следствие, погашалась за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии. А вот услуги поставщиков энергоресурсов под предлогом дефицита средств махинаторы уже не оплачивали. В итоге неконтролируемая выдача кредитов, в том числе под поручительства энергосбытовых компаний, которые так и не были возвращены, а также сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов. Справиться с ситуацией Мосуралбанк так и не смог и с долгом в размере 4,7 млрд руб. в сентябре 2018 года был признан банкротом.

Отметим, что в 2017–2018 годах в отношении сбытовых структур МРСЭН были возбуждены процедуры банкротства, а в 2018 году все они были лишены статуса гарантирующих поставщиков.

Первые аресты в рамках расследования этого дела последовали весной 2021 года. Тогда в СИЗО были отправлены бывшие председатель правления Мосуралбанка Николай Корнеев и члены совета директоров этого кредитного учреждения Елизавета Сахно и Светлана Никодимова, а также экс-владелец аффилированной с банком компании «Роскоммунэнерго», бывший председатель совета директоров «Челябэнергосбыта» Владимир Литвинов. Им и еще нескольким бывшим руководителям региональных энергосбытовых компаний помимо особо крупного мошенничества вменили в вину организацию преступного сообщества или участие в нем, а также отмывание денежных средств (ч. 3 ст. 210 и п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В счет погашения предполагаемого ущерба у фигурантов арестованы активы на общую сумму около 7 млрд руб.

«Группа "Россети" оказывает содействие работе правоохранительных органов и других ведомств при расследовании деятельности обвиняемых лиц и компаний группы МРСЭН,— сказали “Ъ” в ПАО "Россети".— Причиненный ущерб дочерним обществам ПАО "Россети" (ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Урал" и ПАО "Россети Сибирь") оценивается более чем в 10 млрд руб. На данный момент из них компенсировано 720 млн руб.».

Олег Рубникович