Злоумышленники оставили МВД миллиарды

МВД выявило схему хищения более 10 млрд руб. у энергетических компаний, входящих в ПАО «Россети». Махинации осуществлялись под прикрытием холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), возглавляемого олигархом Эльдаром Османовым и его компаньонами Юрием Шульгиным и Багратом Катальянцем. Двое последних объявлены в международный розыск. В СИЗО же отправлены три топ-менеджера лопнувшего Мосуралбанка. Именно через это кредитное учреждение, по версии следствия, из оборота Единой энергосистемы России и выводились деньги на счета фирм, подконтрольных участникам аферы.

По ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывших председателя правления Мосуралбанка Николая Корнеева и членов совета директоров этого кредитного учреждения Елизавету Сахно и Светлану Никодимову, а также экс-владельца аффилированной с банком компании «Роскоммунэнерго», бывшего председателя совета директоров «Челябэнергосбыта» Владимира Литвинова. Они, а также еще несколько бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний подозреваются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как полагают в МВД, с 2004 по 2019 год участниками преступного сообщества в подконтрольные им зарубежные компании было выведено более 10 млрд руб. Организаторами криминальной схемы следствие считает бывших совладельцев холдинга МРСЭН Эльдара Османова, Юрия Шульгина и Баграта Катальянца. Все они находятся за границей, а двое последних уже объявлены в международный розыск.

Бывший совладелец холдинга МРСЭН Юрий Шульгин Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

По версии следствия, подконтрольные им энергосбытовые компании — ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» — занимались непрофильной финансовой деятельностью. В частности, речь идет о приобретении ими векселей и акций, выдаче займов, финансировании сторонних коммерческих структур и проч. При этом финансирование этих проектов осуществлялось за счет технических кредитов, которые компании получали в Мосуралбанке.

Отметим, что многие из этих энергосбытовых компаний были в числе акционеров этого кредитного учреждения, а долями в них владела экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина.

Сама госпожа Сечина от комментариев воздержалась. Ранее, поддерживая отзыв лицензии у банка, она отмечала, что владела в нем менее чем 3% акций и не входила в органы его управления.

Между тем, как установил Центробанк еще в 2018 году, именно «обслуживание интересов акционеров Мосуралбанка и аффилированных с ними лиц» и стало одной из причин его плачевного состояния. Например, за несколько месяцев до отзыва лицензии (это произошло в июне 2018 года) кредитное учреждение выдало кредит в размере 370 млн руб. ББР-банку. Поручителями по нему выступили ПАО «Вологодская сбытовая компания» и ПАО «Архэнергосбыт» (в списках конечных собственников акционеров которых фигурировала госпожа Сечина). В итоге деньги банку возвращены не были, а арбитраж, куда Мосуралбанк обратился с иском к поручителям, в удовлетворении требования отказал. Свое решение суд мотивировал тем, что и банки, и ПАО являются аффилированными лицами, а «задолженность сформирована искусственно с целью проведения процедуры контролируемого банкротства в ущерб интересам добросовестных кредиторов».

Аналогичные сделки были проведены и с участием других энергосбытовых компаний. В итоге неконтролируемая выдача кредитов, которые так и не были возвращены, и сделки с лицами, связанными с акционерами банка, привели к образованию проблемных активов. Справиться с ситуацией Мосуралбанк так и не смог и с долгом в размере 4,7 млрд руб. оказался банкротом.

В ходе расследования сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии были проведены обыски в семи регионах.

Помимо экс-банкиров задержали еще и 11 бывших руководителей региональных энергосбытовых компаний, которых также подозревают в участии в финансовых махинациях.

В отношении нескольких из них Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста. Остальных представитель следственного департамента МВД счел возможным оставить под подпиской о невыезде. Правда, в пятницу же в отношении одного из таких обвиняемых — бывшего директора «Архэнергосбыта» Николая Кривунцова следователь ходатайствовал об изменении меры пресечения на заключение под стражу, но суд в этом отказал.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, у фигурантов этого дела арестованы активы на общую сумму около 7 млрд руб. Отметим также, что в начале марта 2021 года АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Мосуралбанке, направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бывших топ-менеджеров этого кредитного учреждения более 906 млн руб. Среди ответчиков помимо прочих присутствуют и Николай Корнеев, Елизавета Сахно и Светлана Никодимова.

Олег Рубникович