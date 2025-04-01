Рябков: Россия готова помочь США и Ирану выстроить диалог, «поезд еще не ушел»

Россия готова предложить США и Ирану помощь в выстраивании конструктивного диалога по иранской ядерной программе, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, последствия американского удара по ядерной инфраструктуре Ирана «могут оказаться катастрофическими для всего региона».

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«Я уже не говорю о том, какого рода последствия это может иметь с точки зрения действий Тегерана, о чем иранские коллеги тоже говорят открыто и внятно, поэтому пока еще время есть и поезд не ушел, нужно удвоить усилия для того, чтобы на разумной основе попытаться договориться»,— сказал Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Президент США Дональд Трамп в мартовском письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Исламская Республика отказалась участвовать в прямых переговорах, но не исключила контакты через посредников. СМИ писали, что с просьбой выступить посредником в этом вопросе Вашингтон просил Москву. Тем временем американский президент пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать. Иран пообещал дать соответствующий ответ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран заговорит ракетами».

Лусине Баласян