Иран отказался от прямых переговоров с США

Исламская Республика отказалась участвовать в прямых переговорах с США. Об этом Иран проинформировал США в ответном письме, заявил президент страны Масуд Пезешкиан. Господин Пезешкиан добавил, что только действия Белого дома могу определить судьбу дальнейших контактов. При этом Иран не отказывается продолжать контакты через посредников.

«Несмотря на то что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было указано, что путь непрямых остается открытым. Иран никогда не избегал переговоров и только невыполненные обязательства вызвали проблему на этом пути»,— передает словам президента Ирана его пресс-служба в Telegram. Письмо было доставлено администрации Дональда Трампа через посредников в Омане.

Сегодня в интервью NBC News президент США Дональд Трамп заявил, что если Тегеран не будет сотрудничать, США начнут бомбардировки, «которые Иран раньше не видел». Он также пригрозил Исламской Республике дополнительным экономическим давлением.

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