Минобороны обвинило ВСУ в ежедневных ударах по энергообъектам России

Минобороны обвинило ВСУ в атаках на два российских энергообъекта за прошедшие сутки. По данным ведомства, в результате в Белгородской области остались без электричества более 1,2 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inna Varenytsia / Reuters Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Согласно сводке министерства, вчера, 31 марта, в Запорожской области украинский БПЛА атаковал электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП «Таврия-Энерго»). Из-за этого прекратилось электроснабжение в двух населенных пунктах Токмаковского района. В тот же день в Белгородской области в результате удара дрона по трансформаторной подстанции в населенном пункте Смородино отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Это привело к отключению электричества у жителей Грайворонского района.

«Вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России»,— утверждает оборонное ведомство.

Владимир Путин 18 марта после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины. Кремль уверял, что Россия не будет атаковать украинские объекты инфраструктуры. Минобороны с тех пор неоднократно сообщало об обстрелах со стороны ВСУ.

О позиции США по Украине — в материале «Ъ» «Трамп или пропал.