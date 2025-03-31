Минобороны: атаки Киева на энергообъекты свидетельствуют о недоговороспособности

Минобороны России сообщило, что в течение прошедших суток ВСУ продолжили атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. По данным ведомства, вчера, 30 марта, были обстреляны два энергообъекта в Брянской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / Reuters Фото: Alina Smutko / Reuters

В частности, подвергся артиллерийскому обстрелу объект «Брянскэнерго» —филиала компании «Россети». Из-за обрыва провода на опоре отключилась высоковольтная линия, что привело к прекращению электроснабжения в Суземском районе. Также была атакована трансформаторная подстанция, в результате отключилась высоковольтная линия 10 кВ и была прекращена подача электричества потребителям в Севском районе.

«Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине»,— считают в российском оборонном ведомстве.

18 марта Владимир Путин после телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины и дал военнослужащим соответствующий приказ. Кремль уверял, что Россия не будет атаковать украинские объекты инфраструктуры. Минобороны РФ регулярно отчитывается о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ.

О контактах Москвы и Вашингтона по Украине — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».