Кремль: РФ не будет атаковать энергетику Украины, несмотря на провокации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохранит паузу в ударах по объектам инфраструктуры Украины несмотря на провокации со стороны ВСУ. Атаки Украины на энергообъекты на Кубани Кремль рассматривает как саботаж достигнутых договоренностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Иных команд президента не было»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос о сохранении Россией паузы на удары по объектам энергетики Украины.

Минобороны сегодня, 19 марта, сообщило, что после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа ВСУ намеренно атаковали дронами энергообъект в Краснодарском крае. Армия России же, получив приказ прекратить удары, сбила собственные семь ударных БПЛА. Их целью были расположенные в Николаевской области украинские объекты энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК.

18 марта господа Путин и Трамп провел второй за полтора месяца телефонный разговор. По его итогам российский президент поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Подробности — в публикации «Ъ» «Договорились».