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Коммерсантъ FM
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Кремль: РФ не будет атаковать энергетику Украины, несмотря на провокации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохранит паузу в ударах по объектам инфраструктуры Украины несмотря на провокации со стороны ВСУ. Атаки Украины на энергообъекты на Кубани Кремль рассматривает как саботаж достигнутых договоренностей.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Иных команд президента не было»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос о сохранении Россией паузы на удары по объектам энергетики Украины.

Минобороны сегодня, 19 марта, сообщило, что после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа ВСУ намеренно атаковали дронами энергообъект в Краснодарском крае. Армия России же, получив приказ прекратить удары, сбила собственные семь ударных БПЛА. Их целью были расположенные в Николаевской области украинские объекты энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК.

18 марта господа Путин и Трамп провел второй за полтора месяца телефонный разговор. По его итогам российский президент поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Подробности — в публикации «Ъ» «Договорились».

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