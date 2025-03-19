Кремль: РФ не будет атаковать энергетику Украины, несмотря на провокации
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохранит паузу в ударах по объектам инфраструктуры Украины несмотря на провокации со стороны ВСУ. Атаки Украины на энергообъекты на Кубани Кремль рассматривает как саботаж достигнутых договоренностей.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Иных команд президента не было»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос о сохранении Россией паузы на удары по объектам энергетики Украины.
Минобороны сегодня, 19 марта, сообщило, что после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа ВСУ намеренно атаковали дронами энергообъект в Краснодарском крае. Армия России же, получив приказ прекратить удары, сбила собственные семь ударных БПЛА. Их целью были расположенные в Николаевской области украинские объекты энергетической инфраструктуры, связанные с ВПК.
18 марта господа Путин и Трамп провел второй за полтора месяца телефонный разговор. По его итогам российский президент поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.
Подробности — в публикации «Ъ» «Договорились».