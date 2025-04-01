Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Москве с китайским коллегой Ван И. Господин Лавров перед началом переговоров заявил, что целью встречи является подготовка российского-китайского саммита, который планируется в мае. Где он пройдет, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @MID_Russia Фото: @MID_Russia

По словам министра, лидеры России и Китая настроены на последовательное укрепление «российско-китайской связки». «Встречи президента Путина и председателя Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для развития наших двусторонних отношений, которые благодаря двум лидерам вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям»,— убежден господин Лавров.

Визит Ван И в Россию стартовал вчера, 31 марта, и продлится до 2 апреля. В феврале секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу побывал в Пекине с однодневным визитом. Он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили вопросы в сфере безопасности, а также международные и региональные проблемы.

Си Цзиньпин в предыдущий раз посещал Москву в 2023 году. В феврале 2025-го Кремль сообщал о подготовке взаимных визитов Владимира Путина и Си Цзиньпина в РФ и Китай. В том же месяце лидеры двух стран провели телефонный разговор.

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