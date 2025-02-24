Путин и Си поговорили по телефону

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщило агентство «Синьхуа». Звонок состоялся по инициативе российской стороны. Кремль отмечал, что во время разговора лидеры обсудят в том числе итоги встречи делегаций США и РФ в Эр-Рияде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Китайский лидер во время разговора назвал Китай и Россию «добрыми друзьями» которые поддерживают друг друга и достигают общего развития.

19 февраля Владимир Путин сообщил о планах проинформировать партнеров по БРИКС, включая Китай, об итогах переговоров в Эр-Рияде, состоявшихся 18 февраля. МИД КНР, комментируя встречу делегаций России и США, подчеркнул, что Пекин поддерживает любые усилия по установлению мира на Украине.

Лусине Баласян