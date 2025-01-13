Сто лет — и пророчество

В ближайшие годы Китай и дальше будет опережающими темпами наращивать военные расходы, продолжив собственное становление в качестве третьей ядерной сверхдержавы. Пекин может уже к 2035 году выйти на уровень российского и американского стратегических ядерных арсеналов. Такой вывод содержится в докладе Института Китая и современной Азии РАН (ИКСА РАН) «Китай-2049: футурологический анализ», который широкой публике презентуют в середине этой недели. В нем ведущие российские китаисты, проанализировав основные тренды развития Китая в экономике и внешней политике до 2049 года — времени столетия КНР, рассмотрели и возможные сценарии эволюции места Пекина на мировой арене, и то, какой курс России с учетом существующих перспектив можно было бы считать оптимальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 на площади Тяньаньмэнь в Пекине, 21 июня 2024 года

Фото: Jason Lee / Reuters Китайская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета DF-41 на площади Тяньаньмэнь в Пекине, 21 июня 2024 года

Фото: Jason Lee / Reuters

Как обозначили авторы доклада «Китай-2049: футурологический анализ», в число которых вошли ведущие эксперты-китаеведы как самого ИКСА РАН, так и МГИМО МИД РФ и Высшей школы экономики, год столетия КНР был выбран как условный рубеж — «одновременно и достаточно близкий, чтобы нынешние тенденции могли подсказать общие направления будущего движения, и достаточно далекий, чтобы по поводу этих направлений можно было рассуждать достаточно свободно и многовариантно».

Экономические вызовы

С учетом того что Китай уже несколько лет является официально второй экономикой мира после США, первоочередное внимание в прогнозе было уделено тому, что ждать от экономического развития этой азиатской страны на фоне ряда внутренних и внешних вызовов. К числу первых авторы отнесли слабость базы внутреннего потребления и медленные темпы его роста (последние годы доля индивидуального потребления в ВВП КНР составляла 40–45% против примерно 60%, например, в Бразилии или Индии).

Второй проблемой, осложняющей экономическое развитие Китая, является демография — растущее быстрыми темпами старение населения при низкой рождаемости и сокращении численности трудоспособного населения. Явным стопором для экономического роста служат и такие факторы, как ограниченность природных ресурсов, региональные диспропорции (при сохранении разрыва в уровне развития приморских регионов КНР и регионов центральной и западной части страны наметилась еще и линия разлома между южными и северными провинциями) и, наконец, отставание Китая в области фундаментальных исследований.

На этот фон ложатся вызовы внешние: тенденция к деглобализации с нарастанием протекционистских настроений в международной торговле и курс Запада на технологическую изоляцию Китая, который с приходом в Белый дом Дональда Трампа будет лишь усиливаться.

«Несмотря на внутренние проблемы и усилившееся внешнее давление по сдерживанию Китая, китайская экономика по-прежнему сохраняет большой запас прочности и потенциал для дальнейшего устойчивого развития»,— делают, однако, вывод авторы.

И резюмируют: вероятнее всего, китайская экономика сможет выйти на новый уровень и реально перейти на рельсы «высококачественного развития». Отметим, что, согласно плану руководства КНР, к 2049 году страна завершит «модернизацию китайского типа», по итогам которой страна должна стать «богатой, сильной, демократической, цивилизованной, гармоничной социалистической державой».

Выше, дальше, сильнее

Что касается возможностей Китая в оборонной сфере, то они, согласно выводам российских китаистов, будут только расти. Как считают эксперты, уже через десять лет произойдет окончательное становление КНР, ныне официально проводящей политику по созданию «системы стратегического сдерживания высокого уровня», в качестве третьей ядерной сверхдержавы.

Пекин продолжит наращивать арсеналы межконтинентальных баллистических ракет как минимум трех базовых типов (DF-31, DF-41, DF-5) со все более современными модификациями.

«Создание такого типа оружия говорит о планах значительного и быстрого наращивания ядерного арсенала. В силу этого возможен выход КНР на уровень российского и американского стратегических ядерных арсеналов, которые определены пока еще соблюдаемым Россией и США договором СНВ-3, уже к 2035 году, когда у КНР будет около 1,5 тыс. ядерных боеголовок»,— предполагают авторы.

Благодаря стремительному развитию океанского флота Китай, ныне лидирующий по темпам ввода в эксплуатацию новых боевых кораблей, получит большие возможности для силового обеспечения своих глобальных интересов. К 2049 году можно ожидать достижения ВМС КНР боевого потенциала, сравнимого с ВМС США, уверены эксперты.

При этом китайские власти будут ориентированы на обеспечение постоянного присутствия в различных частях мира: «Если сейчас КНР располагает единственной зарубежной военной базой в Джибути, то в перспективе можно ожидать появления китайских баз на западном побережье Африки и на Ближнем Востоке». Впрочем, масштабы будущего китайского зарубежного военного присутствия вряд ли будут сопоставимыми с нынешним военным присутствием США в мире.

Наконец, в ближайшую четверть века КНР будет добиваться лидерства в перспективных направлениях развития военной техники, включая сферу ИИ, лазерное и электромагнитное оружие и гиперзвук, а космос останется главной сферой острого соперничества между Пекином и Вашингтоном.

Место Китая под солнцем и варианты России

Один из главных выводов о том, как в середине века Китай будет вести себя на мировой арене, сводится к тому, что страна продолжит считать экономическую стабильность ключевой составляющей своей внешней политики, а успешный экономический рост — опорой своего международного влияния. При этом Пекин видит себя будущим лидером Глобального Юга, влияние на пространстве которого он будет наращивать за счет формирования сети дружественных государств, прибегая как к экономическим стимулам, так и к политике давления посредством санкций.

Что касается «самых важных отношений в мире» — отношений Китая и США, то, согласно выводам авторов, соперничество Пекина и Вашингтона сохранится, но даже в середине века не приведет к полному «разводу» между ними.

Во многом по той причине, что КНР будет и дальше проявлять гибкость, избегая открытой конфронтации и стремясь к компромиссам, но одновременно не отказываясь от использования в своих интересах противоречий в западном лагере.

В отношениях с Москвой Пекин сохранит «стратегическую гибкость и дальновидность, признавая важность России как союзника и высоко ценя безопасность на северной границе». Вместе с тем Пекин будет избегать излишне жестких обязательств по отношению к Москве. В частности, создание формального военного альянса двух стран, будоражащего умы экспертов и СМИ последние пару лет, станет возможным только в случае некой полномасштабной войны.

Российские китаисты делают и прогноз о том, какой вариант развития Китая в ближайшие годы наиболее вероятен и выгоден Москве.

Вывод здесь такой: наиболее вероятным сценарием будет сохранение контролируемой конкуренции между КНР и Западом, на фоне которой России следует наращивать всестороннее сотрудничество с Пекином для купирования угроз со стороны Запада, одновременно активно развивая взаимодействие с другими незападными центрами силы.

«Последовательная политика многосторонней дипломатии и участие в глобальных инициативах могут помочь избежать изоляции и способствовать укреплению суверенитета в условиях продолжающегося соперничества. Такой курс был бы оптимальным для России в целом»,— отмечают авторы.

А вот ослабление Китая на фоне укрепления Запада, равно как и заметное опережение им США и их союзников (первый сценарий эксперты относят к наименее вероятному, тогда как вероятность второго несколько выше), России невыгодны. «Кризис в Китае создал бы серьезные проблемы как для российской экономики, так и для безопасности, а ослабление КНР привело бы к тому, что Россия лишится серьезной поддержки в противостоянии с укрепившимся Западом»,— предрекает доклад в первом случае.

Успех второго сценария создаст для России как возможности, так и проблемы. «Не совсем понятно, как будет вести себя Китай, став единственным мировым лидером. Согласно заявлениям руководства КНР, у него нет планов установления гегемонии в мировой системе. Однако уже сегодня в элите страны имеют место и националистические настроения, которые по мере усиления гордости за страну могут усиливаться, что может негативно сказаться на его отношениях с соседями, в том числе и с Россией. В этих условиях складывающаяся сегодня тенденция односторонне полагаться на Пекин во внешней политике может перейти в одностороннюю зависимость»,— предупреждают российские синологи.

Наталия Портякова