Сергей Шойгу прибыл в Пекин

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с однодневным визитом в Пекин. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И, сообщила пресс-служба Совбеза.

Стороны намерены обсудить вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы. В Совбезе заявили, что отношения двух стран «носят характер стратегического партнерства», передает ТАСС.

Это вторая поездка господина Шойгу в Китай за последние четыре месяца. В прошлый раз он побывал в КНР с рабочим визитом в ноябре 2024 года. Он также встретится с главой китайского МИДа и посетил авиасалон, где прошла первая зарубежная демонстрация российского истребителя Су-57.

О предыдущей поездке — в материале «Ъ» «Российско-китайское предупреждение».