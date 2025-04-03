Weekend №10–2025

Порцелиновое зеркало эпохи и город, воплотивший загадочность русской цивилизации, Аззедин Алайя, неотличимый от Тьерри Мюглера, художник, ищущий себя в бурятских мифах и обретший себя на Christie’s, «Великий Гэтсби» после Великой депрессии, рукопожатие с Маркесом и завтрак с Кустурицей, трудности переходного возраста, снятые одним планом, а также театральные и кинопремьеры, выставки и книжные новинки, чтобы провести выходные и составить планы на отпуск.

«У художника нет цели — только путь»

Зорикто Доржиев о том, как искать себя в легендах и находить на Christie’s

Кочевник по стилям, участник Венецианской биеннале и ярмарки Art Miami, художник по костюмам фильма «Монгол», настоящий ваджра-панк, персональные выставки которого проходили в Русском музее и Третьяковской галерее, рассказал о темах своей большой ретроспективы в подмосковном музее «Новый Иерусалим», которая продлится до 18 мая.

Фото: Зорикто Доржиев / Галерея «Ханхалаев»

Блеск и несчастья «Великого Гэтсби»

Краткая история главного американского произведения 1920-х

100 лет назад вышел роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — самая полная энциклопедия американской жизни между Первой мировой войной и Великой депрессией.

Фото: Newdon Productions; Paramount Pictures

Город нереализованных генпланов

Нижний Новгород — лоскутное одеяло из обрывков больших проектов

Это один из великих русских городов, третья столица России, и тут масса всего интересного. Об архитектуре, культуре и истории Нижнего созданы десятки книг. Но хочется описать его с довольно непопулярной точки зрения — как градостроительный феномен, как загадочное поселение, отражающее загадочность русской цивилизации в целом.

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Самое актуальное на неделю с 3 апреля

Кино- и театральные премьеры, новые выставки и книги

Экспозиции начала апреля в городах России переносят в разные страны и эпохи — в Москве и Санкт-Петербурге вспоминают героев начала XX века, а в Суздале месят тесто будущего. По театральным премьерам двух столиц становится очевидно, что хореографов на интересные синтетические постановки могут вдохновлять даже такие вроде бы далекие от танца виды искусства, как поэзия, живопись и архитектура. Тем временем режиссер Дмитрий Крымов ведет «Разговоры с самим собой» и предлагает их почитать в его книге. Секреты ремесла в ней вырастают до размышлений о творчестве, а театр становится главным пространством взаимодействия в культуре. Девиз российского проката на этой неделе, судя по всему,— «По рогам получат все». Одновременно выходят черная комедия со звездой «Уэнсдэй», психологический триллер про дом престарелых с Джеффри Рашем и Джоном Литгоу, историческая драма о последних днях жизни Марии Антуанетты — все эти яркие новинки рассказывают о расплате за грехи прошлого, настоящие и вымышленные.

Фото: Сергей Кравцов

Противоположности сшиваются

Тьерри Мюглер и Аззедин Алайя снова вместе — теперь в музее

В парижском Fondation Azzedine Alaia показывают выставку Azzedine Alaia, Thierry Mugler. 1980–1990. Deux Dcennies de Connivences Artistiques («Аззедин Алайя и Тьерри Мюглер. 1980–1990, две декады творческого сближения»). Это сближение — на первый взгляд странное — на самом деле было невероятно захватывающим.

Фото: Stephane Ait Ouarab

Кто же все-таки виноват

«Переходный возраст» — сериал, который только вышел и уже самый обсуждаемый

История про убийство школьницы наследует «реализму кухонной мойки», который прописался в британском кино с 1950-х, но для зрителей Netflix она стала настоящим открытием.

Фото: Netflix

Сервизные кладовые

В Санкт-Петербурге прошла презентация каталога коллекции фарфора Екатерины Бородиной

Не пыльные бабушкины сервизы в сервантах за стеклом, а уникальные предметы искусства и запечатленная в них история России — так говорят о фарфоре те, кто его изучает и коллекционирует. И представленная книга «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» — это и источник знаний для музейщиков и коллекционеров, и возможность для просто интересующихся познакомиться с таким масштабным и уникальным явлением нашей культуры, как русский фарфор.

Фото: ИФЗ

Дыхание «Духа огня»

Что увидели на кинофестивале в Ханты-Мансийске участники и зрители

Мартовский кинофорум в столице Югры открывает сезон российских фестивалей, раньше всех собирая вместе кинематографистов, звезд, журналистов и, конечно, зрителей, для которых вход на показы бесплатный. Что еще особенного в «Духе огня», рассказывают его организаторы, участники и члены жюри.