Дыхание «Духа огня»

Мартовский кинофорум в столице Югры открывает сезон российских фестивалей, раньше всех собирая вместе кинематографистов, звезд, журналистов и, конечно, зрителей, для которых вход на показы бесплатный. Что еще особенного в «Духе огня», рассказывают его организаторы, участники и члены жюри.



Текст: Полина Сурнина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Ксения Кутепова на фестивале «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Ксения Кутепова на фестивале «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» проходит в Ханты-Мансийске с 2003 года. Инициатором его создания был режиссер Сергей Соловьев. С 2022 года президент фестиваля — сербский режиссер Эмир Кустурица.

Через рукопожатие с Маркесом

О традициях «Духа огня» рассказывает вице-президент фестиваля Мария Зверева:

«У нас есть необычное событие — фестивальный завтрак, который принимает губернатор округа. Мы пробовали назначать его на утро, но артисты неизменно опаздывали, и теперь завтрак в 13.00. На него приходят не больше 30 человек — члены международного и российского жюри, звезды, актеры, самые интересные гости фестиваля.

Мы всегда начинаем со слов: «Каждый из вас знаменит в своей стране. Но мы можем не знать друг друга, поэтому у каждого есть три минуты, чтобы представиться». Кажется, что это очень мало, но к концу этого завтрака мы все друг про друга кое-что понимаем. Мы просим быть неформальными: рассказать и за что ты получил “Оскар”, и с кем ты живешь — с пятью приемными детьми или с одной кошкой. Вот эта разноплановость очень увлекательна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Зверева, вице-президент Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», во время интервью

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Мария Зверева, вице-президент Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», во время интервью

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В этом году, например, поразительное количество наших гостей оказалось так или иначе связано с Сибирью или с Ханты-Мансийском. А еще выяснилось, что член жюри из Мексики Эпихменио Ибарра — друг Габриэля Гарсиа Маркеса и много лет с ним работал. Мы все побежали жать ему руку, потому что выйти на одно рукопожатие с Маркесом — огромное счастье и честь.

Этот завтрак мы проводим без журналистов и фотографов, чтобы каждый мог быть открыт. И степень откровенности очень большая. Однажды, например, на завтрак пришла актриса из Латинской Америки, которая в результате разговора сказала: “Я сейчас беременна, а мне предложили замечательную роль. Оставлять ребенка или сниматься?” Актрисы закричали: “Оставляй, конечно, плюнь ты на роль!” А режиссеры, конечно, были противоположного мнения».

Эмоции и мишени

Нынешний «Дух огня» — уже 23-й по счету. Ханты-Мансийск помнит Сергея Соловьева и Александра Абдулова, фильмы Паоло Соррентино и Раду Жуде, ночные показы в Центре искусств для одаренных детей Севера и многое другое.

Руководитель Центра современных горожан «Культштаб» Каролина Шибко вспоминает, каким был фестиваль 15 лет назад, когда она училась в Югорском государственном университете:

«Сейчас вход на сеансы свободный, а раньше надо было покупать билеты. Мы брали сразу абонемент. Фестиваль считался важным событием, поэтому нам разрешали уходить с пар. Мы с утра до глубокой ночи сидели в темных залах Центра искусств, где шла основная программа. Это время я вспоминаю как важную часть жизни. Раньше в Ханты-Мансийске еще проходили финалы Кубка мира по биатлону, и во время этих событий — фестиваля и Кубка — атмосфера в городе полностью менялась. Ты уже не чувствовал себя жителем маленького провинциального северного города. Казалось, что находишься в центре мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакаты, посвященные фестивальным фильмам «Духа огня», перед концертно-театральным центром

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Плакаты, посвященные фестивальным фильмам «Духа огня», перед концертно-театральным центром

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ветер против гордыни

«С некоторыми коллегами проще увидеться в Ханты-Мансийске, чем в Москве»,— признается председатель российского жюри Юрий Мороз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Мороз, кинорежиссер и председатель жюри конкурса «Дух огня», во время интервью

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юрий Мороз, кинорежиссер и председатель жюри конкурса «Дух огня», во время интервью

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Формат фестиваля — смотр дебютов — предполагает, что в конкурсе соседствуют фильмы самых разных жанров. Например, в этом году за победу в российском конкурсе боролись сказка, притча, неонуар, детектив, мелодрама и драма. Самое оживленное обсуждение у членов жюри вызвал фильм Сергея Члиянца «Ветер», который в итоге получил приз «Золотая тайга» имени Сергея Соловьева.

Подробности рассказывает председатель российского жюри Юрий Мороз:

«Картина сделана по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. У меня к этим авторам очень эмоциональное отношение. В 1994 году мы впервые проводили форум “Серебряный гвоздь” в Ялте. Это был фестиваль молодого кино, и там практически все были дебютантами — включая Лешу Балабанова и Валеру Тодоровского. И так случилось, что именно там произошло несчастье: Леша Саморядов погиб, сорвавшись с балкона гостиницы.

То, что я увидел на экране в этом году, лишний раз продемонстрировало: мы потеряли двух больших художников (Петр Луцик умер в 40 лет.— Прим. ред.). Их язык ни с чем не спутаешь. Картины по их сценариям, которые я посмотрел, объединены общей темой, и она будоражит, ты об этом думаешь. Они оба очень русские авторы. Их тематика — это поиск, путешествие; это попытка понять, кто мы, откуда мы, куда идем. Глубина, заложенная в сценарии, есть и в картине. Главный герой “Ветра” Иван — немножко дурак, немножко убийца, немножко весельчак, в общем, слепленный много из чего персонаж. Это определяет его поступки и определяет в общем движение картины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер и продюсер Сергей Члиянц на церемонии закрытия XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Режиссер и продюсер Сергей Члиянц на церемонии закрытия XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сам Сергей Члиянц, получая награду, сказал, что у него дома хранится «Золотая тайга», которую он получил в 2004 году как продюсер фильма «Бумер» Петра Буслова. «С тех пор я продюсировал фильмы, их получилось много,— продолжил Члиянц.— Потом бросил кинематограф на десять лет. И работал капитаном парусной яхты, ходил под ветром. Ветер — такая штука, которая здорово усмиряет гордыню. Я решил вернуться к своей подлинной профессии: я режиссер по образованию и, надеюсь, по жизни. Вот мой дебют режиссерский, пожелайте мне сил и здоровья, может, я еще что-нибудь успею снять».

Замкнуть Кустурицу

После того как в конце 2021 года не стало Сергея Соловьева, оргкомитет фестиваля год думал над тем, кто мог бы вместо него стать президентом «Духа огня». Очень важно было сохранить традиции и стилистику: отсутствие пафоса и формальности, высокое качество фильмов и ироничный подход ко всему, легкость и серьезность одновременно. Экстравагантная мысль предложить возглавить фестиваль иностранцу принадлежала Наталье Комаровой, которая тогда была губернатором ХМАО. А уговорить его помогла ирония судьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент ОАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль на церемонии открытия фестиваля «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Вице-президент ОАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль на церемонии открытия фестиваля «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Рассказывает член правления компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль:

«1981 год. Венецианский фестиваль. В жюри — режиссер Сергей Соловьев. Он голосует за дебютный фильм тогда еще малоизвестного молодого сербского режиссера Эмира Кустурицы “Помнишь ли ты Долли Белл?”. И Кустурица получает приз “Золотой лев” за лучший дебют.

1995 год. Каннский фестиваль. В жюри — сценаристка Мария Зверева. Кустурица получает вторую “Золотую пальмовую ветвь” в своей карьере — за фильм “Андерграунд”, и Мария Изольдовна тоже к этому причастна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Эмир Кустурица на церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Режиссер Эмир Кустурица на церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

15 лет назад в Белграде я встречаюсь с Эмиром и прошу его сделать русско-сербский музыкальный фестиваль. Мы проводим его уже больше десяти лет в Сербии, в том месте, где он снимал фильм “Жизнь как чудо”.

А три года назад по просьбе Марии Зверевой я предлагаю ему стать президентом фестиваля “Дух огня”. И круг замыкается».

Неслучайная случайность

Организаторы подчеркивают, что им важно сохранять статус международного фестиваля. В этом году в конкурсе участвовали картины из 14 стран, помимо России — из Ирана, Великобритании, Канады, Казахстана, Малайзии, Китая, США, Республики Корея, Японии, Таиланда, Колумбии, Индии, Сингапура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Али Бехрад на фестивале «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Режиссер Али Бехрад на фестивале «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как его картина «Тегеран, каким вы его еще не видели» попала на «Дух огня», рассказывает иранский режиссер Али Бехрад.

«Мировая премьера фильма должна была пройти на Каннском кинофестивале. Но к его датам фильм оказался не готов. Я получил приглашение от Токийского кинофестиваля, его собирались взять в основную программу. И примерно в это же время пришло приглашение от Венецианского кинофестиваля. Я извинился перед организаторами в Токио и сказал, что повезу фильм в Венецию.

Ближе к датам проведения фестиваля мне позвонил председатель отборочной комиссии. Он сказал, что ему очень понравился фильм. Он сразу почувствовал в нем новый стиль, отметил его непохожесть на иранское кино. А потом извинился и сказал, что они не могут показывать иранский фильм, где героиня носит хиджаб.

В 2022 году, после гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, в Иране были крупные уличные протесты. Люди требовали отменить обязательное ношение хиджаба. Несколько кинематографистов, в том числе иранского происхождения, на Каннском и Венецианском фестивалях выразили поддержку в адрес протестующих. И с тех пор доступ на фестивали в Западной Европе для фильмов, где актеры носят хиджаб, закрыт (не носить его в Иране незаконно.— Прим. ред.).

Затем был отказ и от Берлинале — и тогда я сказал своей продюсерской компании, что приму любое приглашение, откуда бы оно ни поступило. Я не хочу, чтобы фильм простаивал. Запрос из Ханты-Мансийска пришел первым, и я сразу согласился.

Я верю в символы, в неслучайные случайности, в то, что все происходит не просто так. Я считаю, что те или иные события в моей жизни оказывают особое влияние на мое будущее. Однажды вечером я увидел девушку, в которую влюбился с первого взгляда, и эта история превратилась в целый фильм с бюджетом 400 тысяч долларов (тот самый “Тегеран, каким вы его еще не видели”.— Прим. ред.). Я думаю, что мой опыт приезда сюда тоже может привести к чему-то подобному».

От сердца и от головы

Наряду с полнометражными фильмами на «Духе огня» соревнуются дебютные короткометражки.

О своих впечатлениях от конкурсных работ рассказывает председатель жюри короткого метра Юлия Мишкинене:

«Мне запомнились высокий уровень операторского искусства, профессионализм артистов — а еще то, что среди конкурсных работ оказалось удивительно мало фильмов на темы, которые обычно волнуют и мучают молодых людей. Мало кино от сердца — и много от головы. Поскольку я не всех режиссеров видела и знаю, я даже подумала, что, вероятно, они достаточно взрослые люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: члены жюри конкурса «Дебют — короткий метр» композитор Игорь Бабаев, актриса и режиссер Надежда Михалкова, продюсер Юлия Мишкинене и сценарист, режиссер, продюсер Игорь Волошин на церемонии закрытия XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Слева направо: члены жюри конкурса «Дебют — короткий метр» композитор Игорь Бабаев, актриса и режиссер Надежда Михалкова, продюсер Юлия Мишкинене и сценарист, режиссер, продюсер Игорь Волошин на церемонии закрытия XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Есть фильмы, которые изобретательно сделаны: например, “Я беру с собой” Дениса Лупандина снят на автомобильный регистратор. “Гимн чуме”, где во время записи музыкальной композиции происходят очень странные вещи, я считываю не как кино, а больше как манифест. Собрались профессионалы (творческая группировка “Атака51”.— Прим. ред.) и с помощью этого фильма показали все, что они умеют.

Фильм Дениса Виленкина “Мужчина, который мне нравится” попал в мое настроение — наверное, потому что я сейчас участвую в онлайн-курсе по французскому кино, и мы пересматриваем новую волну. Он такой эстетский, не всем понятный, и именно этим мне и симпатичен.

Победивший в итоге “Такой именно день” Клавдии Коршуновой мне тоже очень нравится. Он профессионально сделан. Ты можешь соглашаться с героями, можешь не соглашаться, но каждый их шаг понятен. И интересно, как это сделано чисто кинематографически».

Свежесть белого

Гости фестиваля — и постоянные, и новички — обычно в восторге от Ханты-Мансийска. Их катают на северных оленях, им показывают тайгу и их водят в этнографический музей «Торум Маа». Они пробуют лосятину и строганину из муксуна.

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Лучший вид на город открывается со смотровой площадки у стелы «Первооткрывателям земли Югорской»: старые районы города, река, а за ней бескрайние просторы и длинная линия горизонта.

Эмоциями от увиденного делится Виктория Мокерова, автор сценария картины «Чувства», которая участвовала в международном конкурсе:

«Здесь очень белое небо и очень белый снег. Весь город — как будто одно сплошное белое пятно. И ты в нем ходишь. После всех тусовок я засыпала примерно в шесть утра, а когда просыпалась и открывала шторы, эта белизна действовала на меня освежающе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса и режиссер фильма «Чувства» Виктория Мокерова (справа) и режиссер Максим Добромыслов на XXIII Международном фестивале кинодебютов «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса и режиссер фильма «Чувства» Виктория Мокерова (справа) и режиссер Максим Добромыслов на XXIII Международном фестивале кинодебютов «Дух огня»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

P.S.

Главным триумфатором «Духа огня» в этом году стал полный метр 27-летнего Кирилла Султанова. Он получил сразу четыре награды, включая приз жюри, президента Эмира Кустурицы и зрительских симпатий. В разгар торжеств окруженный всеобщим вниманием режиссер рассказал «Ъ-Weekend» о кастинге Марка Эйдельштейна, библейских сюжетах и криминале.