Блеск и несчастья «Великого Гэтсби»

100 лет назад вышел роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — самая полная энциклопедия американской жизни между Первой мировой войной и Великой депрессией.

Текст: Ульяна Волохова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Редфорд возле Rolls-Royce 1928 года в фильме «Великий Гэтсби» режиссера Джека Клейтона, 1974

Фото: Newdon Productions; Paramount Pictures Роберт Редфорд возле Rolls-Royce 1928 года в фильме «Великий Гэтсби» режиссера Джека Клейтона, 1974

Фото: Newdon Productions; Paramount Pictures

1

О чем будет книга, Фицджеральд решил не сразу. «Великий Гэтсби» был третьим романом писателя. Дебютный — «По эту сторону рая» (1920) — моментально сделал Фицджеральда знаменитым и стал манифестом «потерянного поколения», пытавшегося стереть опыт Первой мировой шумными вечеринками. Второй — «Прекрасные и проклятые» (1922) — закрепил его славу как писателя. Летом 1922-го он задумался о новой книге и так описал замысел своему редактору Максвеллу Перкинсу: «Местом действия будет Средний Запад и Нью-Йорк 1855 года. Красавицы будут менее выдающимися, чем другие мои героини. Будет католический элемент». Однако через месяц он сообщил редактору, что снова в поиске: «Я хочу написать что-то новое — что-то необычное, красивое и простое + замысловато-узорчато». Для реализации этих противоречивых планов Фицджеральд снова обратился к ревущим 1920-м: ко времени, которое знал лучше всего и частью которого был сам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Великий Гэтсби», режиссер Эллиотт Наджент, 1949

Фото: Newdon Productions; Paramount Pictures Кадр из фильма «Великий Гэтсби», режиссер Эллиотт Наджент, 1949

Фото: Newdon Productions; Paramount Pictures

2

Гэтсби — это сам Фицджеральд. Главный герой романа Джей Гэтсби — богач, устраивающий шикарные вечеринки в надежде, что на одну из них придет Дейзи. С ней в юности у него был роман, но браку помешала бедность Гэтсби. Сам Фицджеральд действительно пережил подобную любовную драму. В 18 лет он, сын обанкротившегося владельца мебельного производства, влюбился в Джиневру Кинг. Чувства были взаимны, но отец девушки отказал жениху: «Бедные мальчики и думать не должны о женитьбе на богатых девушках». Фицджеральд был уничтожен и записался добровольцем на Первую мировую — так же поступил и Гэтсби. В отличие от своего героя, для которого первая любовь стала одержимостью, мотивирующей его заработать капитал и вернуть возлюбленную, Фицджеральд в конце концов сочетался браком с другой. А вот встреча Гэтсби и Дейзи состоялась и переросла в страстный, но трагичный роман. В 1937-м пути Фицджеральда и его первой любви тоже пересеклись, но рандеву оказалось разочарованием для обоих: писатель напился и нахамил Джиневре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрэнсис Скотт Фицджеральд, 1917 Фото: Mudd Manuscript Library Джиневра Кинг, первая любовь Фицджеральда, вдохновившая его на создание «Гэтсби» Фото: Town & Country magazine Следующая фотография 1 / 2 Фрэнсис Скотт Фицджеральд, 1917 Фото: Mudd Manuscript Library Джиневра Кинг, первая любовь Фицджеральда, вдохновившая его на создание «Гэтсби» Фото: Town & Country magazine

3

Дейзи — это жена Фицджеральда. Зельда Сейр происходила из уважаемой алабамской семьи, но конвенциональной южной красавицей не была, эпатировала общество открытыми нарядами, вызывающими танцами и многочисленными романами. Зельда и Фрэнсис поженились в 1920 году, купили в Нью-Йорке особняк, в котором закатывали самые эффектные вечеринки десятилетия и устраивали не менее эффектные семейные скандалы. Какими бы сложными ни были отношения с женой, Фицджеральд писал с нее почти всех своих героинь, и Дейзи не стала исключением. От Зельды ей досталось южное происхождение, любовь к белому цвету в одежде, низкий вкрадчивый голос и десяток высказываний, в том числе и хрестоматийная реакция на рождение ребенка. В 1921 году у Фицджеральдов родилась дочь. Узнав пол ребенка, Зельда сказала: «Надеюсь, она красивая и очень глупая». Так же отреагировала на рождение дочери от изменяющего ей мужа Дейзи: «Для женщины самое лучшее — быть хорошенькой дурочкой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зельда Сейр Фицджеральд, около 1919 Фото: F. Scott Fitzgerald Archives Миа Фэрроу в роли Дейзи Бьюкенен в фильме «Великий Гэтсби» режиссера Джека Клейтона, 1974 Фото: Mary Evans / Ronald Grant / DIOMEDIA Следующая фотография 1 / 2 Зельда Сейр Фицджеральд, около 1919 Фото: F. Scott Fitzgerald Archives Миа Фэрроу в роли Дейзи Бьюкенен в фильме «Великий Гэтсби» режиссера Джека Клейтона, 1974 Фото: Mary Evans / Ronald Grant / DIOMEDIA

4

Фицджеральд вдохновлялся настоящим гангстером. Тягу к показной роскоши, а также детали биографии Гэтсби получил от приятеля Фицджеральда бутлегера Макса Герлаха. Предполагается, что свое баснословное состояние Гэтсби тоже заработал на контрабанде спиртного во время сухого закона в США и, как и Герлах, рассказывал, что он дальний родственник германского императора Вильгельма II, учился в Оксфорде и геройствовал в Первую мировую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские бутлегеры около самогонной установки, около 1900

Фото: Buyenlarge / Getty Images Американские бутлегеры около самогонной установки, около 1900

Фото: Buyenlarge / Getty Images

5

Первое название романа звучало как «Тримальхион в Уэст-Эгге». Так Фицджеральд хотел указать на то, что образ нувориша Гэтсби отсылает к герою античного романа Петрония «Сатирикон». В нем Тримальхион был отпущенным рабом, который разбогател на торговле вином и вел вызывающе роскошный образ жизни. Но редактор Максвелл Перкинс высказался против такого заголовка, полагая, что далеко не все читатели получили классическое образование и способны считать отсылку к древнеримскому тексту. Поэтому он убедил автора изменить заголовок на лаконичное «Великий Гэтсби».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постер к фильму «Великий Гэтсби», режиссер Баз Лурман, 2013

Постер к фильму «Великий Гэтсби», режиссер Баз Лурман, 2013



6

Обложка романа повлияла на его содержание. Разработкой суперобложки для «Великого Гэтсби» занимался голливудский художник Фрэнсис Кугат. Первый эскиз — на нем был изображен далекий городской пейзаж и парящее над ним печальное женское лицо — привел Фицджеральда в восторг, и он внес в роман изменения под впечатлением от работы Кугата. Что именно было добавлено в текст — неизвестно, но друг Фицджеральда Эрнест Хемингуэй утверждал, что благодаря эскизу появились глаза доктора Эклберга — нарисованные на рекламном щите кабинета офтальмолога, они стали полноценным образом в романе, который пристально наблюдает за героями и трагической развязкой. Для публикации Кугат доработал обложку — пейзаж стал ночным и больше напоминал Нью-Йорк, а в зрачках появилось отражение обнаженной женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фрэнсис Кугат. Рисунок для обложки первого издания «Великого Гэтсби», 1925

Фото: Francis Cugat Фрэнсис Кугат. Рисунок для обложки первого издания «Великого Гэтсби», 1925

Фото: Francis Cugat

7

«Великий Гэтсби» оказался провалом. Критика встретила выход третьего романа Фицджеральда прохладно, книгу окрестили «растянутым анекдотом» и «литературным лимонным безе», а самого автора обвинили в цинизме и бездарности. Вслед за разгромной прессой «Гэтсби» провалился и в продаже — за первый год было куплено менее 20 тыс. книг. Фицджеральд умер в 1940 году, через 15 лет после выхода «Великого Гэтсби», а в книжных магазинах все еще лежали нереализованные экземпляры начального тиража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алан Лэдд — американский актер, исполнивший роль Джея Гэтсби в экранизации «Великого Гэтсби» (1949) режиссера Эллиотта Наджента

Фото: Screen Archives / Getty Images Алан Лэдд — американский актер, исполнивший роль Джея Гэтсби в экранизации «Великого Гэтсби» (1949) режиссера Эллиотта Наджента

Фото: Screen Archives / Getty Images

8

Первую экранизацию «Великого Гэтсби» потеряли. Несмотря на низкую популярность романа, студия Paramount Pictures в 1926 году выпустила немой фильм по нему. Чете Фицджеральд картина категорически не понравилась — Зельда писала, что фильм «отвратительный, ужасный, кошмарный, мы ушли с сеанса». Критика тоже встретила кино прохладно, а инициативные христианские группы жаловались на него из-за пропаганды внебрачных отношений. В итоге ленту быстро сняли с показов, и до наших дней пленка не сохранилась. Сейчас существует еще шесть экранизаций «Великого Гэтсби». Для картины 1974 года сценарий написал Фрэнсис Форд Коппола, а роль Дейзи в нем исполнила Миа Фэрроу. В 2013-м роман экранизировал Баз Лурман, у него в главных ролях снялись Леонардо Ди Каприо и Кэри Маллиган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша к немой экранизации «Великого Гэтсби» 1926 года режиссера Герберта Бренона

Фото: Paramount Pictures Афиша к немой экранизации «Великого Гэтсби» 1926 года режиссера Герберта Бренона

Фото: Paramount Pictures

9

Популярным «Гэтсби» сделала Вторая мировая. Тогда в американской армии действовала программа Armed Services Editions, издававшая книги и снабжавшая ими солдат. «Великого Гэтсби» для этих целей напечатали тиражом в 155 тыс., и роман неожиданно оказался одним из самых востребованных на фронте. Свою роль в этом сыграли и военное прошлое Гэтсби, и его преданность любимой. Но что особенно важно — образ разбогатевшего главного героя напоминал солдатам о реалистичности американской мечты. После войны интерес к роману переместился в академическую и литературную среду: его изучали, о нем писали, его читали в школах, разбирали в колледжах. К 1960 году «Великий Гэтсби» стал расходиться объемом по 100 тыс. в год и был признан The New York Times шедевром американской литературы, а спустя еще 15 лет наконец стал претендентом на звание «великого американского романа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальное издание «Великого Гэтсби», напечатанное для американских солдат во время Второй мировой войны

Фото: Charles Scribner’s Sons Специальное издание «Великого Гэтсби», напечатанное для американских солдат во время Второй мировой войны

Фото: Charles Scribner’s Sons

10

Дейзи — самая неоднозначная героиня американской литературы. Для первых читателей она была олицетворением флаппера: модной женщины, в 1920-х отринувшей правила благопристойности и позволявшей себе развлекаться наравне с мужчинами. Однако после того, как «Великий Гэтсби» получил известность и признание, образ Дейзи многократно переосмыслялся. В послевоенном обществе с его традиционалистским и романтическим взглядом на женщину на нее обрушилась лавина критики, ее называли «преступно аморальной», «темной разрушительницей» и, наконец, «классической Сиреной, сопровождающей Гэтсби к погибели». С такой интерпретацией своей героини, вероятно, согласился бы и сам Фицджеральд, считавший Дейзи крайне неприятной, а всех женщин своего поколения «пиявками». Однако по мере формирования феминистского взгляда на женские образы в литературе ее стали рассматривать как жертву нереалистичных ожиданий и маниакальной влюбленности Гэтсби, а ее взбалмошность и эгоистичность воспринимали как результат влияния патриархального воспитания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дейзи, кадр из фильма «Великий Гэтсби», режиссер Баз Лурман, 2013

Фото: Bazmark Films, Warner Bros. Pictures Дейзи, кадр из фильма «Великий Гэтсби», режиссер Баз Лурман, 2013

Фото: Bazmark Films, Warner Bros. Pictures

11

Роман вдохновил экономистов. В 2012 году глава Совета экономических консультантов Белого дома Алан Крюгер предложил использовать для установления связи между уровнем экономического неравенства и межпоколенческой социальной мобильностью график, который получил название «кривая Великого Гэтсби». Герой романа Фицджеральда смог из сына нищих фермеров превратиться в миллионера, однако его пример скорее уникальное исключение. Кривая Гэтсби убедительно показывает, что чем сильнее в стране экономическое расслоение, тем реже дети из малообеспеченных семей превосходят по уровню доход своих родителей. Благополучней всего на этой кривой выглядят страны Северной Европы, а США занимают позицию с довольно низкой межпоколенческой социальной мобильностью. По данным на 2016 год, приблизительно на этом же уровне находится и Российская Федерация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк из фильма «Великий Гэтсби», режиссер Баз Лурман, 2013

Фото: Bazmark Films, Warner Bros. Pictures Особняк из фильма «Великий Гэтсби», режиссер Баз Лурман, 2013

Фото: Bazmark Films, Warner Bros. Pictures

12

Гэтсби положил начало социальному явлению. В 2014 году, после выхода фильма База Лурмана, появился неологизм «гэтсбинг». Так называют активное и экстравагантное поведение в социальных сетях, единственная цель которого — заинтересовать собой конкретного человека, как это делал Джей Гэтсби, который с помощью своих роскошных и многолюдных вечеринок стремился завладеть вниманием Дейзи.