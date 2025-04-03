Сервизные кладовые

Не пыльные бабушкины сервизы в сервантах за стеклом, а уникальные предметы искусства и запечатленная в них история России — так говорят о фарфоре те, кто его изучает и коллекционирует. И представленная книга «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века из коллекции Екатерины Бородиной» — это и источник знаний для музейщиков и коллекционеров, и возможность для просто интересующихся познакомиться с таким масштабным и уникальным явлением нашей культуры, как русский фарфор.

Текст: Екатерина Новикова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чашка с блюдцем ко дню восшествия на престол Павла I, Императорский фарфоровый завод вместо, 1797

Фото: ИФЗ Чашка с блюдцем ко дню восшествия на престол Павла I, Императорский фарфоровый завод вместо, 1797

Фото: ИФЗ

«Фарфор — это прекрасный повод узнать историю своей страны и людей, творивших эту историю»,— говорит меценат и коллекционер фарфора Екатерина Бородина, представляя каталог своего собрания, а на самом деле — объемный научный труд, в котором систематизируется и детализируется обширная информация о предметах как российских, так и европейских мануфактур XVIII — начала XX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обложка книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной»

Обложка книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной»



В центре внимания коллекционера предметы дворцовых парадных и вседневных сервизов, которые ранее использовались в Зимнем дворце и других императорских и великокняжеских резиденциях. Конечно, в первую очередь речь идет об изделиях Императорского фарфорового завода, который на протяжении нескольких веков был поставщиком двора. Роскошный Кремлевский сервиз по эскизам Федора Солнцева, созданный для Большого Кремлевского дворца, строгий Коронационный сервиз Николая I, Андреевский сервиз — дар Елизавете Петровне. Каждый из них — веха в истории, и за каждым — свои сюжеты.

«Для меня фарфор — это про тактильность, про глаза. Через любовь к фарфору и эти предметы я узнала историю России периода Романовых. В фарфоре российских императоров, как в зеркале, отразились характерные черты того времени, когда они были созданы. Через них понимаешь, как менялись вкусы и настроения в обществе, ощущаешь ход истории. Мне хочется делиться этим. Чтобы люди в России и за границей могли через фарфор понять и оценить величие нашей страны. Мое предназначение — находить эти произведения искусства и возвращать их в Россию. Я делаю это, чтобы радоваться, и мне хочется делиться этой радостью»,— говорит Бородина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Разворот из книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» Фото: А.Дмитриев, М.Ярышев Разворот из книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» Фото: А.Дмитриев, М.Ярышев Обложка книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» Фото: А.Дмитриев, М.Ярышев Разворот из книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» Фото: А.Дмитриев, М.Ярышев Разворот из книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» Фото: А.Дмитриев, М.Ярышев Следующая фотография 1 / 5 Разворот из книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» Фото: А.Дмитриев, М.Ярышев Разворот из книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» Фото: А.Дмитриев, М.Ярышев Обложка книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» Фото: А.Дмитриев, М.Ярышев Разворот из книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» Фото: А.Дмитриев, М.Ярышев Разворот из книги «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» Фото: А.Дмитриев, М.Ярышев

По оценке искусствоведа Ирины Багдасаровой, которая выступила автором каталога, коллекция демонстрирует развитие отечественного фарфорового искусства от Елизаветы Петровны до Николая II в контексте последовательно меняющихся художественных стилей. Она выделяется просветительским подходом к собирательству и изысканным отбором произведений, обладает духовной и материальной ценностью. В ней присутствуют предметы, аналогов которым нет в других собраниях.

А еще книга «Фарфор российских императоров XVIII — начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной» — своеобразный тизер большой выставки, которую коллекционер готовит совместно с Тверской областной картинной галереей. Ее открытие ожидается в конце 2025 года в Тверском императорском путевом дворце. В том самом, с которым неразрывно связано имя великой княгини Екатерины Павловны, сестры Александра I и жены тверского губернатора Георга Ольденбургского. По словам директора Тверской галереи Татьяны Куюкиной, одним из главных экспонатов выставки станет «Приданый» сервиз Екатерины Павловны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чайный сервиз с монограммой Екатерины II, Императорский фарфоровый завод вместо, вторая треть XVIII века. Из коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской Сервиз с монограммой «ГГО» 1760-х годов. Экспонат выставки из собрания Государственного Эрмитажа «Под царским вензелем. Произведения Императорского фарфорового завода из собрания Государственного Эрмитажа» в Музеях Московского Кремля Предметы из собственного столового и десертного сервиза императрицы Елизаветы Петровны, не ранее 1756–1762. Превью к выставке «В содружестве искусств. К 275-летию основания Императорского фарфорового завода» Фото: Государственный Эрмитаж Следующая фотография 1 / 3 Чайный сервиз с монограммой Екатерины II, Императорский фарфоровый завод вместо, вторая треть XVIII века. Из коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской Сервиз с монограммой «ГГО» 1760-х годов. Экспонат выставки из собрания Государственного Эрмитажа «Под царским вензелем. Произведения Императорского фарфорового завода из собрания Государственного Эрмитажа» в Музеях Московского Кремля Предметы из собственного столового и десертного сервиза императрицы Елизаветы Петровны, не ранее 1756–1762. Превью к выставке «В содружестве искусств. К 275-летию основания Императорского фарфорового завода» Фото: Государственный Эрмитаж

Этот сервиз с видами Италии и Сицилии — один из любимых у коллекционера Екатерины Бородиной. «Ни у кого в мире он не представлен настолько полно, как у меня,— отмечает Бородина.— Он был вывезен за границу, в музеях России представлены единичные предметы. Я собирала его по всему миру, он мне трудно дался, возможно, поэтому я так люблю его. Личность Екатерины Павловны незаслуженно обделена вниманием, поэтому мне важно восстановить историческую справедливость и привлечь интерес к ее персоне».

Ценность коллекции отмечает и Елена Ворушилина, заведующая отделом керамики и фарфора Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства: «Собрание Бородиной сопоставимо с музейными коллекциями высокого уровня. Структура, подбор, качество предметов, их сохранность — это фактически готовая музейная экспозиция».

Особое место в коллекции занимают предметы Императорского фарфорового завода (ИФЗ) — предприятия, с которым связано создание русского фарфора. Мысли о собственной фарфоровой мануфактуре вынашивал еще Петр I. Но рождение русского фарфора связано с именем Елизаветы Петровны. Именно в ее правление, в 1744 году, на берегах Невы была заложена Невская порцелиновая мануфактура. С 1765 года она получила название Императорского фарфорового завода. Успехом мануфактура обязана талантливому ученому Дмитрию Виноградову, который смог разгадать секрет создания фарфоровой массы, из которой в огне рождаются хрупкие шедевры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пара дворцовых ваз периода Николая I, Императорский фарфоровый завод вместо, 1844 Фото: Christie’s Чашка с крышкой и блюдцем ко дню коронации Екатерины II, ИФЗ, 1762 Тарелка из «военной серии» «Гренадеры в интерьерах Зимнего дворца», ИФЗ, 1829 Вазы с портретами императрицы Александры Федоровны и ее отца, прусского короля Фридриха Вильгельма III, Императорский фарфоровый завод вместо, 1836 Фото: Sotheby’s Тарелка из Орловского сервиза, период Екатерины II, Императорский фарфоровый завод вместо, 1760-е Фото: Sotheby’s Следующая фотография 1 / 5 Пара дворцовых ваз периода Николая I, Императорский фарфоровый завод вместо, 1844 Фото: Christie’s Чашка с крышкой и блюдцем ко дню коронации Екатерины II, ИФЗ, 1762 Тарелка из «военной серии» «Гренадеры в интерьерах Зимнего дворца», ИФЗ, 1829 Вазы с портретами императрицы Александры Федоровны и ее отца, прусского короля Фридриха Вильгельма III, Императорский фарфоровый завод вместо, 1836 Фото: Sotheby’s Тарелка из Орловского сервиза, период Екатерины II, Императорский фарфоровый завод вместо, 1760-е Фото: Sotheby’s

Первоначально продукция мануфактуры предназначалась для членов императорской семьи и приближенных, в XIX веке производство русского фарфора расширилось, со временем он стал объектом коллекционирования у аристократии. Но главными заказчиками ИФЗ оставались представители династии Романовых. Для них завод регулярно производил сервизы на множество единиц и предметы интерьера. В 1844 году на заводе был создан музей изделий из кладовых Зимнего дворца. При Александре III было принято решение изготавливать все заказы императорской семьи в двух экземплярах — один для двора, второй — для музейной коллекции. Уникальное собрание лишь дважды покидало стены завода — во время эвакуации в Петрозаводск в 1917-м и в Ирбит в годы Великой Отечественной войны. Сейчас собрание в 30 тыс. экспонатов находится под управлением Государственного Эрмитажа, но по-прежнему выставлено в стенах завода (Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 151, станция метро «Ломоносовская»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция музея при Императорском фарфоровом заводе, созданного в 1844 году к столетию производства фарфора в России, Санкт-Петербург, 1880

Фото: Императорский фарфоровый завод / ipm.ru Экспозиция музея при Императорском фарфоровом заводе, созданного в 1844 году к столетию производства фарфора в России, Санкт-Петербург, 1880

Фото: Императорский фарфоровый завод / ipm.ru

В советское время завод сменил название на Государственный (ГФЗ), а позже Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ), но по-прежнему оставался главным в стране предприятием, выпускающим как высокохудожественную авторскую продукцию, так и тиражные изделия, доступные массовому покупателю. Печи завода никогда не останавливали, работа не прерывалась даже в годы блокады Ленинграда, а легендарный сервиз «Кобальтовая сетка», созданный художницей Анной Яцкевич в 1944 году, стал визитной карточкой завода. В 1958 году он получил золотую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе.

В 1969 году ЛФЗ первым в Советском Союзе начал выпуск костяного фарфора — он отличается необычной тонкостью, легкостью и прозрачностью. Для его производства использовали пережженные кости крупного рогатого скота. Сейчас ИФЗ — единственное предприятие в России, где выпускают изделия из костяного фарфора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Статуэтки «Юная лыжница» и «Школьница-якутка». Изделия Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова. Фото из журнала «Огонек», 1954 Фото: Фридлянд Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Формовщица Фризанда Пападьян в скульптурной мастерской Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова. Фото из журнала «Огонек», 1954 Фото: Фридлянд Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Старейший художник Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова Григорий Дмитриевич Зимин в подглазурной мастерской. Фото из журнала «Огонек», 1954 Фото: Фридлянд Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Статуэтки «Юная лыжница» и «Школьница-якутка». Изделия Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова. Фото из журнала «Огонек», 1954 Фото: Фридлянд Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Формовщица Фризанда Пападьян в скульптурной мастерской Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова. Фото из журнала «Огонек», 1954 Фото: Фридлянд Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Старейший художник Ленинградского фарфорового завода имени Ломоносова Григорий Дмитриевич Зимин в подглазурной мастерской. Фото из журнала «Огонек», 1954 Фото: Фридлянд Семен / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По словам генерального директора АО «Императорский фарфоровый завод» Татьяны Тылевич, миссия завода — сохранение и развитие искусства фарфора. Среди знаковых проектов — воссоздание и развитие императорской коллекции; агитационный фарфор, который зародился на ГФЗ после революции и продолжает вызывать большой интерес. Одним из главных и узнаваемых брендов завода остается и «Кобальтовая сетка», переживающая второе рождение в новых коллекциях.

«Мы не только хранители традиций, наша задача также — показывать и развивать современный фарфор. Расширение коллекции — наша стратегическая задач, мы работаем с современными художниками и скульпторами. Мода меняется, а стиль остается. Поэтому мы отчасти следуем моде, но имеем свой собственный стиль. Мы должны влюбить молодежь в фарфор и быть проводниками того изысканного стиля, который был заложен в течение прошедших 280 лет»,— отмечает Татьяна Тылевич.

В 2006 году был создан фонд «Наследие», куда передают лучшие современные авторские работы ИФЗ. Они остаются на заводе, чтобы участвовать в выставках, которые завод проводит совместно с музеями и галереями по всей России. Решение о передаче изделий в фонд принимает художественный совет ИФЗ. Сейчас в этой коллекции представлено более 10 тыс. изделий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предметы с супрематическим рисунком из коллекции «Авангард», Императорский фарфоровый завод, 2020-е

Фото: ИФЗ Предметы с супрематическим рисунком из коллекции «Авангард», Императорский фарфоровый завод, 2020-е

Фото: ИФЗ

Можно посетить действующее производство с экскурсией, узнать, из чего рождается «белое золото», сколько обжигов нужно для создания изделий. Показывают и печи для обжига, и работу живописцев. Можно принять участие в мастер-классе и почувствовать себя художником-фарфористом.

Экскурсии часто производят на гостей ошеломляющее впечатление, ведь даже сейчас технология производства фарфора остается практически такой же, как при Виноградове. Несмотря на то, что активно используется компьютерный дизайн и 3D-технологии, по сути технологическая цепочка не изменилась, в ней преобладает ручной труд. «65 % себестоимости изделий — это фонд заработной платы,— говорит Татьяны Тылевич.— После посещения завода у многих людей меняется отношение и к производству, и к тем фарфоровым изделиям, которые они покупают».