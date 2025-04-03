Самое актуальное на неделю с 3 апреля
Кино и театральные премьеры, новые выставки и книги
Экспозиции начала апреля в городах России переносят в разные страны и эпохи — в Москве и Санкт-Петербурге вспоминают героев начала XX века, а в Суздале месят тесто будущего. По театральным премьерам двух столиц становится очевидно, что хореографов на интересные синтетические постановки могут вдохновлять даже такие вроде бы далекие от танца виды искусства, как поэзия, живопись и архитектура. Тем временем режиссер Дмитрий Крымов ведет «Разговоры с самим собой» и предлагает их почитать в его книге. Секреты ремесла в ней вырастают до размышлений о творчестве, а театр становится главным пространством взаимодействия в культуре. Девиз российского проката на этой неделе, судя по всему,— «По рогам получат все». Одновременно выходят черная комедия со звездой «Уэнсдэй», психологический триллер про дом престарелых с Джеффри Рашем и Джоном Литгоу, историческая драма о последних днях жизни Марии Антуанетты — все эти яркие новинки рассказывают о расплате за грехи прошлого, настоящие и вымышленные.
«"Почему, почему я лучше всех?" Хармс и компания»
- KGallery, Санкт-Петербург
до 6 июля
«Послушайте, друзья! Нельзя же в самом деле передо мной так преклоняться. Я такой же, как и вы все, только лучше»,— писал Даниил Хармс в рассказе «Как я растрепал одну компанию». В этом году одному из самых эксцентричных и остроумных ленинградских авторов начала XX века исполняется 120 лет. По этому поводу издательство «Вита Нова» и галерея KGallery создали масштабную выставку-посвящение Хармсу — мастеру абсурда, авангардному поэту, автору самобытной детской литературы и создателю легендарного ОБЭРИУ (Объединения реального искусства), в которое также входили стихотворцы Александр Введенский и Николай Заболоцкий.
Портреты главного героя и людей из его окружения здесь создают из личных вещей и сопровождающих их историй: 150 предметов, так или иначе связанных с писателем, из музеев и частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. Заодно вырисовывается и документальный образ Ленинграда непростой эпохи 1920–1930-х. После ареста Хармса за антисоветскую агитацию в 1941-м и до реабилитации в 1960-м его произведения почти не печатали. Некоторые из них будут продемонстрированы в KGallery впервые.
«Диджитал тесто»
- Центр МИРА, Суздаль
до 17 августа
В Суздале открыли новую выставочную площадку «Коллайдер» и «замесили» в нем проект «Диджитал тесто». Куратор и художник Андрей Бартенев поместил в купеческий дом начала ХХ века «цифровой колодец», вертикальный цилиндр размером 12 на 5 метров, и приглашает всех желающих внутрь этой капсулы — попутешествовать по визуальной культуре будущего.
Эффект погружения создает цветистая инсталляция «Диджитал тесто» от художника, скульптора и техноархаиста Максима Свищева — о взаимодействии цифрового мира и физической реальности. В ней сочетаются компьютерная графика, 3D-объекты, сгенерированная ИИ музыка и природные ландшафты внутри и снаружи галереи.
Диджитал тесто — образ материала, из которого формируется новая реальность. Он одновременно очень стремительный — расширяется и заполняет пространство со всей скоростью технологического прогресса,— и уютно мягкий, пластичный, податливый. Что из него получится, покажет время, а пока он просто радует глаз яркостью и разнообразием форм.
Свищев называет свои работы «мутантами цивилизации» и сравнивает свое творчество с опытами Василия Кандинского, Казимира Малевича и Павла Филонова. Он сочетает пластику природы с техногенным контекстом мегаполиса, чтобы оценить возможность сохранения себя живым в современном мире.
«Сокровищница графики. Гравюрный кабинет в первой четверти XX века»
- ГМИИ им. А.С. Пушкина, Москва
до 15 июня
Серия выставок Ars Graphica в ГМИИ открывается историей Гравюрного кабинета Румянцевского музея, который был настоящей лабораторией графического искусства в Москве начала XX века. Его руководитель Николай Романов стремился создать музей нового типа, в котором шедевры старых мастеров органично соседствовали бы с произведениями современных авторов. Уже в 1910-х он выставлял графические листы Рембрандта, Альбрехта Дюрера, Оноре Домье в тех же залах, что и работы Анны Остроумовой-Лебедевой, Вадима Фалилеева, Елены Кругликовой. Кроме них на выставке в Пушкинском сегодня можно увидеть графику британских художников, которая попала в музей после обмена между московским и лондонским гравюрными кабинетами в 1925 году.
«Б. Р.»
- «Севкабель Порт», Санкт-Петербург
Компания Art Seasons
4–6 апреля
Борис Рыжий, «последний поэт XX века», покончивший с собой в 26 лет, в последние годы часто становится героем спектаклей. Премьера Даниила Романова выделяется среди них своей кросс-жанровостью. Зрители оказываются в индустриальном пространстве, похожем на родной город поэта Екатеринбург, услышат запись его голоса, а исполнители попробуют создать образ «певца перестройки» через слово, музыку и танец. В постановке «о времени больших надежд, голодном и романтическом» — как его понимает сам творческий коллектив — участвуют актер Алексей Кирсанов из МХАТ им. А.П. Чехова, премьеры Большого театра Владислав Лантратов и Игорь Цвирко, хореограф и танцовщик Максим Петров, исполнитель Всеволод Дорохов и музыканты euphoria orchestra.
«Две Анны»
- На сцене Малого театра, Москва
Компания MuzArts и Дягилевский фестиваль
10 и 11 апреля
История в танце о великих женщинах Серебряного века — поэтессе Анне Ахматовой и танцовщице Анне Павловой. Спектакль состоит из двух частей. Балет об Ахматовой поставил знаменитый хореограф-неоклассик Юрий Посохов на музыку Сезара Франка. В центре сюжета — любовный треугольник между поэтессой, ее мужем Николаем Гумилевым и художником Амедео Модильяни. Вторую часть, посвященную великой балерине Анне Павловой, создал хореограф современного танца Павел Глухов на музыку Ильи Демуцкого.
В спектакле Феликса Михайлова участвуют звезды балета Большого театра Элеонора Севенард, Анастасия Сташкевич, Елизавета Кокорева, Вячеслав Лопатин, а также актриса БДТ Полина Толстун. Над сценографией работала Мария Трегубова, а модельер и дизайнер Светлана Тегин обеспечила артистов эффектными костюмами.
«Икона / Йорт»
- На сцене Театра Ермоловой, Москва
Фестиваль Context. Diana Vishneva
14 и 15 апреля
XIII сезон фестиваля современной хореографии Дианы Вишнёвой будет посвящен связи пластического и драматического театров. Откроет его вечер новых одноактных балетов, исследующих глубинные вопросы бытия. Хореограф Марсель Нуриев с помощью танца изучает архитектурный термин «тенсегрити» как модель социума и Вселенной, где все части взаимосвязаны и влияют на состояние целого. В своей музыке к постановке композитор Сугдэр Лудуп также ищет баланс между аутентичными инструментами и современным звучанием.
Хореограф, режиссер и танцовщица из Армении Рима Пипоян создавала балет «Икона», вдохновляясь иконописью, русской духовной музыкой, а также фильмом Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Ее герои пытаются найти путь к гармонии через преодоление страстей.
«Смерть единорога»
- Режиссер Алекс Шарфман
Трудоголик-папа (Пол Радд) взял с собой дочку (Дженна Ортега) на рабочую встречу, но по пути нечаянно сбил своим автомобилем единорога. Сородичи будут мстить. Критики находят новую работу студии A24 банальной, но забавной сатирой на современный капитализм.
«Обитель смерти»
- Режиссер Джеймс Эшкрофт
Отставной судья (Джеффри Раш) попадает в дом престарелых, где его принимается терроризировать с виду тишайший старик (Джон Литгоу), всюду ходящий с куклой младенца. Страшный и мрачно-забавный психологический триллер из Новой Зеландии с сильными актерскими работами.
«Падение короны»
- Режиссер Джанлука Йодиче
Французская революция в разгаре. Мария Антуанетта (Мелани Лоран) и Людовик XVI (Гийом Кане) арестованы и ждут приговора. Самое время подвести итоги жизни и обсудить все по-настоящему важное. Ревизионистская историческая драма спродюсирована Паоло Соррентино.
Дмитрий Крымов «Новый курс. Разговоры с самим собой»
- «Новое литературное обозрение»
Приглашение в творческую лабораторию выдающегося театрального мастера. Секреты ремесла вырастают до размышлений о творчестве, а театр становится главным пространством взаимодействия в культуре. Это не только дневниковые записи, но и тонкая и умная проза — а еще попытка описать творческое озарение. Режиссер ведет непрерывный диалог с собой — и, кажется, продолжает его с артистами,— но при этом строг к себе и рефлексивен. В итоге Крымов сплетает ткань спектакля в словах, а нам его текст напоминает о неуловимости искусства.
Кристофер Браунинг «Обычные люди: 101-й полицейский батальон и "окончательное решение еврейского вопроса"»
- Перевод: Максим Коробов
«Альпина. Проза»
Разумеется, это не совсем обычные люди — иначе читателю было бы слишком уж некомфортно. Но автор подходит к ним с меркой нормальности, и это производит ошеломляющий эффект. Перед нами — одно из самых документированных исследований отдельно взятого эпизода холокоста. Личные судьбы сливаются в групповой портрет, и общего среди солдат 101-го батальона больше, чем разного, но это не скрывает главного, о чем напоминает книга: у каждого из этих людей была своя «обычная» жизнь, своя история — пока не произошла встреча с нацизмом и войной.
Карлос Рейгадас «Присутствие»
- Перевод: Инна Новосадская
Des Esseintes Press
Кинопроза одного из ключевых современных режиссеров. Текст подобен фильму: некоторые кадры сменяются быстро, другие можно и нужно внимательно рассматривать. Кино в словах словно перерастает себя — его язык оказывается универсальным для современной культуры. Название книги неслучайно, ведь длящийся фильм как бы доказывает наше собственное присутствие. Описание и действие взаимно обуславливают друг друга, а внутренний монолог автора призывает к отклику. Карлос Рейгадас — прекрасный стилист, и у него можно уловить множество отсылок к главным латиноамериканским текстам.