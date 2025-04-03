Самое актуальное на неделю с 3 апреля

«Послушайте, друзья! Нельзя же в самом деле передо мной так преклоняться. Я такой же, как и вы все, только лучше»,— писал Даниил Хармс в рассказе «Как я растрепал одну компанию». В этом году одному из самых эксцентричных и остроумных ленинградских авторов начала XX века исполняется 120 лет. По этому поводу издательство «Вита Нова» и галерея KGallery создали масштабную выставку-посвящение Хармсу — мастеру абсурда, авангардному поэту, автору самобытной детской литературы и создателю легендарного ОБЭРИУ (Объединения реального искусства), в которое также входили стихотворцы Александр Введенский и Николай Заболоцкий.

Портреты главного героя и людей из его окружения здесь создают из личных вещей и сопровождающих их историй: 150 предметов, так или иначе связанных с писателем, из музеев и частных коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. Заодно вырисовывается и документальный образ Ленинграда непростой эпохи 1920–1930-х. После ареста Хармса за антисоветскую агитацию в 1941-м и до реабилитации в 1960-м его произведения почти не печатали. Некоторые из них будут продемонстрированы в KGallery впервые.