С чувством космической благодарности

31 марта президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников отмечает, что в том, в чем признался Дмитрий Баканов Владимиру Путину, еще никто никому не признавался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Баканов показал себя Владимиру Путину. Причем с лучшей стороны. То есть с левой

Фото: пресс-служба президента РФ Дмитрий Баканов показал себя Владимиру Путину. Причем с лучшей стороны. То есть с левой

Фото: пресс-служба президента РФ

В начале встречи президенту, видимо, важно было подчеркнуть, что замена одного гендиректора на другого носит плановый характер, а преемственность сохранена и даже на высоте:

— Дмитрий Владимирович, я знаю, что вы к работе уже приступили и вместе с Юрием Ивановичем (господином Борисовым, бывшим гендиректором корпорации.— А. К.) в контакте. Я его тоже просил, чтобы он спокойно, в рабочем режиме помог войти в курс дел, передал их.

— Как обстановка? — уточнил Владимир Путин.

Такое уточнение могло привести в растерянность кого угодно (О чем же говорить-то? Скорее всего, накаляется...), но только не Дмитрия Баканова.

— В первую очередь, Владимир Владимирович,— сообщил господин Баканов,— хотел бы поблагодарить вас и руководство правительства за оказанное доверие в назначении меня на должность руководителя «Роскосмоса».

«В назначении меня...». Формулировка была по-своему вычурная, но кто же мог предполагать, что в запасе у Дмитрия Баканова есть и не такие. Причем настолько не такие, что ими он и рискует запомниться этим назначением.

— Космос для России — это не просто отрасль,— рассказал Дмитрий Баканов президенту,— это гордость! И в обществе очень большой запрос на то, чтобы мы всегда сохраняли лидирующие позиции на мировой арене. Из первоочередных задач, которые вижу,— это донастройка национального проекта в соответствии с вашими поручениями по его комплексности и взаимоувязке всех элементов. А также по поручению Михаила Владимировича (председателя правительства Михаила Мишустина.— А. К.) и Дениса Валентиновича (первого вице-премьера Дениса Мантурова.— А. К.) буду решать задачу коммерциализации космоса и привлечения в него частных инвесторов.

И он рассказал о своем видении донастройки и взаимоувязки:

— В состав национального проекта в обязательном порядке войдут орбитальная группировка Российской Федерации, на базе которой будут оказываться основные услуги связи, дистанционного зондирования Земли и навигации, также пусковая программа — все семейство наших ракет и развитие космодромов, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа.

Так выяснилось, что у России есть ядерная космическая программа.

— Дмитрий Владимирович, знаю, что вы и родились на Байконуре, да? — почти перебил Дмитрия Баканова Владимир Путин: может, чтобы еще что-нибудь не выяснилось.

— Да, так и есть,— сообщил господин Баканов,— я родился в городе Ленинске, в семье инженера. Папа мой заканчивал академию имени Можайского.

Вот тут-то он и добавил то, что можно теперь перечитывать и перечитывать:

— И так сложилось, что работал на Байконуре (папа.— А. К.) в то время, когда я родился.

То есть могло и не сложиться.

— Ну вас назначили руководителем «Роскосмоса» не поэтому,— искренне помогал Дмитрию Баканову перевести разговор на другую тему Владимир Путин,— а за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании «Гонец».

Речь шла о системе персональной спутниковой связи на базе низкоорбитальных космических аппаратов «Гонец-М».

— Компания занимается спутниковой группировкой для пакетной передачи данных,— охотно подтвердил Дмитрий Баканов.— Она входит в контур госкорпорации «Роскосмос». Мы смотрим, какие моменты можно было бы улучшить в их деятельности.

Он кратко пересказал некоторые факты своей биографии:

— После этого, как вы знаете, я работал в Министерстве транспорта, где активно занимался внедрением навигационных технологий на базе спутниковой группировки ГЛОНАСС. За последние два года нам удалось обеспечить рост выручки компании АО ГЛОНАСС в три раза.

На этом можно было остановиться. И так ясно, что у Дмитрия Баканова психология победителя.

— Я очень рассчитываю на то, что все свои лучшие качества вы будете применять и здесь во главе нашей ведущей компании «Роскосмос»,— снова поддерживал нового главу «Роскосмоса» Владимир Путин.— Не нужно говорить о том, насколько важна космическая деятельность (Ведь Дмитрий Баканов об этом уже сказал.— А. К.). Она важна вообще, в целом в мире, для всех стран, но для нашей страны, которая всегда гордилась тем, что является лидером по очень многим направлениям, первооткрывателем по очень многим направлениям деятельности исследования космоса, конечно, это важно вдвойне, втройне!

Что ж, хотелось бы думать, что предстоит гордиться Дмитрием Бакановым.