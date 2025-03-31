«Аль-Хадас»: США атаковали аэродром в захваченной хуситами Сане

ВВС США нанесли серию авиаударов по аэродрому Эд-Дайлами в йеменской столице Сане, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники. Сейчас город находится под контролем йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

«США нанесли три авиаудара по тайникам с оружием хуситов на авиабазе Эд-Дайлами»,— подтвердили собеседники телеканала. По их словам, операции направлены на ослабление руководства и потенциала хуситов, срыв их плана по ограничению торгового судоходства на юге Красного моря, в Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе.

Накануне, 30 марта, хуситы ударили по американскому авианосцу USS Harry Truman и кораблям в Красном море. В тот же день представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сообщил об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве (Израиль). Эти цели хуситы выбрали и 25 марта. Господин Сариа подчеркивал, что «Ансар Аллах» не откажется от поддержки палестинцев, пока не закончится конфликт в секторе Газа.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».