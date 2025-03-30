Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman и аэропорт Бен-Гурион

Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло три удара за сутки по американскому авианосцу USS Harry Truman и кораблям в Красном море. Позже сегодня, 30 марта, представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа заявил об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

«Атака осуществлялась силами ракетных войск, беспилотной авиации и военно-морских войск с использованием крылатых ракет и беспилотников»,— приводит телеканал «Аль-Масира» заявление хуситов об атаке на авианосец. Удар по аэропорту в Тель-Авиве нанесен баллистической ракетой, операция достигла цели, утверждает представитель хуситов.

Яхья Сариа добавил, что вооруженные силы Йемена не откажутся от поддержки палестинского народа, пока не завершится конфликт в секторе Газа. 27 марта Яхья Сариа заявил, что движение нанесло удары по аэропорту Бен-Гурион, а также по военной цели близ города. Израильские силы ПВО отразили удар.

25 марта «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по авианосцу Harry Truman, нескольким кораблям в Красном море и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В ночь на 21 марта хуситы также заявляли об ударе гиперзвуковой ракетой по военному объекту вблизи Тель-Авива. По данным ЦАХАЛа, ракета была перехвачена. Движение возобновило атаки на Израиль на фоне решения властей страны нарушить перемирие в секторе Газа.

Подробности — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».