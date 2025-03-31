Литва продаст с аукциона изъятые из Белоруссии молоковозы и пожарные машины

Литва намерена выставить на продажу конфискованные молоковозы и пожарные машины из Белоруссии, сообщила генпрокурор республики Нида Грунскене. По ее словам, первый аукцион пройдет завтра, 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Решение прокурора о продаже 17 молоковозов и 17 пожарных машин уже принято. Исполнение возложено на таможенное управление»,— цитирует госпожу Грунскене агентство БЕЛТА. Уточняется, что проданные машины планируют передать Украине, которой, по убеждению литовского генпрокурора, те «действительно нужны».

В 2023 году технику изъяли в Клайпедском порту, во время перегона через Литву из Белоруссии. Как утверждают литовские власти, 17 молоковозов в обход антибелорусских санкций следовали на Кубу, 17 пожарных машин — в Зимбабве. Генпрокурору Зимбабве Вирджинии Мабхизе также отказались вернуть технику, когда она приезжала на переговоры в Литву в начале 2024 года. Официально о конфискации молоковозов и пожарных машин генпрокурор республики Грунскене объявила только в сентябре 2024-го.

В начале марта этого года спецслужбы Литвы выпустили доклад, в котором назвали РФ, Белоруссию и Китай главными угрозами для республики. Кроме того, в феврале Вильнюс демонтировал соединяющие страну с Москвой и Минском линии электропередачи, после чего система перешла в автономный режим.

Подробности — в материале «Ъ» «Последствия БРЭЛЛксита».