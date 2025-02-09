Последствия БРЭЛЛксита

У решения Эстонии, Латвии и Литвы выйти из общего с Россией и Белоруссией энергокольца (БРЭЛЛ) и синхронизироваться с энергосистемой Европы обозначились первые последствия. За два дня, прошедших с момента отключения от БРЭЛЛ, цены на электроэнергию в странах Балтии выросли. Выход негативно скажется на надежности энергоснабжения региона и потребует дополнительных затрат на модернизацию инфраструктуры, считают аналитики. Что же касается России, то стабильность энергоснабжения ее регионов не пострадала, энергосистема Калининградской области теперь работает в автономном режиме, но подготовка к такому сценарию велась давно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технические специалисты на гидравлической платформе после отключения главной линии электропередачи между Латвией и Россией в Вилаке, Латвия, 8 февраля

Фото: Gints Ivuskans / AFP Технические специалисты на гидравлической платформе после отключения главной линии электропередачи между Латвией и Россией в Вилаке, Латвия, 8 февраля

Фото: Gints Ivuskans / AFP

Эстония, Литва и Латвия утром 8 февраля разомкнули линии электропередачи, объединявшие их с Россией и Белоруссией, после чего энергосистема региона начала работу в автономном режиме. Испытания по установлению частоты прошли успешно, поэтому в воскресенье страны Балтии присоединились к европейской системе электросетей, сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Выход из БРЭЛЛ отразился в том числе на ценах на электроэнергию в Прибалтике, которые с начала года постепенно растут.

По данным энергетической биржи NordPool, средняя цена на электроэнергию в регионе за январь составила €92 за МВт•ч, пиковых значений в €178,3 за МВт•ч цены достигли 20 января. Кроме того, как сообщил портал Delfi, в Эстонии накануне отключения вышли из строя электростанция и один энергоблок на ТЭС, на что цены отреагировали скачком вверх. После выхода из БРЭЛЛ средняя стоимость покупки электроэнергии на 10 февраля составила €146,8 за МВт•ч.

Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области, 8 февраля: В 6:41 энергосистема Калининградской области была переведена в автономный режим. Переток Литва—Калининград — 0 МВт.

Энергосистемы России, Белоруссии и стран Балтии имели общие электросвязи еще со времен СССР, что позволяло им вести физические и коммерческие перетоки электроэнергии. В 2001 году страны подписали межправительственное соглашение о БРЭЛЛ, которое предполагало в том числе синхронный режим работы энергосистем и взаимную поддержку резервами в случае аварий.

Страны Балтии находятся между двумя независимыми энергосистемами — Западной синхронной зоной (UCTE, Центральная и Западная Европа) и Северной синхронной зоной (NORDEL, страны Скандинавии), поэтому через территорию Прибалтики возможно объединить всю энергозону ЕС. Договор о синхронизации с европейской энергосистемой Латвия, Литва и Эстония подписали еще в 2019 году.

Для присоединения между электросетями Польши и Литвы была построена смычка LitPol Link. Об окончательном решении выйти из БРЭЛЛ местные операторы уведомили РФ и Белоруссию в июле 2024 года.

Выработки местных станций не хватает для покрытия всех потребностей стран Балтии в электроэнергии.

Как следует из данных системного оператора Латвии AST, суммарное производство электроэнергии в странах Балтии по итогам 2024 года составило 18,4 ТВт•ч, в то время как потребление было на уровне 27 ТВт•ч. Раньше дефицит покрывался за счет импорта электроэнергии из России, который, как сообщили “Ъ” в «Интер РАО», был прекращен в мае 2022 года. После этого основными поставщиками электроэнергии для Прибалтики стали Польша, Швеция и Финляндия.

После отключения Прибалтики от БРЭЛЛ энергосистемы России и Белоруссии продолжают функционировать параллельно, но энергосистема Калининградской области перешла в автономный режим работы, сообщил «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы). Регион давно начал подготовку к этому: помимо действовавшей Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 900 МВт, там были построены четыре новых электростанции — Маяковская, Талаховская, Приморская и Прегольская. Сегодня суммарная установленная мощность электростанций региона составляет 1,88 ГВт. Рисков нарушения нормального режима работы российских энергосистем нет, отметили в СО.

Выход Эстонии, Латвии и Литвы из БРЭЛЛ негативно скажется на надежности энергоснабжения региона, полагает Сергей Роженко из Kept.

«Технологически, с учетом расположения балтийских стран, синхронные электросвязи возможны только с самой слабой частью энергосистемы Польши — северо-востоком,— говорит эксперт.— Тогда единственной ниточкой, поддерживающей надежность стран Балтии, будет оставаться смычка LitPol Link — длинная неустойчивая связь».

По словам господина Роженко, с точки зрения коммерческих поставок электроэнергии страны Балтии давно стали принимающей стороной с серьезным энергодефицитом. «В позитивном ключе на технологическую возможность выхода из БРЭЛЛ влияет тренд спада экономики Прибалтики и, как следствие, снижение энергопотребления. Больше всего с 2020 года оно снизилось в Эстонии — примерно на 20%»,— добавляет аналитик.

Коммерческий директор компании «Уралэнерготел» Игорь Голенький считает, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ также приведет к дополнительным затратам на модернизацию инфраструктуры, часть из которых ляжет на потребителей. «По нашим оценкам, приведение систем диспетчерского управления к стандартам ЕС потребует инвестиций порядка €70–100 млн. Плюс стоимость импорта электроэнергии в Европе в среднем на 20–40% выше, чем в России»,— приводит данные аналитик. По его словам, цены на электроэнергию в Европе сильно зависят от спроса, цен на газ и углеродные квоты, что делает импорт электроэнергии менее предсказуемым. «В среднесрочной перспективе, после завершения инфраструктурных проектов, например, кабеля Harmony Link (планируемая линия между Литвой и Польшей.— “Ъ”), цены могут стабилизироваться, но останутся зависимыми от цен на газ, углеродных квот и развития местной генерации»,— указывает Игорь Голенький.

Анна Тыбинь