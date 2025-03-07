Захарова предложила Литве добавить святую воду и осиновый кол в доклад против РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что наряду с угрозами со стороны РФ, Белоруссии и Китая спецслужбы Литвы забыли упомянуть святую воду и осиновый кол. Так дипломат прокомментировала недавно выпущенный в республике доклад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Еще летом прошлого года лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в письме к руководству ЕС призвали построить линию обороны вдоль границы объединения с Россией и Белоруссией, чтобы защитить контент от возможных военных угроз.

Вместе с тем Литва продолжает планомерное сотрудничество с Киевом, в начале марта заявив о своем желании закупить там партию вооружения на €20 млн. В отношении российской стороны Вильнюс ведет противоположную риторику. В феврале Литва демонтировала соединяющие страну с РФ и Белоруссией линии электропередач, после чего система перешла в автономный режим.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Последствия БРЭЛЛксита».