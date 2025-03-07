Разорять Иран начнут с танкерного флота

Администрация Дональда Трампа намерена приступить к «обновленной политике санкций» в отношении Ирана с разрушения его экономической безопасности. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, Вашингтон планирует «закрыть нефтяной сектор» Исламской Республики и обрушить ее оборонную промышленность. По данным западных агентств, Белый дом уже начал внимательно изучать сценарий с остановкой и досмотром иранских нефтяных танкеров, проходящих через международные морские пути, что должно, по замыслу, создать эффект страха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Seth Wenig / AP Министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Seth Wenig / AP

Подробности новой американской политики давления на Тегеран Скотт Бессент представил, выступая перед Экономическим клубом Нью-Йорка. «Сделать Иран бедным снова — это то, чем ознаменуется начало нашей обновленной политики санкций,— анонсировал глава американского Минфина.— Если экономическая безопасность — это национальная безопасность, то у режима в Тегеране не будет ни того, ни другого».

По его словам, Вашингтон собирается «закрыть нефтяной сектор» Исламской Республики, ослабить ее мощности по производству боевых дронов и перерезать Тегерану доступ к международной финансовой системе.

«Если бы я был иранцем, я бы сейчас выводил все свои деньги из риала»,— добавил господин Бессент.

Основная цель запретительных мер — склонить Тегеран к переговорам по его ядерной программе и к отказу от конфронтационной повестки на Ближнем Востоке. При этом глава Минфина не стал уточнять, как именно администрация Дональда Трампа намерена добиваться своих целей.

В первые недели после вступления в должность глава Белого дома обрушил на Тегеран серию санкций. Эти рестрикции были нацелены главным образом на теневой флот танкеров, которые перевозят иранскую нефть в обход американских запретов.

Теперь, по словам шести источников Reuters, окружение господина Трампа изучает варианты с остановкой и досмотром иранских судов, которые проходят через важные международные пути, в том числе в Азии.

Такие инспекции на море Вашингтон рассчитывает проводить при помощи зарубежных союзников и в рамках «Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения» (ИБОР) — специальной программы, запущенной США в 2003 году в целях усиления контроля над распространением опасных технологий.

По словам экс-помощника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, было бы «совершенно оправданно» использовать возможности ИБОР для замедления экспорта иранской нефти, который, по его словам, играет огромную роль в формировании иранского бюджета.

Американская организация United Against Nuclear Iran (UANI), которая мониторит движение иранских танкеров, подчеркивает, что период президентства Джо Байдена дал Тегерану большую передышку в том, что касается санкционного давления. «В 2024 году Иран экспортировал 587 млн баррелей нефти, что на 10,75% больше, чем в 2023 году (530 млн баррелей). За четыре года работы администрации Байдена Иран экспортировал в общей сложности почти 1,98 млрд баррелей нефти»,— отмечают эксперты UANI.

Инспекция нефтяных танкеров, если администрация господина Трампа все-таки решит прибегнуть к этому инструменту, даст возможность запугать зарубежных покупателей Ирана, говорят источники Reuters.

«Вам необязательно топить суда или арестовывать людей, чтобы создать эффект страха и дать понять: риск того не стоит,— заявил один из собеседников агентства.— Задержка поставок создает неопределенность вокруг этой незаконной торговой сети».

Отдельно в рамках своей иранской стратегии администрация президента США пытается добиться увеличения поставок на глобальный рынок нефти из Иракского Курдистана, утверждают источники Reuters. По их словам, это позволило бы удержать под контролем мировые цены и создать подходящую атмосферу для ограничения иранской торговли. Однако многое в этом вопросе пока упирается в напряженные отношения между Иракским Курдистаном и центральным правительством в Багдаде, стремящимся ограничивать экономическую деятельность автономного региона.

Другой вопрос, насколько меры давления способны убедить Иран начать переговоры с США по ядерному досье и другим вопросам. Как пояснил недавно президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, у высшего руководства страны нет желания выходить на диалог в условиях принуждения. Даже если посредником выступит Россия, как того хочет господин Трамп. «Любые действия по иранской ядерной проблеме точно не будут предприниматься без мнения Ирана»,— заявили на днях в МИД Исламской Республики, комментируя факт того, что Москва и Вашингтон обсуждают ситуацию вокруг Тегерана.

Впрочем, в самом Вашингтоне дают понять, что у санкционного механизма есть свой порог применения. «При чрезмерном использовании антибиотиков у объекта вырабатывается иммунитет и он мутирует»,— резюмировал в своем недавнем выступлении господин Бессент.

Нил Кербелов