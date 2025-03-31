Генерал Оглоблин признал коррупцию

В 235-м гарнизонном военном суде Москвы начался процесс по уголовному делу бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи вооруженных сил Российской Федерации Александра Оглоблина, обвиняемого в получении взяток на 12 млн руб. В ходе заседания прокурор огласил обвинение. Подсудимый признал факт получения денег, но не согласился с квалификацией своих действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Оглоблин согласился с обвинением, но не с квалификацией своих действий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Оглоблин согласился с обвинением, но не с квалификацией своих действий

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заседание по делу Александра Оглоблина началось с получасовым опозданием из-за занятости судьи в предыдущем процессе. Когда обвиняемого завели в зал, где его ожидали два защитника, публику к ним не пустили, объяснив это тем, что заседания будут проходить в закрытом режиме. Через час адвокаты вышли из зала, сообщив, что было оглашено обвинение, после чего их подзащитный ответил на вопрос судьи о признании или непризнании вины.

Адвокаты подтвердили, что Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК). Следствие считает, что в 2016–2021 годах генерал-майор Оглоблин получил от представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» взятки на общую сумму 12 млн руб. Эти деньги предназначались генерал-майору не за конкретные услуги, а «за общее покровительство при исполнении предприятием контракта на поставку военным устройств связи на сумму более 1,2 млрд руб.».

Адвокат Максим Довгань заявил “Ъ”, что его подзащитный Оглоблин признает факт получения денег, но не согласен с квалификацией своих действий. Он не стал пояснять позицию подзащитного, заметив, что тот обещал сделать это сам в ходе судебных заседаний.

Таким образом, осталось непонятно, что признал фигурант — мошенничество со своей стороны или посредничество в передаче взятки.

«Я не уполномочен пояснять позицию Александра Владимировича (Оглоблина.— “Ъ”) вместо него»,— подытожил защитник.

При этом адвокат полагает, что несогласие с квалификацией привело к тому, что Александру Оглоблину было отказано в рассмотрении дела в особом порядке — теперь экс-начальник 1-го управления Главного управления связи (ГУС) рискует получить от 8 до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф.

Предполагаемый сообщник Александра Оглоблина — бывший заместитель начальника Генштаба — начальник ГУС генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный в мае прошлого года, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, поэтому его судят в особом порядке. Ему инкриминируют получение с 2019 по 2023 год взяток на 36 млн руб. от представителей «Телты». Но в отличие от господина Оглоблина Вадим Шамарин может рассчитывать на более мягкий приговор.

Как уже сообщал “Ъ”, это уголовное дело — второе для Александра Оглоблина. В феврале 2022 года он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) — завышение цен при закупке Минобороны РФ оборудования связи, из-за чего ведомству был причинен ущерб на сумму около 1,5 млрд руб.

Однако тогда дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку Александр Оглоблин дал показания на предшественника Вадима Шамарина — генерал-полковника Халила Арсланова, которому помимо хищений инкриминируется еще и взятка — дело военачальника и его сообщников рассматривается в 235-м ГВС.

Впоследствии защита Александра Оглоблина, которого не только посадили, но и лишили генеральского звания, смогла добиться в Бабушкинском райсуде Москвы замены неотбытой части наказания исправительными работами с вычетом 25% заработка в пользу государства. Однако прокуратура опротестовала это решение в Мосгорсуде, указав, что отбывавший срок в СИЗО господин Оглоблин кроме благодарностей имеет и нарушения.

В частности, он был наказан за несанкционированные перемещения по следственному изолятору и хранение модема для подключения к интернету. В результате Мосгорсуд в сентябре 2023 года отменил решение райсуда. В рамках нового уголовного дела фигурант снова был арестован, так что изменение ранее назначенного наказания потеряло смысл.

Алексей Соковнин