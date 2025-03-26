Связиста осудят по-особому

Московский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению в особом порядке уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Генштаба—начальника главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Подсудимый признал вину в получении взяток от руководства пермского телефонного завода «Телта» на сумму 36 млн руб. Защита рассчитывает, что суд назначит боевому генералу минимальный срок. А сам подсудимый хочет искупить вину кровью: ранее он уже дважды ходатайствовал об отправке в зону СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Шамарин рассчитывает после суда вернуться на службу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Генерал Шамарин рассчитывает после суда вернуться на службу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Судить генерала Шамарина по иронии судьбы начали в зале, где три года назад предстал перед судом его бывший подчиненный — экс-начальник 1-го управления ГУС вооруженных сил РФ генерал-майор Александр Оглоблин. Получив в феврале 2022 года 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд руб. бюджетных средств и выйдя на волю после замены неотбытой части срока исправительными работами, он дал показания на своего шефа, которые и привели господина Шамарина на скамью подсудимых.

Когда устанавливали его личность, доставленный под конвоем фигурант сообщил, что родился почти 54 года назад в Таганроге, является отцом двух сыновей, а на военной службе состоял с 1988 года. Помимо этого, господин Шамарин сообщил, что награжден орденами Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, а также медалями.

Почти сразу его защитник Владимир Шелупахин ходатайствовал о проведении процесса за закрытыми дверями. «Обстоятельства преступлений, в совершении которых обвиняется Шамарин, связаны с его служебной деятельностью, часть сведений о которой составляет гостайну»,— сказал адвокат. Он пояснил, что речь идет о данных гособоронзаказа — поставке в войска техники. В ответ судья Антон Галкин уточнил, что в деле генерала Шамарина гостайна отсутствует и, по всей видимости, адвокат имел в виду «иную охраняемую законом тайну». Получив утвердительный ответ, поддержку двух других адвокатов и прокурора, суд просьбу удовлетворил. После этого находившихся в зале членов семьи подсудимого, а также журналистов попросили выйти.

В их отсутствие полковник юстиции Евгений Донских из Главной военной прокуратуры подержал заявленное фигурантом ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия — допроса свидетелей и исследования доказательств. В этом случает процесс проходит в упрощенной форме, а подсудимый вправе рассчитывать на более мягкое наказание.

Как ранее писал “Ъ”, генерал-лейтенант Вадим Шамарин был задержан 22 мая 2024 года и в тот же день арестован. Уже в начале июня он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания в отношении других военных чиновников, в частности бывшего заместителя начальника Генштаба—начальника ГУС генерал-полковника Халила Арсланова (его дело сейчас рассматривается военным судом), а также начальника 1-го управления ГУС генерал-майора Александра Оглоблина, его брата Алексея Оглоблина, руководителя одного из отделов управления Сергея Слюсаря, сотрудника Вячеслава Назина и одного из своих заместителей в генеральском звании. Вадим Шамарин сообщил об их участии в коррупционных схемах, касающихся заключения контрактов с коммерческими предприятиями, представители которых платили военным «откаты».

Самого господина Шамарина обвинили в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от руководства пермского телефонного завода «Телта» — на сумму 26 млн и 10 млн руб. По данным следствия, в 2019–2023 годах Минобороны заключило с предприятием контракты на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 млрд руб., за что генерал Шамарин получил незаконное вознаграждение на общую сумму 36 млн руб. Коммерсанты платили ему «за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции», а также за общее покровительство.

Интересно, что после задержания господин Шамарин дал показания также и о получении генералом Оглоблиным взяток на сумму не менее 12 млн руб. от руководства «Телты». В этой связи последний 31 марта предстанет перед 235-м гарнизонным военным судом.

В суде прокурор Донских подтвердил, что подсудимый Шамарин полностью выполнил условия досудебного соглашения, сообщив о других ранее неизвестных следствию преступлениях. Сам фигурант после оглашения обвинительного заключения заявил, что полностью признает вину.

Отвечая на вопросы судьи, господин Шамарин пояснил, что на его иждивении до ареста находилась престарелая мать, сестра-инвалид и несовершеннолетний сын, а к поставляемым в войска заводом «Телта» телефонам нареканий не было. При этом альтернативы для производства выпускаемой заводом продукции также не было — пермский завод был и является ее единственным производителем. В случае поломок или брака продукция отправлялась обратно, а за исполнением гособоронзаказа осуществлялся строгий надзор.

Из-за занятости прокурора в другом процессе слушания были прерваны до 28 марта, когда суд, в частности, планирует исследовать данные о личности фигуранта. Еще пара заседаний, по данным “Ъ”, может уйти на то, чтобы обвинение запросило срок, а суд вынес приговор. Как заключивший сделку с прокуратурой господин Шамарин вправе рассчитывать на половину от максимально возможного срока, который по его статье составляет 15 лет, то есть семь с половиной лет. Однако по совокупности двух эпизодов срок может оказаться больше.

Защитники фигуранта Владимир Шелупахин и Евгений Дружков признались “Ъ”, что они не согласны с тем, что следствие, на их взгляд, «искусственно» раздробило дело на два эпизода, что может повлечь увеличение наказания. Адвокаты планируют высказаться об этом в прениях. Отвечая на вопросы “Ъ”, защитники сказали, что будут просить назначить господину Шамарину минимальный или даже условный срок, отметив, что за время службы генерал не нажил никаких богатств. «У него не было даже дачи, он жил в ведомственной квартире в панельном доме и всю жизнь отдавал службе Родине: воевал в Сирии, участвовал в СВО»,— отметил господин Шелупахин, добавив, что никакой растраты госсредств при поставках телефонов военным не было, а «вся продукция была востребована».

«Я считаю, что Вадим Анатольевич должен быть на свободе и, будучи профессиональным военным, участвовать в СВО, принося пользу Родине»,— заявил защитник. Адвокат рассказал, что его клиент уже дважды подавал соответствующие заявления в Минобороны, однако не получил ответа. Напомним, что в случае удовлетворения данной просьбы уголовное преследование приостанавливается, а в случае получения фигурантом госнаграды он освобождается от наказания.

Мария Локотецкая