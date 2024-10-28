Сигнал о порочащих связях принят

Как стало известно “Ъ”, бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ Александра Оглоблина снова арестовали благодаря сделке со следствием, заключенной другим генералом. Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ — начальник ГУС генерал-лейтенант Вадим Шамарин рассказал, как они делили взятки, полученные из ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"», выступающего поставщиком военного ведомства. Ранее Александр Оглоблин помог следствию разоблачить предшественника господина Шамарина генерал-полковника Халила Арсланова и почти год назад вышел из заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Оглоблин вернулся под следствие благодаря показаниям генерала, которого он сам разоблачил

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Оглоблин вернулся под следствие благодаря показаниям генерала, которого он сам разоблачил

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, 58-летний Александр Оглоблин был задержан сотрудниками Департамента военной контрразведки ФСБ. По данным “Ъ”, произошло это после того, как показания на него в рамках заключенного досудебного соглашения дал заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ — начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин. По версии Главного военного следственного управления СКР, с апреля 2016 по октябрь 2023 года последний получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главбуха завода Елены Гришиной взятки на сумму «не менее 36 млн руб.» за действия, входившие в его полномочия, «направленные на увеличение объемов и номенклатуры продукции ОАО "Пермский телефонный завод «Телта»", а также за общее покровительство по службе».

По некоторым данным, Александр Оглоблин был первым, кто дал показания на генерала Шамарина. При этом сам он вместе с братом, тоже бывшим военным Алексеем Оглоблиным первоначально проходил по этому делу в качестве свидетеля. Однако Александр оказался изобличен в том, что являлся посредником при передаче взяток своему шефу, тогда как родственник, по данным “Ъ”, так и остался в статусе свидетеля.

Теперь же, по данным “Ъ”, Вадим Шамарин якобы утверждает, что из переданных им коммерсантами денег 10 млн руб. получил Александр Оглоблин.

Во всяком случае, в деле арестованного 235-м гарнизонным военным судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при исполнении гособоронзаказа Александра Оглоблина речь идет о тех же событиях, что и в деле Вадима Шамарина. Единственная разница заключается в том, что взятки Александр Оглоблин, как считают в СКР, получал за общее покровительство по контрактам, заключенным в период с 2016 по 2021 год. Получить комментарии защиты Вадима Шамарина и Александра Оглоблина “Ъ” не удалось.

Отметим, что в мае 2018 года генерал Оглоблин оказался под стражей по предыдущему обвинению — в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как уже рассказывал “Ъ”, в феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима по делу о хищении 1,6 млрд руб. бюджетных средств при реализации госконтракта Минобороны на поставку военного оборудования в рамках программы по цифровизации вооруженных сил. Материалы суд рассмотрел в особом порядке, так как генерал Оглоблин заключил сделку со следствием и дал показания на предшественника Вадима Шамарина в должности начальника ГУС — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, которого сейчас судят по обвинению во взяточничестве и хищениях.

Лишенный звания экс-генерал Оглоблин уже в декабре 2023 года оказался на воле. Бабушкинский райсуд Москвы заменил ему оставшийся год с небольшим лишения свободы исправительными работами с отчислением 10% заработка в пользу государства.

Прокуратура оспорила судебный акт в апелляции, однако он в Мосгорсуде устоял, несмотря на доводы надзорного ведомства о том, что администрация изолятора возражала против удовлетворения ходатайства осужденного, выплатившего в счет возмещения вреда сумму, несоизмеримо меньшую, чем причиненный экс-генералом государству ущерб (осужден за хищение 460 млн руб.). К тому же в СИЗО ему дали отрицательную характеристику. Впрочем, прокуратура опротестовала его освобождение в кассации. Надзор, в частности, апеллировал к тому, что ранее суд не оценил полученные из СИЗО «Медведь» сведения о том, что с 16 августа 2023 года Александр Оглоблин был в изоляторе признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, а также не учел позицию признанного потерпевшим Минобороны, утверждающего, что осужденный «не принял никаких действенных мер по возмещению ущерба». В итоге Второй кассационный суд общей юрисдикции прислушался к доводам заместителя генерального прокурора Юрия Пономарева, отменив освобождение фигуранта и направив его ходатайство в Бабушкинский суд на новое рассмотрение. Заседание назначено на 12 ноября, но в нем для Александра Оглоблина особого смысла, даже в случае положительного решения, похоже, уже нет, так как его по обвинению в коррупции теперь арестовал 235-й военный суд.

Между тем топ-менеджмент завода «Телта», на протяжении многих лет плативший дань высокопоставленным военным, уже в ближайшее время также предстанет перед судом.

Так, собственнику завода «Телта» Игорю Морозову и сотруднику военного представительства Минобороны Алексею Пальмову придется отвечать за хищение 33 млн руб. бюджетных средств, которые, по версии следствия, были украдены при исполнении госконтракта с Минобороны на поставку все тех же средств связи с помощью завышения цен на продукцию. Данное дело уже поступило в Таганский суд Москвы, который передал его по подсудности в Мещанский суд столицы.

Туда же должно поступить и другое дело обвиняемых Морозова, Высокова и Гришиной — о хищениях 48 млн руб. бюджетных средств. Как уже рассказывал “Ъ”, последние двое 10 октября 2024 года за дачу взяток в виде телевизора, самоката и квадрокоптера общей стоимостью 170 тыс. руб. уже были приговорены Солнечногорским гарнизонным военным судом к наказанию в виде штрафа 2,5 млн руб. Столько же получил и начальник одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергей Слюсарь, которому и предназначались подношения. По данным “Ъ”, прокуратура этот приговор уже опротестовала.

Олег Рубникович, Мария Локотецкая