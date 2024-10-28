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Коммерсантъ FM
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Сигнал о порочащих связях принят

Бывшего начальника управления вооруженных сил РФ арестовали благодаря показаниям его начальника

Как стало известно “Ъ”, бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооруженных сил РФ Александра Оглоблина снова арестовали благодаря сделке со следствием, заключенной другим генералом. Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ — начальник ГУС генерал-лейтенант Вадим Шамарин рассказал, как они делили взятки, полученные из ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"», выступающего поставщиком военного ведомства. Ранее Александр Оглоблин помог следствию разоблачить предшественника господина Шамарина генерал-полковника Халила Арсланова и почти год назад вышел из заключения.

Александр Оглоблин вернулся под следствие благодаря показаниям генерала, которого он сам разоблачил

Александр Оглоблин вернулся под следствие благодаря показаниям генерала, которого он сам разоблачил

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Александр Оглоблин вернулся под следствие благодаря показаниям генерала, которого он сам разоблачил

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, 58-летний Александр Оглоблин был задержан сотрудниками Департамента военной контрразведки ФСБ. По данным “Ъ”, произошло это после того, как показания на него в рамках заключенного досудебного соглашения дал заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ — начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин. По версии Главного военного следственного управления СКР, с апреля 2016 по октябрь 2023 года последний получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главбуха завода Елены Гришиной взятки на сумму «не менее 36 млн руб.» за действия, входившие в его полномочия, «направленные на увеличение объемов и номенклатуры продукции ОАО "Пермский телефонный завод «Телта»", а также за общее покровительство по службе».

По некоторым данным, Александр Оглоблин был первым, кто дал показания на генерала Шамарина. При этом сам он вместе с братом, тоже бывшим военным Алексеем Оглоблиным первоначально проходил по этому делу в качестве свидетеля. Однако Александр оказался изобличен в том, что являлся посредником при передаче взяток своему шефу, тогда как родственник, по данным “Ъ”, так и остался в статусе свидетеля.

Теперь же, по данным “Ъ”, Вадим Шамарин якобы утверждает, что из переданных им коммерсантами денег 10 млн руб. получил Александр Оглоблин.

Во всяком случае, в деле арестованного 235-м гарнизонным военным судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при исполнении гособоронзаказа Александра Оглоблина речь идет о тех же событиях, что и в деле Вадима Шамарина. Единственная разница заключается в том, что взятки Александр Оглоблин, как считают в СКР, получал за общее покровительство по контрактам, заключенным в период с 2016 по 2021 год. Получить комментарии защиты Вадима Шамарина и Александра Оглоблина “Ъ” не удалось.

Подробнее о новом деле Оглоблина

Отметим, что в мае 2018 года генерал Оглоблин оказался под стражей по предыдущему обвинению — в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как уже рассказывал “Ъ”, в феврале 2022 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима по делу о хищении 1,6 млрд руб. бюджетных средств при реализации госконтракта Минобороны на поставку военного оборудования в рамках программы по цифровизации вооруженных сил. Материалы суд рассмотрел в особом порядке, так как генерал Оглоблин заключил сделку со следствием и дал показания на предшественника Вадима Шамарина в должности начальника ГУС — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, которого сейчас судят по обвинению во взяточничестве и хищениях.

Лишенный звания экс-генерал Оглоблин уже в декабре 2023 года оказался на воле. Бабушкинский райсуд Москвы заменил ему оставшийся год с небольшим лишения свободы исправительными работами с отчислением 10% заработка в пользу государства.

Прокуратура оспорила судебный акт в апелляции, однако он в Мосгорсуде устоял, несмотря на доводы надзорного ведомства о том, что администрация изолятора возражала против удовлетворения ходатайства осужденного, выплатившего в счет возмещения вреда сумму, несоизмеримо меньшую, чем причиненный экс-генералом государству ущерб (осужден за хищение 460 млн руб.). К тому же в СИЗО ему дали отрицательную характеристику. Впрочем, прокуратура опротестовала его освобождение в кассации. Надзор, в частности, апеллировал к тому, что ранее суд не оценил полученные из СИЗО «Медведь» сведения о том, что с 16 августа 2023 года Александр Оглоблин был в изоляторе признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, а также не учел позицию признанного потерпевшим Минобороны, утверждающего, что осужденный «не принял никаких действенных мер по возмещению ущерба». В итоге Второй кассационный суд общей юрисдикции прислушался к доводам заместителя генерального прокурора Юрия Пономарева, отменив освобождение фигуранта и направив его ходатайство в Бабушкинский суд на новое рассмотрение. Заседание назначено на 12 ноября, но в нем для Александра Оглоблина особого смысла, даже в случае положительного решения, похоже, уже нет, так как его по обвинению в коррупции теперь арестовал 235-й военный суд.

Между тем топ-менеджмент завода «Телта», на протяжении многих лет плативший дань высокопоставленным военным, уже в ближайшее время также предстанет перед судом.

Так, собственнику завода «Телта» Игорю Морозову и сотруднику военного представительства Минобороны Алексею Пальмову придется отвечать за хищение 33 млн руб. бюджетных средств, которые, по версии следствия, были украдены при исполнении госконтракта с Минобороны на поставку все тех же средств связи с помощью завышения цен на продукцию. Данное дело уже поступило в Таганский суд Москвы, который передал его по подсудности в Мещанский суд столицы.

Туда же должно поступить и другое дело обвиняемых Морозова, Высокова и Гришиной — о хищениях 48 млн руб. бюджетных средств. Как уже рассказывал “Ъ”, последние двое 10 октября 2024 года за дачу взяток в виде телевизора, самоката и квадрокоптера общей стоимостью 170 тыс. руб. уже были приговорены Солнечногорским гарнизонным военным судом к наказанию в виде штрафа 2,5 млн руб. Столько же получил и начальник одного из отделов Главного управления связи Минобороны Сергей Слюсарь, которому и предназначались подношения. По данным “Ъ”, прокуратура этот приговор уже опротестовала.

Олег Рубникович, Мария Локотецкая

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