Опьянение без веществ

Минздрав доработал проект правил освидетельствования водителей на состояние опьянения. По итогам общественного обсуждения ведомство решило исключить из проекта норму, обязывающую врачей фиксировать найденные в анализах водителей «психоактивные» и «одурманивающие» вещества (в том числе лекарства и медикаменты). Такой пункт мог создать «предпосылки для коррупционных проявлений» со стороны врачей, на что указали специалисты депздрава Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минздрав разместил на regulation.gov.ru доработанную версию приказа, который установит новые правила медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Сейчас правила прописаны в ведомственном приказе 993н, который прекратит действие 1 сентября.

О первой версии проекта “Ъ” сообщал 6 марта 2025 года. Среди основных нововведений — разрешение брать кровь у тяжело раненных в ДТП без обязательного «выдоха в трубочку» и новая процедура подписания «добровольного информированного согласия» на проведение проверки.

Также Минздрав собирался поменять порядок оформления результатов освидетельствования.

Сейчас, напомним, по итогам процедуры врач выносит одно из трех заключений: состояние опьянения установлено; не установлено; водитель отказался от проверки. Ведомство хотело, чтобы в случаях, когда в анализах водителя найдены «психотропные» и «одурманивающие» вещества, врач указывал их название. Для чего понадобилось это уточнение, ведомство не объясняло, но по итогам обсуждения Минздрав от такого уточнения отказался.

Еще несколько лет назад, напомним, при обнаружении в анализах медпрепаратов автомобилистов наказывали штрафом и лишением прав. В 2022 году Конституционный суд запретил такую практику, указав на то, что КоАП не разрешает наказывать водителей за прием разрешенных к обороту таблеток и других медикаментов, даже если в инструкции к ним прописан запрет садиться за руль. Поправки к кодексу, разрешающие наказывать автомобилистов за найденные в анализах лекарства, Госдума готовит с 2023 года. На данный момент санкции разрешено применять только при обнаружении алкоголя, психотропных веществ (их список закреплен отдельным постановлением правительства) и наркотиков.

Напомним, что водителей проверяют на состояние опьянения в два этапа. Сначала через алкометр инспектора ГИБДД, а затем — если гражданин не согласен с результатами — у врача. Обязательным является анализ мочи на наркотики, в определенных случаях — анализ крови. За отказ от медицинского освидетельствования согласно ст. 12.26 КоАП штрафуют на 45 тыс. руб. и лишают прав на 1–1,5 года.

На необходимость удалить из проекта приказа норму о фиксации в заключении «одурманивающих» и «психоактивных» веществ указал департамент здравоохранения Москвы: позиция ведомства указана в опубликованном сводном отчете. По мнению депздрава, норма противоречит действующему КоАП и УК. В департаменте сочли, что предложенная норма может создать предпосылки для «коррупционных проявлений со стороны должностных лиц, уполномоченных проводить медицинское освидетельствование». В пресс-службе Минздрава “Ъ” подтвердили, что решили в ходе доработки «учесть позицию участников публичного обсуждения». Проект приказа направлен на оценку регулирующего воздействия.

Иван Буранов