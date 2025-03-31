Опьянение без веществ
Минздрав доработал проект правил освидетельствования пьяных водителей
Минздрав доработал проект правил освидетельствования водителей на состояние опьянения. По итогам общественного обсуждения ведомство решило исключить из проекта норму, обязывающую врачей фиксировать найденные в анализах водителей «психоактивные» и «одурманивающие» вещества (в том числе лекарства и медикаменты). Такой пункт мог создать «предпосылки для коррупционных проявлений» со стороны врачей, на что указали специалисты депздрава Москвы.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Минздрав разместил на regulation.gov.ru доработанную версию приказа, который установит новые правила медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Сейчас правила прописаны в ведомственном приказе 993н, который прекратит действие 1 сентября.
О первой версии проекта “Ъ” сообщал 6 марта 2025 года. Среди основных нововведений — разрешение брать кровь у тяжело раненных в ДТП без обязательного «выдоха в трубочку» и новая процедура подписания «добровольного информированного согласия» на проведение проверки.
Также Минздрав собирался поменять порядок оформления результатов освидетельствования.
Сейчас, напомним, по итогам процедуры врач выносит одно из трех заключений: состояние опьянения установлено; не установлено; водитель отказался от проверки. Ведомство хотело, чтобы в случаях, когда в анализах водителя найдены «психотропные» и «одурманивающие» вещества, врач указывал их название. Для чего понадобилось это уточнение, ведомство не объясняло, но по итогам обсуждения Минздрав от такого уточнения отказался.
Еще несколько лет назад, напомним, при обнаружении в анализах медпрепаратов автомобилистов наказывали штрафом и лишением прав. В 2022 году Конституционный суд запретил такую практику, указав на то, что КоАП не разрешает наказывать водителей за прием разрешенных к обороту таблеток и других медикаментов, даже если в инструкции к ним прописан запрет садиться за руль. Поправки к кодексу, разрешающие наказывать автомобилистов за найденные в анализах лекарства, Госдума готовит с 2023 года. На данный момент санкции разрешено применять только при обнаружении алкоголя, психотропных веществ (их список закреплен отдельным постановлением правительства) и наркотиков.
Напомним, что водителей проверяют на состояние опьянения в два этапа. Сначала через алкометр инспектора ГИБДД, а затем — если гражданин не согласен с результатами — у врача. Обязательным является анализ мочи на наркотики, в определенных случаях — анализ крови. За отказ от медицинского освидетельствования согласно ст. 12.26 КоАП штрафуют на 45 тыс. руб. и лишают прав на 1–1,5 года.
На необходимость удалить из проекта приказа норму о фиксации в заключении «одурманивающих» и «психоактивных» веществ указал департамент здравоохранения Москвы: позиция ведомства указана в опубликованном сводном отчете. По мнению депздрава, норма противоречит действующему КоАП и УК. В департаменте сочли, что предложенная норма может создать предпосылки для «коррупционных проявлений со стороны должностных лиц, уполномоченных проводить медицинское освидетельствование». В пресс-службе Минздрава “Ъ” подтвердили, что решили в ходе доработки «учесть позицию участников публичного обсуждения». Проект приказа направлен на оценку регулирующего воздействия.