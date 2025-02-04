Конфискация нужна фронту

Конституционный суд подтвердил, что конфискация автомобиля обязательна при вынесении приговора за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Между тем, как подсчитал “Ъ”, с момента введения такой санкции в 2022 году количество изъятого транспорта выросло на порядок: только в первом полугодии прошлого года в государственную собственность было обращено 5800 автомобилей. Конфискованные машины теперь отправляют на СВО, напоминает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) не увидел противоречий в норме закона, которая требует конфискации автомобиля за повторную езду в нетрезвом виде. Не может быть препятствием, даже если автомобиль находится в залоге, следует из отказного определения КС по жалобе жителя Курской области Даниила Лазовского (.pdf). В августе 2023 года он был осужден за нетрезвую езду (ст. 264.1 УК) к 180 часам обязательных работ, суд также конфисковал принадлежащий ему автомобиль как орудие преступления. В своем обращении в КС господин Лазовский утверждал, что приговор вынесен без учета его семейных обстоятельств и обязательств перед третьими лицами (автомобиль находился в залоге у микрофинансовой компании).

Однако КС с ним не согласился. Такая мера «соразмерна общественной опасности деяния, носит оправданный и объективно обоснованный характер, направлена на обеспечение общественной безопасности, предупреждение новых преступлений и не предполагает ее произвольного применения», говорится в отказном определении суда.

Более того, конфискация является обязательной при привлечении лица к уголовной ответственности за соответствующее преступление, подчеркнул КС.

Напомним, что поправки к УК, предусматривающие конфискацию автомобилей за повторную езду в нетрезвом виде, а также за езду без прав и многократные выезды на встречную полосу или значительное превышение скорости (ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК), начали действовать с июля 2022 года. С тех пор конфискация транспорта демонстрирует взрывной рост: если во втором полугодии 2022 года, по данным судебной статистики, в госсобственность обратили всего 614 машин, то в первом полугодии 2024-го (это пока самые свежие данные) — уже 5800 (см. график). Эта статистика не содержит информации о том, за какие именно нарушения водителям приходится расставаться с авто. Но, судя по числу приговоров, безусловное лидерство удерживает ст. 264.1, предусматривающая санкции за нетрезвое вождение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На самом деле КС мог бы обратить внимание на дисбаланс в недавно введенной законодателем санкции, отмечает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Екатерина Ходжаева: конфискация предусмотрена только по тем составам, где нет жертв или ДТП, а там, где люди теряют здоровье или даже жизнь, нарушителю автомобиль оставляют. Эксперт напоминает, что усиливать борьбу с нарушителями на дорогах начали с 2016 года, когда ввели уголовное преследование за пьяное вождение и некоторые другие нарушения. Криминализация оказалась очень «выгодной» с точки зрения полицейской статистики, дав более 75 тыс. подсудимых в первый же год. Ведь все, что нужно для возбуждения уголовного дела,— это повторный протокол в течение года, поясняет госпожа Ходжаева.

В июле 2022-го норму доработали (например, повторное вождение без прав сделали отдельным составом преступления), а дополнительно суды получили право конфисковывать машины как орудие преступления. И они стали это делать очень активно: уже известны несколько судебных дел, когда забирали машину, даже не принадлежащую фигуранту, рассказывает Екатерина Ходжаева. При этом в соответствии с постановлением правительства (его действующая версия датируется 8 сентября 2023 года) конфискованные транспортные средства передаются для нужд Минобороны и МЧС либо движению «Народный фронт».

В последнее время судебные приставы разных регионов регулярно отчитываются о передачи на нужды СВО изъятых у нарушителей автомобилей. А глава Бурятии Алексей Цыденов даже поручил местному минтрансу вместе с ГИБДД проработать механизм передачи конфискованных машин непосредственно в зону СВО. «Пусть машины идут в дело, пусть наши бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Анастасия Корня