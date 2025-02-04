Конфискация нужна фронту
Изъятие автомобилей у нетрезвых водителей показало почти десятикратный рост
Конституционный суд подтвердил, что конфискация автомобиля обязательна при вынесении приговора за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Между тем, как подсчитал “Ъ”, с момента введения такой санкции в 2022 году количество изъятого транспорта выросло на порядок: только в первом полугодии прошлого года в государственную собственность было обращено 5800 автомобилей. Конфискованные машины теперь отправляют на СВО, напоминает эксперт.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Конституционный суд (КС) не увидел противоречий в норме закона, которая требует конфискации автомобиля за повторную езду в нетрезвом виде. Не может быть препятствием, даже если автомобиль находится в залоге, следует из отказного определения КС по жалобе жителя Курской области Даниила Лазовского (.pdf). В августе 2023 года он был осужден за нетрезвую езду (ст. 264.1 УК) к 180 часам обязательных работ, суд также конфисковал принадлежащий ему автомобиль как орудие преступления. В своем обращении в КС господин Лазовский утверждал, что приговор вынесен без учета его семейных обстоятельств и обязательств перед третьими лицами (автомобиль находился в залоге у микрофинансовой компании).
Однако КС с ним не согласился. Такая мера «соразмерна общественной опасности деяния, носит оправданный и объективно обоснованный характер, направлена на обеспечение общественной безопасности, предупреждение новых преступлений и не предполагает ее произвольного применения», говорится в отказном определении суда.
Более того, конфискация является обязательной при привлечении лица к уголовной ответственности за соответствующее преступление, подчеркнул КС.
Напомним, что поправки к УК, предусматривающие конфискацию автомобилей за повторную езду в нетрезвом виде, а также за езду без прав и многократные выезды на встречную полосу или значительное превышение скорости (ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК), начали действовать с июля 2022 года. С тех пор конфискация транспорта демонстрирует взрывной рост: если во втором полугодии 2022 года, по данным судебной статистики, в госсобственность обратили всего 614 машин, то в первом полугодии 2024-го (это пока самые свежие данные) — уже 5800 (см. график). Эта статистика не содержит информации о том, за какие именно нарушения водителям приходится расставаться с авто. Но, судя по числу приговоров, безусловное лидерство удерживает ст. 264.1, предусматривающая санкции за нетрезвое вождение.
На самом деле КС мог бы обратить внимание на дисбаланс в недавно введенной законодателем санкции, отмечает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Екатерина Ходжаева: конфискация предусмотрена только по тем составам, где нет жертв или ДТП, а там, где люди теряют здоровье или даже жизнь, нарушителю автомобиль оставляют. Эксперт напоминает, что усиливать борьбу с нарушителями на дорогах начали с 2016 года, когда ввели уголовное преследование за пьяное вождение и некоторые другие нарушения. Криминализация оказалась очень «выгодной» с точки зрения полицейской статистики, дав более 75 тыс. подсудимых в первый же год. Ведь все, что нужно для возбуждения уголовного дела,— это повторный протокол в течение года, поясняет госпожа Ходжаева.
В июле 2022-го норму доработали (например, повторное вождение без прав сделали отдельным составом преступления), а дополнительно суды получили право конфисковывать машины как орудие преступления. И они стали это делать очень активно: уже известны несколько судебных дел, когда забирали машину, даже не принадлежащую фигуранту, рассказывает Екатерина Ходжаева. При этом в соответствии с постановлением правительства (его действующая версия датируется 8 сентября 2023 года) конфискованные транспортные средства передаются для нужд Минобороны и МЧС либо движению «Народный фронт».
В последнее время судебные приставы разных регионов регулярно отчитываются о передачи на нужды СВО изъятых у нарушителей автомобилей. А глава Бурятии Алексей Цыденов даже поручил местному минтрансу вместе с ГИБДД проработать механизм передачи конфискованных машин непосредственно в зону СВО. «Пусть машины идут в дело, пусть наши бойцы будут снабжены хорошими транспортными средствами»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.