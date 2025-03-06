Мефедрону перекрывают дороги

Минздрав разработал новые правила освидетельствования водителей на алкогольное и наркотическое опьянение. Список выявляемых анализами запрещенных веществ пополнился мефедроном — это сделано «с учетом изменения структуры наркопотребления» в стране. Также приказ разрешает сразу брать образец крови у тяжело раненных в ДТП участников движения — без обязательного «выдоха в трубочку». Одновременно вводится процедура подписания «добровольного информированного согласия» на проведение «медицинского вмешательства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Добровольное согласие станет обязательным для проверки водителей на опьянение

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Добровольное согласие станет обязательным для проверки водителей на опьянение

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В четверг, 6 марта, заканчивается процедура общественного обсуждения нового порядка медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Следующий этап — принятие Минздравом соответствующего приказа. Этот документ касается всех граждан, но чаще всего применяется в отношении автомобилистов, заподозренных в «пьяном» вождении.

Сейчас водителей проверяют на состояние опьянения в два этапа. Сначала через алкометр инспектора ГИБДД, а затем — если гражданин не согласен с результатами — у врача. Там водитель снова дует в алкометр (дважды с определенным интервалом). Обязательным является анализ мочи на наркотики, в определенных случаях — анализ крови. За отказ от медицинского освидетельствования согласно ст. 12.26 КоАП штрафуют на 45 тыс. руб. и лишают прав на 1–1,5 года.

Среди прочего приказ устанавливает отдельный порядок проверки на опьянение в ситуации, когда водитель сильно ранен в ДТП и ему нужно оказать помощь «в экстренной форме». Минздрав предлагает сразу брать у таких автомобилистов кровь на анализ (и мочу, если это возможно технически), минуя этап замера выдыхаемого воздуха. Норма вводится для повышения безопасности дорожного движения, сказано в пояснительных материалах. По данным “Ъ”, о такой новации Минздрав попросила ГИБДД.

Впервые вводится процедура дачи «добровольного информированного согласия» на проведение «медицинского вмешательства». Такое согласие должен будет дать сам водитель или его законный представитель (если автомобилист находится без сознания). Минздрав не поясняет, зачем нужна эта норма. Но по логике документа, если водитель не подписывает согласие в начале медицинской процедуры, то он считается отказавшимся от освидетельствования и привлекается по ст. 12.26 КоАП.

Проверка на опьянение в определенных случаях займет немного больше времени. Максимальный интервал между исследованиями выдыхаемого воздуха будет увеличен с 20 до 25 минут (минимальный остается прежним — 15 минут). На сдачу анализа мочи будет отводиться не более 60 минут (сейчас такой нормы не существует). Если в течение этого срока водитель говорит, что по какой-то причине не может сдать нужный биоматериал, его обяжут сдать кровь.

Список веществ, наличие которых в организме водителя проверяет медицинский анализ, впервые будет дополнен мефедроном (сейчас в нем есть кокаин, опиаты, каннабиноиды и т. д.). Это сделано «с учетом изменения структуры наркопотребления в РФ», говорится в пояснительной записке. «Включение мефедрона, получившего широкое распространение среди молодежи, является важным шагом в выявлении случаев его употребления — и, соответственно, в защите здоровья граждан»,— считает главный врач наркологической клиники «ПроМед» Валерий Куренков.

Проект приказа «актуализирует вопросы» проведения освидетельствования, что должно «облегчить» привлечение нарушителей к ответственности, заявили “Ъ” в Минздраве. Там добавили, что «все поступившие предложения будут проанализированы при участии экспертного сообщества». Новая версия приказа должна начать действовать 1 сентября 2025 года.

Опрошенные “Ъ” эксперты по-разному оценивают запланированные нововведения. Адвокат Сергей Радько считает важным перед исследованием дополнительно уведомлять водителя, что отказ от процедуры может иметь юридические последствия. Нарколог Александр Ковтун напоминает, что водитель и сейчас дает согласие на медицинское освидетельствование в протоколе, который оформляет инспектор ГИБДД,— а значит, делать это повторно нет необходимости. Юрист Лев Воропаев считает, что появление еще одного документа, который придется подписывать, граждан может только испугать. А некоторые в стрессовой ситуации могут вообще отказаться подписать неизвестную бумагу — и будут в итоге наказаны.

Введение лимита времени для анализа мочи позволит исключить ситуации, когда врач ждет пациента по два часа, считает Александр Ковтун: по его словам, такие случаи бывают в практике. «Другой вопрос, если пациент умышленно не хочет сдать анализ. Его, по идее, надо бы сразу отправить на кровь — но теперь придется ждать час, соблюдая формальную норму,— рассуждает эксперт.— В это время может собраться очередь из ожидающих медицинского освидетельствования. Это может создать неудобства». Его смущает, что в проекте приказа нет пункта, обязывающего врачей перед проколом кожи обрабатывать ее шариком из ваты, смоченной не содержащим спирт дезинфицирующим раствором (эта норма есть в действующем приказе 933н). По словам господина Ковтуна, нередки случаи, когда врачи смазывают кожу именно спиртовым раствором — и анализ показывает, что в крови водителя якобы присутствует спирт.

Отметим, что, согласно проекту приказа, водители, чей биоматериал направляется на исследование, должны будут предупреждать врачей, что принимают те или иные лекарства. Ранее автомобилистов наказывали даже в случае обнаружения в анализах официально назначенных им медпрепаратов, но Конституционный суд (КС) в 2022 году запретил такую практику (сегодня санкции наступают только в случае обнаруженных психотропных и наркотических веществ, установленных в отдельном постановлении правительства). По мнению КС, действующая редакция КоАП не позволяет наказывать «за таблетки» — для этого нужны поправки. Правительство их подготовило и внесло в Госдуму, но они до сих пор не приняты. Последнее обсуждение этой темы состоялось 3 марта в думском комитете по госстроительству. Депутаты приняли решение провести дополнительное совещание по этому вопросу.

Иван Буранов