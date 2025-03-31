Совбез назвал мигрантские общины угрозой безопасности РФ

В нескольких российских регионах и сельских поселениях возможны риски возникновения «устойчивых замкнутых анклавов» мигрантов, утверждает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. По его словам, в таких мигрантских общинах пропагандируют радикальные религиозные течения и «антиобщественные установки», что может привести к возникновению проблем с соблюдением законов. О каких регионах идет речь, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

В интервью «РИА Новости» господин Гребенкин заявил, что особую опасность представляют иностранные граждане, незаконно находящиеся в России либо превысившие сроки легального пребывания или не покинувшие страну после принятия решений об их административном выдворении. По данным МВД, число таких лиц сейчас превышает 670 тыс.

«Несбалансированная концентрация приезжих в отдельных городах приводит в ряде случаев к возникновению критической нагрузки на социальную инфраструктуру и других проблем в обществе, в частности в сфере школьного образования. В ряде образовательных учреждений численность детей мигрантов достигает 50% и более»,— добавил замсекретаря Совбеза.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, запрещающий брать в школу детей мигрантов, не прошедших тестирование по русскому языку. Поправки к закону «Об образовании» вступают в силу завтра, 1 апреля. Дети иностранных граждан должны будут подтвердить знание русского языка на уровне, нужном для «освоения федеральных образовательных стандартов», при этом русский им достаточно будет знать на тройку.

О контроле за мигрантами — в материале «Ъ FM» «Данные мигрантов откроются полиции».