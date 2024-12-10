Экспресс-тест по русскому

Госдума во вторник одобрила в первом чтении законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов без тестирования на знание русского языка. Ранее в правительстве высказали к этой инициативе ряд замечаний, но спикер Думы Вячеслав Володин выразил надежду, что к середине дня 11 декабря депутаты вместе с чиновниками найдут компромиссные формулировки, которые позволят одобрить документ в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разработчики закона о тесте на знание русского языка надеются, что дети мигрантов смогут не только вытащить репку, но и объяснить смысл своих действий

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Разработчики закона о тесте на знание русского языка надеются, что дети мигрантов смогут не только вытащить репку, но и объяснить смысл своих действий

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Поправки к закону «Об образовании» внесла группа депутатов во главе с Вячеславом Володиным, вице-спикером Ириной Яровой и лидерами всех фракций. Как сообщал “Ъ”, 9 декабря комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, указав при этом на его несоответствие положению закона «Об образовании», гарантирующему иностранцам право на учебу наравне с россиянами, а также ряду международных договоров. Представляя проект 10 декабря, Ирина Яровая (ЕР) о замечаниях правительства не упомянула, но отчасти ответила на них.

По словам Ирины Яровой, поправки направлены на защиту конституционных прав российских школьников и «гармонизацию отношений всех участников образовательного процесса».

Проект, напомнила она, требует, чтобы дети мигрантов подтвердили законность пребывания в РФ и знание русского языка на уровне, нужном для «освоения федеральных образовательных стандартов». Вице-спикер подчеркнула: «Общедоступность и бесплатность обучения сохраняются на условиях понимания русского языка».

Елена Драпеко (СРЗП) поинтересовалась правовыми последствиями для иностранцев, которые откажутся отдавать детей в школу. Ирина Яровая ответила, что эти вопросы вне правового регулирования закона «Об образовании».

Татьяна Ларионова (ЕР) усомнилась, что родители, приехавшие на заработки, смогут оплатить обучение детей русскому языку: «Не обрекаем ли мы детей, не принятых в образовательную организацию, на то, что они будут предоставлены сами себе и улице? Не создаем ли условия для роста правонарушений и подростковой преступности?» Ирина Яровая возразила, что такая постановка вопроса выглядит как убежденность в неспособности всех детей мигрантов пройти тестирование – а если так, «означает ли это, что сегодня массово нарушены права российских детей, поскольку они обучаются с детьми, не знающими русский язык?»

Вице-спикер также отметила, что приезжающим в Россию на работу «совершенно необязательно брать с собой несовершеннолетних детей».

На вопрос одного из соавторов проекта Михаила Матвеева (КПРФ), будут ли сдавать тесты дети мигрантов, которые уже учатся в школах, госпожа Яровая ответила, что закон обратной силы не имеет, и вообще подход авторов инициативы — «самый доброжелательный из возможных».

Вячеслав Володин подкрепил это утверждение, сообщив, что, согласно выборочному анализу, 41% детей мигрантов либо не знают, либо очень плохо знают русский язык, и даже одного такого ребенка в классе достаточно, чтобы парализовать учебный процесс.

Он призвал депутатов рассмотреть проект во втором и третьем чтениях уже в среду. Хотя представитель правительства в Думе Александр Синенко еще раз напомнил депутатам о замечаниях к проекту, документ поддержали 405 голосами, против и воздержавшихся не было. Вячеслав Володин выразил надежду, что до середины дня среды депутаты с правительством выйдут на формулировки, которые позволят принять законопроект в целом.

Ксения Веретенникова