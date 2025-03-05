Данные мигрантов откроются полиции

Полиция получила доступ к геолокации, финансовым данным и жилью нелегальных мигрантов. Сотрудники правоохранительных органов смогут беспрепятственно заходить в дома, где, по их информации, проживают нелегалы, и запрашивать у властей информацию, которая составляет коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. В МВД всех приезжих, у которых истекли или аннулированы визы, просрочены ВНЖ или трудовой договор, вносят в специальный реестр. Однако для рынка труда это означает потерю нескольких сотен тысяч работников. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По подсчетам МВД, в России находятся больше 670 тыс. нелегалов. Власти намерены выдворить их из страны уже в мае, если те не успеют узаконить свой статус — пока приезжие под амнистией. Но и обращаться в миграционные центры они не спешат, отмечает руководитель проекта BRICS Mobility по организованной трудовой миграции Наталия Вершинина: «Многие из них опасаются туда идти, привыкли работать неофициально. Пока, по информации от МВД, очередей нет, конечно».

Очередные меры для ужесточения миграционной политики приняли месяц назад. МВД начало вносить в публичный реестр нелегальных иностранцев. Они не могут открывать счет в банке, вступать в брак, получать водительские права, покупать квартиру или машину. Недобросовестным приезжим могут запретить выезжать за город и снимать больше 30 тыс. руб. наличными в месяц. Пока не совсем понятно, мотивируют ли новые ограничения легализовываться или покинуть страну, рассказывает руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова: «Тестовый период у них продлится две-три недели, они будут сталкиваться с проверками от сотрудников полиции. От полицейских многое зависит, от того, как они себя ведут, насколько они готовы, может быть, лишний раз что-то объяснить и показать. Или у них будет задача сразу заходить и принимать какие-то жесткие меры».

Некоторые регионы стали ограничивать мигрантов в сферах деятельности. В Вологодской области приезжим запретили работать на стройках, в Самаре и в Омске — наниматься в такси и образовательные учреждения, а на Кубани — трудоустраиваться в сферах сельского хозяйства, культуры, гостеприимства, а также на некоторые производства. В итоге для бизнеса появляется все больше рисков в работе с такими специалистами, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов: «Всем работодателям, которые используют труд мигрантов, надо внимательно изучать постановления региональных правительств на предмет их допуска к каким-то определенным сферам деятельности. Особенно это касается маркетплейсов, строительных площадок. То есть МВД проводили подобные рейды и выясняли, есть ли оформленные патенты».

Согласно новому закону, правоохранительные органы могут следить и за теми, кто содействует нелегалам. Осенью организацию незаконной миграции группой лиц признали особо тяжким преступлением, а наказания ужесточились. Из-за количества документации юридические лица легко могут нарваться на миллионные штрафы или «административку», признают собеседники “Ъ FM”. При этом даже для легальных мигрантов условия становятся тяжелее, например, в новом году повысили стоимость патентов, а как раз это вынуждает людей уходить в серую зону, продолжает Александр Сафонов: «Если раньше мигрант мог находиться на территории Российской Федерации в течение 90 дней, по сути дела, не регистрируясь в качестве работающего, то сейчас общий срок пребывания — в течение года, но вводятся более жесткие параметры контроля, связанные с биометрией.

И в этом реестре будут фиксироваться все административные правонарушения. И, соответственно, полиция получила право самостоятельно принимать решение о выдворении мигрантов с территории. Всем нужно приготовиться к тому, что и 2025-й станет годом серьезной работы с мигрантами».

Тем временем в России рекордно низкая безработица, кадровый голод сразу в нескольких сферах и проблемы с демографией. В ноябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что «мигранты — это потребность».

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Екатерина Вихарева, Анжела Гаплевская