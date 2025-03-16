Детям мигрантов достаточно будет знать русский на тройку

Для поступления в российские школы детям иностранных граждан с 1 апреля будет достаточно сдать тест по русскому языку на три балла. Это следует из приказа Рособрнадзора, опубликованного на pravo.gov.ru.

Проект документа о минимальных баллах ведомство представило 12 февраля. Согласно первой версии, пороговый результат за тест должен был составлять 30% от максимального числа баллов. В Госдуме предложение раскритиковали, после чего Рособрнадзор удалил проект, объяснив его публикацию «технической ошибкой». 18 февраля ведомство опубликовало новый проект, заменяющий порог 30% на тройку (из пяти баллов). Эта формулировка у парламентариев не вызвала вопросов.

Напомним, в декабре прошлого года Госдума приняла закон, запрещающий брать в школу детей мигрантов, не прошедших тестирование по русскому языку. Поправки к закону «Об образовании» вступают в силу 1 апреля 2025 года. С этого момента дети иностранных граждан должны подтвердить знание русского языка на уровне, нужном для «освоения федеральных образовательных стандартов».

15 марта Минпросвещение сообщило, что экзамен будет проводиться в устной и письменной формах для тех, кто подает документы во 2–11-й классы. Для поступающих в первый класс достаточно пройти устное тестирование. В случае успешной сдачи тестирования ребенка зачислят в школу. Если он не справится с заданиями, родителям предложат отдать ребенка на дополнительные занятия по русскому языку. Сдать экзамен повторно разрешается не ранее чем через три месяца.

Полина Ячменникова