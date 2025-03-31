Баррели загрузили в танкеры

Загрузка портов РФ российской нефтью в марте может превысить уровень января—февраля, когда отгружалось 420 тыс. тонн сырья в сутки. Экспорт из балтийских портов поддержан приходом танкеров греческих судовладельцев, привлекаемых низкими ценами на российское сырье, а снижавшиеся отгрузки в Турцию начали восстанавливаться. В апреле аналитики ждут сокращения экспорта из-за сезонного роста внутреннего спроса на нефтепродукты и ограничений ОПЕК+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Среднесуточная загрузка портов РФ российской нефтью по итогам первых трех недель марта превысила 424 тыс. тонн. Это на 14 тыс. тонн больше уровня февраля и на 5 тыс. тонн меньше январского значения, следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По итогам марта ЦЦИ ожидает сохранения морского экспорта на уровне или чуть больше января—февраля, когда среднесуточный экспорт составил 420 тыс. тонн, говорит старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов.

Как отмечается в отчете, загрузка балтийских портов на неделе 17–23 марта выросла на 12,3% к предыдущей неделе, до 166 тыс. тонн в сутки. Основной прирост пришелся на порт Усть-Луга, где суточная загрузка увеличилась с 43 тыс. тонн до 73 тыс. тонн и стала максимальной с начала года. По данным ЦЦИ, на Балтике было отгружено девять танкеров Aframax и два танкера Suezmax. Пять танкеров принадлежат греческим судовладельцам и ранее не перевозили российскую нефть. Как указывают в ЦЦИ, сырье из РФ в марте торгуется ниже ценового потолка, установленного странами G7 в $60 за баррель, что привлекает западных перевозчиков. По словам Алексея Политова, цена ниже $60 за баррель уменьшает для компаний риски попасть под ограничения, что может привлечь новых участников к транспортировке.

Среднесуточные отгрузки через порт Козьмино в марте находятся на уровне 130 тыс. тонн, что на 20 тыс. тонн больше, чем в январе—феврале, говорит господин Политов. За 17–23 марта загрузка порта снизилась на 26,3% к предыдущей неделе, до 14 тыс. тонн в сутки. Из порта в Китай отправили восемь танкеров класса Aframax. Господин Политов связывает недельное снижение с рыночными факторами и погодными условиями. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что за Козьмино идет конкуренция среди поставщиков, поэтому возможны задержки при самой отгрузке. Спрос на нефть сорта ESPO, экспортируемой через Козьмино, у китайских покупателей остается высоким, отмечает ЦЦИ. По данным аналитиков, если в феврале она торговалась с дисконтом $7,1 за баррель, то в марте дисконт снизился до $6 за баррель.

Отгрузки из Новороссийска по итогам 17–23 марта выросли на 13,4% неделя к неделе, до 73 тыс. тонн в сутки. За неделю из порта ушли три танкера типа Suezmax и один класса Aframax. Одна танкерная партия отправилась в Индию, другая — в Турцию, указывают в ЦЦИ. В феврале, по данным аналитиков, экспорт в Турцию упал почти вдвое по сравнению с январем. Игорь Юшков говорит, что колебания объемов поставок в Турцию — обычное явление. По его словам, в целом Турция занимает первое место по покупке российских нефтепродуктов, особенно дизельного топлива, закупки которого позволяют стране высвобождать собственные запасы для экспорта.

По данным ЦЦИ, частичное восстановление отгрузок нефти в Турцию привело к росту ставок фрахта из Балтики и Новороссийска 17–23 марта на 5,9% и 2% неделя к неделе соответственно. Высокие экспортные объемы казахской нефти также продолжают увеличивать ставки в Черном море, указывают аналитики. По их данным, ставки фрахта на танкеры Suezmax до Индии и Китая выросли за неделю на 2,9% и 2,2% соответственно. Казахстан стал одним из альтернативных поставщиков для азиатских НПЗ на фоне последних санкций США в отношении флота, перевозящего российскую сырье (см. “Ъ” от 21 марта). S&P Global со ссылкой на источники отмечает, что ситуация с поставками нефти из РФ в Индию в марте улучшилась, так как были отброшены первоначальные опасения по поводу введения новых санкций в отношении импорта сырья, и поставки, как ожидается, останутся значительными.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин прогнозирует, что в апреле экспорт нефти из РФ умеренно сократится из-за сезонного роста внутреннего спроса на нефтепродукты, а также обязательств России в рамках ОПЕК+. Увеличение квоты для РФ на 26 тыс. баррелей в сутки в апреле полностью компенсируется за счет перепроизводства, считает он.

Ольга Семеновых