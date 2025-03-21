Нефть заполняет танкеры

Азиатские страны после ужесточения санкций против перевозящего российскую нефть флота нарастили закупки у альтернативных поставщиков, в том числе у Казахстана. Так, отгрузки сырья сорта CPC в Азию выросли на 40–45% в феврале и продолжат расти в марте. Это влияет на стоимость фрахта в Черном море, ставки на который может подтолкнуть вверх увеличение дефицита тоннажа. Россия при этом продолжает наращивать поставки в Индию при некотором сокращении отгрузок в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Неопределенность на мировом нефтяном рынке на фоне последних санкций США в отношении флота, перевозящего российское сырье, вынудила азиатские НПЗ искать альтернативных поставщиков, одним из которых стал Казахстан, следует из обзора Argus. По данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), в феврале 2025 года отгрузки легкой сырой нефти CPC по системе Каспийского трубопроводного консорциума в Азию выросли на 40–45% месяц к месяцу. Большая часть нефти в этом направлении перевозится танкерами Suezmax.

Рост отгрузок из Казахстана в направлении Китая, Южной Кореи и других стран увеличивает срок аренды судна, что приводит к снижению доступного тоннажа в регионе и росту ставок в Черном море, отмечают в ЦЦИ. С середины января 2025 года отмечается рост стоимости фрахта танкеров типа Suezmax из Новороссийска до Индии и Китая на $0,3 за баррель. По оценкам экспертов, к середине марта ставки остановились на отметке $7,4 и $9,5 за баррель соответственно. «Рост ставок пока незначительный, но ситуация с достаточностью тоннажа в регионе может подтолкнуть ставки к более резкому увеличению»,— говорит старший аналитик ЦЦИ Алексей Политов. Участники рынка ожидают, что в марте поставки казахстанской смеси в этом направлении могут вырасти до 1,5 млн тонн. Это на 14,4% превысит показатель февраля и соответствует трети годового экспорта CPC в Азию в 2024 году.

В то же время, отмечается в обзоре Argus Media, продажи нефти из России в азиатские страны, остановленные сразу после введения санкций, продолжаются. Reuters со ссылкой на расчеты OilX и Kpler сообщило, что РФ в период с апреля 2024 года по март 2025-го обогнала ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. За этот период страна импортировала примерно 3 млн тонн нефти, доля РФ на рынке за год выросла с 14 до 57%, в то время как доля ОАЭ упала с 42 до 23%. По данным Kpler, в марте объем поставок Urals в Индию вырос до 1,54 млн баррелей в сутки против 1,1–1,2 млн баррелей в сутки в январе—феврале.

По расчетам ЦЦИ, в феврале при росте экспорта нефти из РФ в Индию на 12% месяц к месяцу отгрузки в Китай по морю снизились на 10–12%. По итогам марта там ожидают сохранения поставок в эти страны на уровне около или чуть больше февраля. Экспорт в адрес третьего по величине потребителя российской нефти — Турции — в феврале упал почти вдвое по сравнению с январем, а в марте дошел всего до нескольких танкерных партий, указывают аналитики.

По словам Алексея Политова, на стоимость фрахта сейчас влияет несколько факторов. Первое — намерение судовладельцев компенсировать связанные с санкциями риски при перевозке российского сырья. Так, по оценкам ЦЦИ, с начала года ставки из Балтики до Индии выросли примерно с $7 за баррель до $10,5 за баррель. «Но из-за того, что российский экспорт за эти годы адаптировался к работе в стресс-режиме, взрывного роста ставок фрахта не произошло, как это было, например, в 2023 году, когда c сентября по март 2024 года ставка из Балтики до Индии выросла почти вдвое, до $12 за баррель»,— напоминает эксперт. Второй фактор — достаточность тоннажа в регионе. Благодаря переориентации тоннажа с запада на восток, увеличению размера работающего флота, по оценкам ЦЦИ, ставки на перевозки нефти из Козьмино в северный Китай к середине марта упали примерно до $6–6,5 за баррель по сравнению с пиковыми значениями января в $9 за баррель. Дальнейшая ситуация с нефтеналивным флотом будет во многом зависеть от геополитической обстановки. При этом рост фрахтовых ставок влечет за собой увеличение дисконтов на российскую нефть, указывают в ЦЦИ. С начала года дисконт на российскую нефть Urals расширился примерно на $2,5–3 за баррель.

Ольга Мордюшенко