Сербия готовится импортировать премьера

В понедельник, 31 марта, президент Сербии Александр Вучич начнет консультации о новом премьере и новом правительстве страны, которое должно быть утверждено в ближайшие три недели. По данным сербских СМИ, Кабинет министров может возглавить американский бизнесмен сербского происхождения. По замыслу властей, это должно не только укрепить связи с США, но и сбить накал продолжающихся уже пять месяцев в Сербии массовых протестов. В этом случае Александр Вучич повторит ход президента Югославии Слободана Милошевича, который в 1992 году предложил в премьеры бизнесмена из США Милана Панича. Тот поправил позиции Белграда в мире, но через полгода бросил вызов самому Милошевичу, едва не победив его на президентских выборах. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

О начале 31 марта консультаций по кандидатуре нового премьера Александр Вучич объявил в конце минувшей недели. «Посмотрим, что скажет большинство (в парламенте)»,— заявил президент, выразив уверенность, что руководство правящей Сербской прогрессивной партии рассматривает в первую очередь вариант с непартийным кандидатом.

Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку в конце января, объяснив свое решение ответственностью за трагедию в Нови-Саде, где 1 ноября в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале погибли 16 человек.

С тех пор по всей Сербии проходят массовые протесты с требованием политической и уголовной ответственности виновных в случившемся. Но фактически протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживают Александр Вучич и пропрезидентская Сербская прогрессивная партия. 19 марта парламент утвердил отставку Милоша Вучевича и теперь в течение месяца должен избрать нового премьера.

На минувшей неделе Александр Вучич сообщил, что «есть три-четыре кандидата на пост будущего главы правительства», не назвав ни одного имени.

По данным же информированного белградского издания Danas, все трое потенциальных кандидатов в премьеры — американские бизнесмены сербского происхождения.

Источники “Ъ”, знакомые с позицией сербского руководства, объясняют это стремлением властей не только создать дополнительный канал взаимодействия с администрацией Дональда Трампа, но и с помощью непартийного премьера попытаться сбить накал протестов в стране.

Главным кандидатом на пост нового премьера Сербии называют проживающего в Чикаго и имеющего двойное (американское и сербское) гражданство Деско Никитовича, президента американской компании East Point Metals Ltd, владеющей крупнейшим на Балканах предприятием по производству медного проката в сербском Севойно. Вторым претендентом считается один из ведущих экономистов Всемирного банка, Бранко Миланович. А третьим — Иван Трифунович, занимавший на протяжении последних лет руководящие посты в ряде ведущих фармацевтических компаний США.

Если информация о назначении на пост нового премьера Сербии американского бизнесмена сербского происхождения подтвердится, Александр Вучич повторит тем самым ход президента Союзной Югославии Слободана Милошевича.

Тот после введения против Белграда в 1992 году жестких международных санкций и его фактической изоляции в мире предложил в югославские премьеры бизнесмена из США Милана Панича, который был одним из руководителей фармацевтической компании ICN.

Тогда вариант с «импортом премьера из США» сработал лишь частично. Возглавивший в июле 1992 года югославское правительство Милан Панич развил бурную деятельность и, используя свои обширные связи в США и в мире, значительно поправил международные позиции Белграда, позволив Югославии выжить в условиях санкций. Однако очень скоро пути Милана Панича и Слободана Милошевича разошлись. А спустя полгода премьер бросил вызов до тех пор непререкаемому белградскому правителю на президентских выборах и едва не победил на них. После этого Милана Панича пришлось спешно отправлять в отставку с поста премьера.

Сегодня же, пока вопрос о новом премьере Сербии только решается, президент США Дональд Трамп уже направляет в Белград серба из своего окружения. В конце минувшей недели он назначил новым американским послом в Сербии Марка Брновича, который с 2015 по 2023 год занимал пост госпрокурора Аризоны и считается активным сторонником нынешнего президента США.

Геннадий Сысоев