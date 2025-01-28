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Сербия пережила блокаду с потерями

Премьер страны ушел в отставку

Во вторник сербский премьер Милош Вучевич подал в отставку на фоне острого политического кризиса в стране. Отставка последовала спустя несколько часов после 24-часовой блокады главной магистральной развязки Белграда, которую организовали протестующие уже более двух месяцев студенты. Выступивший накануне с обращением к нации президент Александр Вучич заверил, что все требования студентов выполнены, и анонсировал кардинальную реорганизацию правительства с увольнением половины министров. Тем не менее студенты намерены продолжить протесты, а оппозиция объявила, что «падение режима не остановить». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Вечером в понедельник к перекрывшим на сутки главную магистральную развязку Белграда студентам присоединились тысячи жителей сербской столицы и селяне на тракторах

Вечером в понедельник к перекрывшим на сутки главную магистральную развязку Белграда студентам присоединились тысячи жителей сербской столицы и селяне на тракторах

Фото: Filip Stevanovic / Anadolu / Getty Images

Вечером в понедельник к перекрывшим на сутки главную магистральную развязку Белграда студентам присоединились тысячи жителей сербской столицы и селяне на тракторах

Фото: Filip Stevanovic / Anadolu / Getty Images

Премьер Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке на экстренно созванной во вторник пресс-конференции. Это решение он объяснил своей ответственностью за случившееся во втором по величине городе Сербии Нови-Саде. 1 ноября там произошла трагедия, когда в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале погибли 15 человек. С тех пор по всей Сербии проходят протесты с требованием привлечь к уголовной ответственности виновных в случившемся. Реально же протестующие выступают за смену власти в стране, которую 13 лет удерживает пропрезидентская Сербская прогрессивная партия, возглавляемая подавшим в отставку премьером.

По словам Милоша Вучевича, непосредственным поводом для решения подать в отставку стало совершенное накануне ночью в Нови-Саде у офиса правящей партии нападение на протестовавших студентов группы крепких парней с бейсбольными битами, в результате чего одна девушка получила серьезную травму. Анонсировал премьер и отставку мэра Нови-Сада Милана Джурича. Он сообщил, что разговаривал обо всем с президентом Александром Вучичем, который его отставку принял.

Отставка сербского премьера последовала спустя всего несколько часов после завершения 24-часовой блокады главной магистральной развязки Белграда — Автокоманды, которую провели студенты.

Блокада началась в понедельник в десять утра и продлилась ровно сутки.

Протест в Белграде прошел мирно, чему способствовало и то, что полиция плотно перекрыла все ведущие к Автокоманде улицы. Студенты разбили палатки, готовили еду на газовых примусах, играли в мини-футбол и волейбол. Вечером в понедельник к ним присоединились тысячи белградцев, прибыли байкеры и селяне на тракторах. В ночь на вторник в протесте участвовали уже десятки тысяч людей, заполнивших на сотни метров все прилегающие в магистральной развязке улицы.

В самый разгар блокады в понедельник вечером с экстренным обращением к нации выступили президент Александр Вучич, премьер Милош Вучевич и спикер парламента Ана Брнабич.

Президент заверил, что в ближайшее время будет обнародована вся документация о реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, чего добиваются студенты, и тем самым это их требование будет выполнено.

Александр Вучич пообещал также помиловать всех студентов и их преподавателей, против которых заведены уголовные дела за участие в протестах. Кроме того, по его словам, в прокуратуру уже направлено 37 исков против тех, кто совершал нападения на протестующих. Наконец, президент анонсировал кардинальную реорганизацию правительства с увольнением половины министров.

«В эти тяжелые времена видно, кто готов работать и бороться, а кто нет, поэтому ожидаю, что более 50% членов правительства будет заменено»,— заявил сербский лидер, добавив, что власть намерена провести и референдум о доверии ему самому.

Со своей стороны, Милош Вучевич пригласил «всех ректоров, деканов, профессоров и студентов университетов Сербии прийти в правительство, чтобы обсудить студенческие требования». Теперь он сможет встретиться с ними уже в качестве технического премьера.

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Хотя отставки премьера и мэра Нови-Сада, а также обнародование всех документов по вокзалу были главными требованиями протестующих, продемонстрированная властями Сербии готовность к уступкам, похоже, не остановит выступления студентов и оппозиции. Студенты уже призвали к новым протестам, в том числе и из-за нападения на своих единомышленников в Нови-Саде, а оппозиция жестко раскритиковала выступление президента.

«Александр Вучич признал, что железнодорожная станция открыта незаконно, коррупционные дела не заведены, ключевые договоры с китайцами обнародованы не будут, а реорганизация правительства затеяна лишь потому, что, с точки зрения Вучича, половина кабинета недостаточно защищала президента и его режим,— заявил один из лидеров сербской оппозиции Борко Стефанович и добавил: — Падение режима уже не остановить».

Геннадий Сысоев

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