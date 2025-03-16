Белградский протест установил рекорд массовости

В Белграде 15 марта прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг протеста, в котором приняли участие, по разным данным, от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Хотя власти предупреждали накануне о готовящемся насилии и обещали массовые аресты, протест прошел без серьезных инцидентов. А президент Сербии Александр Вучич объявил после митинга, что большинство протестовавших выступают против цветной революции, и призвал власть «начать менять себя». Тем не менее от борьбы за смену власти ее оппоненты отказываться, похоже, не намерены. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антиправительственная демонстрация в Белграде

Фото: Stringer / Reuters Антиправительственная демонстрация в Белграде

Фото: Stringer / Reuters

Субботний протест в Белграде сербские власти заранее назвали «готовящейся цветной революцией». Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что насилие в этот день неизбежно и что власть будет действовать жестко, арестовывая всех нарушивших закон.

«Мы дадим им покидать камни пять-шесть минут и пойти в наступление на парламент, а потом государство покажет, что оно государство, и прозвучит финальный свисток»,— пообещал накануне митинга сербский президент.

В подтверждение его слов провластные телеканалы продемонстрировали аудиозапись, на которой, как утверждалось, оппозиционеры обсуждают, как штурмовать телевидение и как использовать «коктейли Молотова» и дубинки для нападения на полицию. В итоге все автобусные маршруты из других городов в Белград, как и движение общественного транспорта в самой сербской столице, в субботу были отменены.

Впрочем, ничего из того, о чем предупреждали власти, в субботу не произошло. Протест прошел без серьезных инцидентов, хотя в нем, по подсчетам полиции, участвовали 107 тыс. человек. По данным же белградских агентств, занимающихся мониторингом митингов, в субботу в Белграде на протесты вышли от 275 тыс. до 325 тыс. протестующих.

Во всяком случае, практически все признают, что это был самый массовый протест в Сербии за последнее десятилетие, когда у власти в стране находятся Александр Вучич и Сербская прогрессивная партия.

Субботний митинг его организаторы-студенты назвали «15-го в память о 15-ти». Как и на всех предыдущих протестах, которые проходят в Сербии уже четвертый месяц, студенты потребовали уголовной и политической ответственности властей и всех виновных в трагедии 1 ноября, когда в результате обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде погибло 15 человек. Реально же протестующие выступают за смену власти в стране.

Начавшийся в 16:00 митинг в течение трех часов проходил практически без инцидентов.

Центрами протеста стали две белградские площади — у здания Скупщины (парламента), которую власти предусмотрительно закрыли до понедельника, и расположенная в паре километров оттуда площадь Славия, где и произносились все речи и выступления. Перенос буквально в последний момент главных протестных мероприятий в район Славии организаторы объяснили опасением провокаций сторонников властей, разбивших за несколько дней до субботнего протеста палаточный городок в расположенном напротив парламента Пионерском парке.

И действительно, около семи вечера организаторы студенческого протеста объявили, что из Пионерского парка протестующих стали забрасывать камнями и бутылками, и призвали своих сторонников, собравшихся у парламента, разойтись. А еще через некоторое время в районе того же парка раздались звуки мощных взрывов. Оппозиционные СМИ со ссылкой на военных экспертов сообщили о применении властями мощного акустического оружия — «звуковых пушек», что власти тут же опровергли. Так или иначе, но к восьми вечера программа протеста была свернута, протестующие стали расходиться. И хотя группы демонстрантов оставались в центре Белграда чуть ли не до полуночи, а незначительные стычки с полицией продолжались, массовый протест завершился.

Ближе к полуночи с обращением к нации выступил президент Александр Вучич.

Он объявил, что протест в Белграде продемонстрировал «огромную негативную энергию, гнев и озлобление в отношении властей», потому «власть должна распознать сигнал со стороны такого количества людей и начать менять себя». В то же время президент убежден, что большинство не желает цветной революции и «99% протестовавших студентов не хотели инцидентов».

Тем не менее от борьбы за смену власти в Сербии ее оппоненты отказываться, похоже, не намерены. Многие участники субботнего протеста, расходясь, скандировали лозунги против власти и президента, заявляя, что «это конец его режиму» и что «пришло время перемен». Попавшие на днях в СМИ данные закрытого опроса, проведенного по заказу сербских властей, показывают, что поддержка президента Сербии упала и что ему доверяет лишь треть опрошенных, а протестующих студентов поддерживают 58%. Вопрос только в том, как пройдут в Сербии перемены, необходимость которых теперь признает и сам президент Александр Вучич.