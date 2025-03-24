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Коммерсантъ FM
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Протестующие в Стамбуле пытаются блокировать Галатский мост

Группа протестующих против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу находится на Галатском мосту. Об этом «Ъ» сообщил источник в Стамбуле. Полиция предпринимает усилия для того, чтобы отправить находящихся на Галатском мосту демонстрантов обратно на площадь Сарачхане, сообщил собеседник «Ъ».

«Да, некоторые протестующие находятся на мосту. Полиция хочет, чтобы их отправили обратно в район (площади.— "Ъ") Сарачхане, где находится муниципалитет и где протесты продолжались до сегодняшнего дня»,— сообщил собеседник «Ъ».

Ранее «РИА Новости» передавало, что группа протестующих пытается блокировать Галатский мост. Корреспондент агентства сообщал о приостановке движения автомобилей по мосту.

Массовые протесты в Турции начались 19 марта, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более 1 млн человек. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы. 23 марта Экрем Имамоглу призвал местных жителей выйти на массовые акции протеста, заявив, что населению именно сейчас необходимо бороться за свободу.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул выбирает протест».

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Протесты в Турции

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Участник акции протеста в Стамбуле

Участник акции протеста в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Фото: Francisco Seco / AP

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Фото: Khalil Hamra / AP

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Фото: Khalil Hamra / AP

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

Фото: Khalil Hamra / AP

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Фото: Khalil Hamra / AP

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

Фото: Francisco Seco / AP

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Фото: Murad Sezer / Reuters

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Фото: Francisco Seco / AP

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Участник акции протеста в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстранты вывешивают баннер с изображением мэра Экрема Имамоглу

Фото: Francisco Seco / AP

Участники акции требуют немедленно освободить мэра Имамоглу

Фото: Murad Sezer / Reuters

Протестующий бросает пиротехнику в сторону сотрудников полиции

Фото: Khalil Hamra / AP

Только в Стамбуле в ночь на 23 марта на улицы вышли около 550 тыс. человек

Фото: Khalil Hamra / AP

323 человека были задержаны по всей стране в ходе акций протеста

Фото: Khalil Hamra / AP

Акции протеста проходят более чем в 50 провинциях страны

Фото: Khalil Hamra / AP

Полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле один из полицейских пострадал в результате нападения с использованием кислоты

Фото: Francisco Seco / AP

Крупные турецкие телеканалы прекратили вести прямые трансляции с протестов. Высший совет по радио и телевидению пригрозил лишить лицензии те СМИ, которые «ведут вещание вне рамок закона»

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения стамбульской полиции с протестующими

Фото: Murad Sezer / Reuters

По словам источника «Ъ», цель властей — не только лишить оппозицию популярного лидера, но и вернуть Стамбул под контроль президентской Партии справедливости и развития

Фото: Francisco Seco / AP

Столкновения полиции и протестующих в Стамбуле

Фото: Khalil Hamra / AP

Утром 23 марта суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Фото: Francisco Seco / AP

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