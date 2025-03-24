Протестующие в Стамбуле пытаются блокировать Галатский мост

Группа протестующих против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу находится на Галатском мосту. Об этом «Ъ» сообщил источник в Стамбуле. Полиция предпринимает усилия для того, чтобы отправить находящихся на Галатском мосту демонстрантов обратно на площадь Сарачхане, сообщил собеседник «Ъ».

«Да, некоторые протестующие находятся на мосту. Полиция хочет, чтобы их отправили обратно в район (площади.— "Ъ") Сарачхане, где находится муниципалитет и где протесты продолжались до сегодняшнего дня»,— сообщил собеседник «Ъ».

Ранее «РИА Новости» передавало, что группа протестующих пытается блокировать Галатский мост. Корреспондент агентства сообщал о приостановке движения автомобилей по мосту.

Массовые протесты в Турции начались 19 марта, после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявляла, что 22 марта только в Стамбуле на улицы вышло более 1 млн человек. В крупных городах полиция применяла против митингующих слезоточивый газ и водометы. 23 марта Экрем Имамоглу призвал местных жителей выйти на массовые акции протеста, заявив, что населению именно сейчас необходимо бороться за свободу.

Подробности — в материале «Ъ» «Стамбул выбирает протест».

Анастасия Домбицкая