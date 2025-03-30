Нетаньяху: «Хамас» должен сложить оружие и покинуть Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна открыта к переговорам касательно урегулирования конфликта в секторе Газа. При этом господин Нетаньяху добавил, что главными условиями урегулирования будет исполнение плана президента США Дональда Трампа: все политическое руководство палестинского движения «Хамас» должно покинуть сектор Газа, а его жители — отправиться в «добровольную эмиграцию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Reuters, File Photo / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Reuters, File Photo / Reuters

«Это — наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время»,— сказал Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина (цитата по пресс-службе министра в Telegram). Он добавил, что главная причина эффективности переговорной позиции Израиля заключается в том, что переговоры сопровождаются военным давлением. «Оно работает, потому что применяется по двум направлениям... Мы ведем их под огнем, и поэтому они эффективны. Мы видим, что начинают появляться трещины»,— заявил министр.

В феврале Дональд Трамп представил план, согласно которому жители Газы будут переселены в «безопасные и красивые общины» — в Египет и Иорданию. Арабские государства раскритиковали инициативу. На прошлой неделе правительство Израиля одобрило создание нового управления для организации эмиграции — любой проживающий в Газе может покинуть анклав, получить пакет услуг, в том числе специальные условия выезда по морю, воздуху и суше.

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