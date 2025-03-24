«Хамас» расплатится землей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), 18 марта возобновившая боевые действия против группировки «Хамас», готовится к масштабному наступлению в секторе Газа. Как следует из заявлений израильского командования, расширение операции и удержание территорий необходимы, чтобы склонить «Хамас» к освобождению оставшихся заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года. Если боевики продолжат упорствовать, отдельные районы Газы могут быть аннексированы Израилем, дают понять военачальники. Это знаменует серьезный сдвиг в политике еврейского государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильский танк на въезде в сектор Газа, контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, 11 ноября 2024 года

Фото: Amir Cohen / Reuters Израильский танк на въезде в сектор Газа, контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, 11 ноября 2024 года

Фото: Amir Cohen / Reuters

О подготовке полномасштабной операции Израиля в секторе Газа сообщили источники The Wall Street Journal (WSJ). По словам собеседников газеты, правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, решило, что для разгрома «Хамаса» нужно обеспечить захват и удержание территории сектора. ЦАХАЛ теперь наносит прерывистые удары, постепенно расширяя зону своего контроля и демонтируя инфраструктуру боевиков — от севера анклава до его южной границы с Египтом, утверждает WSJ со ссылкой на военных.

Официально ЦАХАЛ подтверждает, что после возобновления боевых действий его части начали наземные операции «по всему сектору Газа», чтобы разрушить оставшиеся арсеналы «Хамаса» и нейтрализовать его верхушку.

В воскресенье израильской армии удалось ликвидировать сразу нескольких высокопоставленных представителей радикальной группировки. В числе убитых — Салах аль-Бардавиль, глава управления стратегического планирования «Хамаса».

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир открыто предупреждает, что хотел бы интенсифицировать боевые действия, поскольку, по его словам, операция пока «не приводит к освобождению заложников». «Поэтому выбора нет, давление должно быть усилено»,— констатировал военачальник.

С аналогичными заявлениями в эти дни выступает и министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

«Мы не остановимся, пока наши заложники не будут освобождены, а "Хамас" не лишится контроля над сектором Газа и не перестанет представлять угрозу Израилю и израильтянам»,— написал в понедельник глава военного ведомства в соцсети X.

Несколькими днями ранее господин Кац и вовсе пообещал, что палестинские боевики будут «терять все больше и больше земель, которые будут присоединены к Израилю». «На случай если террористическая организация "Хамас" по-прежнему будет демонстрировать отказ от освобождения заложников, я поручил ЦАХАЛу захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских общин и солдат ЦАХАЛа через постоянное удержание этой территории»,— проинформировал глава Минобороны.

Как отмечает портал Ynet, комментарии господина Каца знаменуют резкий сдвиг в политике Израиля. Изменение предполагает, что территориальные приобретения в секторе Газа нужны либо для обмена на заложников, либо — в крайнем случае — для аннексии. «Другими словами: это земля (расплата.— “Ъ”) за кровь»,— резюмирует Ynet.

Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на днях не исключил, что группировка «Хамас» могла манипулировать переговорным процессом.

«Я думал, что у нас приемлемая сделка. Я даже думал, что у нас есть одобрение от "Хамаса". Может быть, это просто был обман»,— сказал он, комментируя свой визит в Катар 12 марта. Тогда господин Уиткофф представил промежуточный вариант сделки между конфликтующими сторонами: продление прекращения огня в Газе до 19 апреля, освобождение пяти живых израильских заложников и амнистия для новой партии палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах еврейского государства.

В понедельник, 24 марта источники агентства AP сообщили, что «Хамас» согласен вернуть Израилю пятерых его граждан, захваченных во время «черной субботы» 7 октября, в обмен на недельную паузу в боях, ввоз гуманитарной помощи в Газу и массовое освобождение палестинских заключенных. Но неясно, насколько это смягчит израильское руководство, по-видимому решившее всерьез взяться за Газу.

Терпение в отношении «Хамаса» в эти дни теряют даже арабские посредники.

По данным портала The Middle East Eye, Иордания предложила изгнать из палестинского анклава 3 тыс. членов «Хамаса», чтобы прекратить боевые действия и помешать реализации активно продвигаемых США и Израилем планов по переселению палестинцев в третьи страны.

Израиль уже наметил практическую часть плана по расселению прибрежного анклава. 23 марта израильское правительство санкционировало создание управления по контролю над «добровольной эмиграцией» из Газы. Структура должна отвечать за разработку эвакуационного маршрута, открытие контрольно-пропускных пунктов на границе, а также обеспечение наземного, морского и воздушного транзита палестинцев в страны назначения.

Нил Кербелов