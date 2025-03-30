Российские войска взяли под контроль населенный пункт Запорожье в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны днем 30 марта.

По данным ведомства, населенный пункт был взят в результате наступательных действий группировки войск «Центр».

Вчера, 29 марта, подразделения «Южной» группировки войск заняли Пантелеймоновку в ДНР.

28 марта президент России Владимир Путин сообщил, что армия России освободила 70% территории ДНР. В частности, 23 марта российские войска взяли в республике село Срибное, 25 марта — населенный пункт Мирное. Господин Путин считает, что российские военные на Украине действуют все более эффективно и смогут «добить» противника.

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