Минобороны России отчиталось о взятии Пантелеймоновки в Донецкой народной республике (ДНР). По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения «Южной» группировки войск. Также министерство сообщило о взятии села Щербаки в Запорожской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Река / ТАСС Фото: Александр Река / ТАСС

Вчера, 28 марта, президент Владимир Путин сообщил, что армия России освободила 70% территории ДНР. В частности, 23 марта российские войска взяли в республике село Срибное, 25 марта — населенный пункт Мирное. Господин Путин считает, что российские военные на Украине действуют все более эффективно и смогут «добить» противника.

Подробности — в материале «Ъ» «СВО среди своих».