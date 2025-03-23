Приграничье возможностей

Российская армия продолжает наступление в Курской области и практически выдавила части вооруженных сил Украины (ВСУ) с российской территории. Противник не спешит отдавать позиции и даже совершает контратаки, но уже очевидно, что курская операция ВС РФ близка к успешному завершению. Корреспондент “Ъ” Дмитрий Сотак побывал в нескольких подразделениях и узнал, как проходило наступление, чем курская кампания отличалась от предыдущих и что будет после того, как российские военные наконец выдворят ВСУ с территории РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 155-я бригада морской пехоты помимо собственной символики использует и флаги времен Великой Отечественной

Фото: Дмитрий Сотак, Коммерсантъ 155-я бригада морской пехоты помимо собственной символики использует и флаги времен Великой Отечественной

Фото: Дмитрий Сотак, Коммерсантъ

«Круто, грамотно, дерзко»

155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота дислоцирована в трех с половиной часах езды от Курска. Всего месяц назад бригада за свои боевые успехи получила от президента почетное наименование «Курская». «Круто, грамотно, дерзко»,— охарактеризовал тогда Владимир Путин действия морпехов.

Бойцы этого подразделения во время весеннего наступления на Суджу за трое суток пешком и без техники прошли 11,5 км по прямой, от позиций в хуторе Николаевка до 2-го Княжьего. И это в условиях современных боевых действий, когда господство дронов в небе практически свело на нет «туман войны» и противник видит каждую попытку приблизиться к его позициям, а артиллерией пристрелян практически каждый куст.

С учетом того что в этих условиях даже продвижение «за раз» на 300–500 м считается большим успехом, это, наверное, можно назвать пешим локальным блицкригом.

Прибыв к месту встречи на цивильном автомобиле, я пересаживаюсь в более приспособленную к грязи «буханку» и после короткой тряски по весенней распутице и десяти минут пешком по заснеженной лесопосадке оказываюсь в расположении танкового батальона бригады. Вокруг — множество укрепленных землянок, в которых есть свет, печки и даже интернет. Внутри одной из землянок на деревянной лежанке сразу же замечаю белое пушистое пятно.

— А у нас практически в каждом блиндаже есть живность,— поясняет механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Батя.— Вот Эльмира, белая сибирская, охраняет нас от мышей. Сейчас их нет, но к лету их тут будут толпы…

После краткого чаепития с дороги отправляюсь к первой позиции — полевой стоянке. Там танкисты заняты доработкой машин в собственную вариацию «Царь-мангала»: с системами радиоэлектронной борьбы по трем сторонам и обширным десантным отделением внутри короба из сварных стальных листов. Член экипажа, наводчик с позывным Колос, охотно показывает и рассказывает: листы размещены в два слоя, а между ними предусмотрен еще один кустарный бронеэлемент, выдерживающий до четырех-пяти попаданий FPV-дрона по одному участку брони. Скоро такие «одеяния» планово получат все танки бригады.

В личной беседе танкисты объяснили, что за три года СВО именно дроны стали самой большой головной болью, в то время как противотанковые управляемые ракеты, реактивные снаряды и танки противника «ушли даже не на второй, а на третий план». Ранее зарекомендовавшая себя установка такой надстройки в разы повышает живучесть танка против вражеских БПЛА с кумулятивными боезарядами, пусть даже с потерей малозаметности машины. А с учетом штурмового характера подразделения переоборудованный таким образом танк превращается в тяжелый бронетранспортер, способный эффективнее держать удар современных противотанковых средств и довозить пехоту к позициям противника с большим успехом, чем имеющиеся легкобронированные штатные БТР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кое-где наступающим российским частям оставалось освобождать лишь развалины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Кое-где наступающим российским частям оставалось освобождать лишь развалины

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Мы готовились к очень жесткому сопротивлению»

Спустя полчаса сопровождающий меня офицер дает добро на перемещение к следующей позиции — базе первого батальона морской пехоты. Полчаса пути — и мы в расположении подразделения. После беглой экскурсии меня ведут в блиндаж Сумрака, командира штурмовой роты, компанию которому в беседе составляет замполит роты с позывным Жека. Оба на СВО с 2022 года и прошли путь от рядового состава до получения офицерских погон.

За прошедшие полгода бойцы бригады провели множество мелких операций, следствием которых в конце концов стало попадание противника в клещи в Суджанском районе, рассказывает Жека. «Были отрезаны пути сообщения, подвоз снабжения и эвакуация, и как раз были подорваны мосты, что шли из Суджи.

Операция “Поток” стала одним из ключевых моментов. Когда старшим командирам стало известно, что парни зашли в тыл противника, была дана команда на штурм»,— вспоминает офицер.

При этом, по его словам, курская кампания была в разы тяжелее предыдущих из-за больших открытых пространств и сложного для гусеничной тяжелой техники грунта. «Если сравнивать южнодонецкое направление с тем, что здесь, то с точки зрения тактики и возможностей для наступления это абсолютно разные вещи. Там не было столько дронов, артиллерии, было проще двигаться скрытно»,— говорит Жека. А Сумрак добавляет, что почти все наступление прошло в пешем порядке, поэтому штурмовикам и бойцам взводов боевого прикрытия (минометчики, операторы ПТУР и взвод с автоматическими станковыми гранатометами) пришлось нести все на себе:

— Парни, надо отдать им должное, не сбавили темп, не выкинули ничего, не замедлили штурмовиков. Каждый выложился на полную, и штурмовики, и командный состав. Мы готовились к очень жесткому сопротивлению, все понимали, что это крайний плацдарм и за него будут очень держаться. Но наши парни поймали кураж: поняли, что сломали волю противника, и двигались именно на кураже.

Вспомнив только что увиденные танки соседнего батальона, я поинтересовался, почему же наступление прошло без них. И получил простой ответ: штурмовой заход на технике — это всегда лишний риск подорваться на мине, столкнуться с технической неисправностью или же, что более вероятно, «поймать дрон». Поэтому «парни обошлись без техники», ибо гнать ее на позиции не было никакого смысла.

После почти часовой беседы отправляюсь в Курск. Сумрак провожает меня обещанием: «Сейчас мы на отдыхе, но о том, где мы будем дальше, ты скоро узнаешь из новостей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе наступления в Курской области многим российским бойцам пришлось обходиться без помощи бронетехники

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В ходе наступления в Курской области многим российским бойцам пришлось обходиться без помощи бронетехники

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Дорога от Сум до Юнаковки нами полностью простреливается»

Под контролем ВСУ на российской территории все еще остаются населенные пункты Гоголевка, Орешня (оба расположены недалеко от дороги на украинскую Юнаковку), Гуево и Горналь (юго-запад Суджанского района). Согласно сводкам Минобороны, российские военные каждый день «ведут ожесточенные бои» в приграничных лесополосах западнее Гоголевки и в окрестностях Гуево. При этом наступательные действия ВС РФ ведут уже и на территории Сумской области Украины — в районе деревни Владимирка, сел Журавка и Басовка.

В этой операции задействованы в том числе бойцы 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, в расположение которой я смог попасть ранним утром 21 марта. Как рассказывает начальник артиллерии 83-й бригады с позывным Кебь, бойцы подразделения ведут наступление с северо-западного направления, а артиллерия, по данным операторов БПЛА, наносит огневое поражение машинам снабжения ВСУ. «Наше соединение отвечает за участок от Юнаковки в сторону города Сумы. Каждый день мы уничтожаем четыре-пять единиц, а иногда и по десять и больше единиц техники»,— докладывает Кебь во время моего визита на пункт управления уссурийских десантников.

Пункт управления находится в подвале одного из административных зданий недалеко от фронта. Там же компактно разместились жилые помещения, курилка, столовая и место для умывания. А над проходом к месту проведения оперативных совещаний на высоте примерно 1,7 м от пола проходит труба, на которой наклеена надпись: «Место для удара головой». Такой вот армейский юмор.

Противник не отказался от попыток закрепиться в Курской области и, как может, старается замедлить продвижение российских войск, продолжает Кебь. Но это продвижение, по всей видимости, уже не ограничится лишь пределами Курской области: ВС РФ намерены взять группировку ВСУ в Сумской области в оперативное окружение, чтобы затем замкнуть кольцо. Это нужно еще и для формирования буферной зоны, о возможном создании которой на приграничных с РФ территориях Украины президент Путин говорил еще в марте 2023 года. Об этом же теперь рассуждает и Кебь:

— Подразделения с юго-востока и северо-запада сужают их коридор снабжения, вся дорога от Сум до Юнаковки нами полностью простреливается. Противник пытается защитить дорогу противодроновыми сетями, но мы артиллерией делаем там дырки, чтобы в них могли пролететь наши дроны. Как результат — уже сейчас подвоз снабжения к обороняющимся в Сумской области частям ВСУ практически сведен на нет.

После этого по плану мы с сопровождающим должны были отправиться в расположение артиллеристов. Но в дело вмешалась погода. С восходом солнца облака «разбежались», и наш маршрут следования, как и работа артиллерии, мог попасть в объектив украинского разведывательного дрона — со всеми вытекающими из этого возможностями последующих «прилетов». Поскольку дождаться вечера и поехать туда «по серой» время уже не позволяет, визит к десантникам приходится завершить досрочно.

— Тогда, может, в следующий раз? Я уверен, потом получится,— видя мою досаду, подбадривает меня Кебь.

— Надеюсь, что для следующего раза повода уже не будет,— оптимистично заключаю я.

Дмитрий Сотак, Курская область — Москва