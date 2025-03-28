Землетрясения XXI века

28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Два толчка магнитудой от 6,4 до 7,9 зафиксированы в районе города Мандалай с населением в 1,2 млн человек. Последствия ощутили в пяти соседних странах. В Таиланде введен режим ЧП, приостановлены торги на фондовой бирже, не работают школы и метро. Крупнейшие землетрясения за последние 25 лет — в фотогалерее и справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Фото: Ann Wang / Reuters Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Фото: Ann Wang / Reuters

7 октября 2023 года в афганской провинции Герат произошло два подземных толчка магнитудой 6,3 (здесь и далее — по шкале Рихтера). Землетрясение унесло жизни 2,5 тыс. человек и стало самым разрушительным стихийным бедствием в стране за последние 25 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Фото: Ebrahim Noroozi / AP Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

6 февраля 2023 года два мощных толчка магнитудой 7,7 и 7,5 произошли на юго-востоке Турции. В течение дня было зафиксировано более 20 повторных толчков. Разрушения затронули десять провинций, а также соседние государства, включая Сирию. Общее число жертв оценивалось в 60 тыс. человек. Правительство Турции оценивало экономический ущерб в $110 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года Фото: Khalil Ashawi / Reuters Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года Фото: Petros Giannakouris / AP Следующая фотография 1 / 2 Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года Фото: Khalil Ashawi / Reuters Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года Фото: Petros Giannakouris / AP

25 апреля 2015 года землетрясение магнитудой 7,9 в Непале привело к гибели почти 8 тыс. человек и разрушению 500 тыс. жилых домов. Спровоцированные подземными толчками лавины в районе Эвереста унесли жизни 24 альпинистов. Последствия катаклизма ощущались в 1 тыс. км от эпицентра и затронули Индию, Мьянму и Бангладеш.

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11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Эпицентр находился в Тихом океане, в 130 км от восточного побережья страны. Подземные толчки спровоцировали цунами, в результате которого погибли около 20 тыс. человек. Еще одним последствием катаклизма стала авария на АЭС «Фукусима-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Фото: YOMIURI / Reuters Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Фото: YOMIURI / Reuters

27 февраля 2010 года землетрясение магнитудой 8,8 произошло на побережье Чили. Повторные толчки магнитудой от 5,4 до 6,9 продолжались в регионе в течение трех месяцев. Погибли около 1 тыс. человек, еще 1,2 тыс. пропали без вести. Разрушено 1,5 млн строений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Фото: Aliosha Marquez / AP Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Фото: Aliosha Marquez / AP

12 января 2010 года землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Карибском море и почти полностью разрушило столицу Республики Гаити Порт-о-Пренс. Погибли 220 тыс. человек, 300 тыс. получили ранения и более 1,3 млн остались без жилья. Экономический ущерб оценивался в $8 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Фото: Ramon Espinosa / AP Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Фото: Ramon Espinosa / AP

12 мая 2008 года землетрясение магнитудой 7,9 произошло в провинции Сычуань в Китае. В Пекине и Шанхае (более 1,5 тыс. км от эпицентра) была объявлена эвакуация из офисных зданий. Последствия землетрясений ощущались в Бангладеш, Вьетнаме, Индии, Монголии, Непале, Пакистане, Таиланде и РФ. Погибли 90 тыс. человек, пострадали 370 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года Фото: Andy Wong / AP Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года Фото: Greg Baker / AP Следующая фотография 1 / 2 Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года Фото: Andy Wong / AP Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года Фото: Greg Baker / AP

27 мая 2006 года землетрясение магнитудой 6,4 на острове Ява в Индонезии привело к гибели более 5 тыс. человек. Более 40 тыс. пострадали. Разрушено 150 тыс. жилых домов. Власти страны оценивали ущерб в $3,1 млрд.

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Фото: Darren Whiteside / Reuters Имогири (Индонезия), 29 мая 2006 года

Фото: Darren Whiteside / Reuters

8 октября 2005 года землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Пакистане, в 105 км к северо-востоку от Исламабада. Погибли около 85 тыс. человек, около 70 тыс. были ранены. Более 30 тыс. зданий были разрушены. Последствия катаклизма ощущались в Индии, где более 4 млн лишились жилья, а также в Китае и странах Центральной Азии. Землетрясение, ущерб от которого власти Пакистана оценили более чем в $5 млрд, считается самым сильным в регионе за последние сто лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Фото: Mian Khursheed / Reuters Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Фото: Mian Khursheed / Reuters

26 декабря 2004 года землетрясение магнитудой от 9,1 до 9,3 в Индийском океане спровоцировало мощное цунами, обрушившееся на берега Индии, Индонезии, Таиланда и Шри-Ланки. Инцидент считается самым разрушительным стихийным бедствием в XXI веке, он унес жизни от 225 тыс. до 300 тыс. человек в 17 странах, еще около 2,2 млн пострадали. Экономический ущерб оценивался в более чем $12 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Фото: Luis Enrique Ascui LA / ABP / Reuters Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Фото: Luis Enrique Ascui LA / ABP / Reuters

26 декабря 2003 года на юго-востоке Ирана было зафиксировано землетрясение мощностью 6,6. Привело к гибели более 35 тыс. человек и почти полностью разрушило город Бам в провинции Керман.

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Фото: Raheb Homavandi CJF / JV / Reuters Бам (Иран), 8 декабря 2003 года

Фото: Raheb Homavandi CJF / JV / Reuters

26 января 2001 года на юго-западе Индии произошло землетрясение магнитудой 7,6. Жертвами стали более 14 тыс. человек, еще 166 тыс. пострадали. Последствия подземных толчков ощущались в Китае, Непале и Пакистане.