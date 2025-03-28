Власти Мьянмы запросили иностранную помощь после землетрясения

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлаин заявил, что страна готова принять помощь и пожертвования от любого иностранного государства. Об этом он сказал в обращении по телевидению, передает Reuters. По последним данным, в результате землетрясения в Мьянме погибли по меньшей мере 144 человека и 732 пострадали.

Землетрясение произошло 28 марта в центральной части Мьянмы. Магнитуда составила 7,9. Сейсмические толчки ощутили в пяти соседних странах — Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Кремль сообщил о готовности оказать поддержку Мьянме и остальным странам Юго-Восточной Азии, пострадавшим от землетрясения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия оперативно отреагирует на запрос о гуманитарной помощи.

О происшествии — в материале «Юго-Восточную Азию потрясла стихия».