Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144

В результате землетрясения в Мьянме погибли по меньшей мере 144 человека и 732 пострадали, сообщает местный телеканал MRTV. Разрушения зафиксированы по всей стране.

Землетрясение в Мьянме произошло сегодня, 28 марта, утром. Очаг землетрясения находился в 16 км от города Сикайн на глубине 10 км. Магнитуда составила 7,9. Толчки также ощутили в пяти соседних странах — Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Позже в аэропорту столицы Мьянмы Нейпьидо рухнула башня управления воздушным движением.

«ВПП полностью разрушены. Бетонное покрытие потрескалось так, что стала видна земля. Некоторые участки полностью разломаны. Самолеты больше не могут взлетать и приземляться. Аэропорт придется закрыть»,— сообщил военный источник в Нейпьидо.

Представитель военных властей Мьянмы заявил, что страна нуждается в гуманитарной помощи от международного сообщества

Ранее Кремль сообщил о готовности оказать поддержку Мьянме и остальным странам Юго-Восточной Азии, пострадавшим от землетрясения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия оперативно отреагирует на запрос о гуманитарной помощи.

О происшествии — в материале «Юго-Восточную Азию потрясла стихия».