Юго-Восточную Азию потрясла стихия

В Таиланде три человека погибли и больше 80 пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта. Жертвами стихии в Мьянме стали 144 человека, и их число может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлаин. Крупное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии: сейсмологи зафиксировали два подземных толчка, самый сильный магнитудой 7,7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Эпицентром землетрясения стала Мьянма. Но его также ощутили в пяти соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Сильнее всего пострадали Мьянма и Таиланд. Толчки ощущались даже в Бангкоке, на расстоянии более 1,3 тыс. км от эпицентра. Жители разных городов сообщают о разрушениях.

«У нас землетрясение, эвакуировали все здание. Просто квартира стала разваливаться, внутри все падать». «Я сидела на балконе, и начались толчки. Подумала сначала, что у меня голова кружится. Затем поняла, что пол тоже из-под ног уходит, а здание трясется. Я живу в невысоком восьмиэтажном доме. И в какой-то момент с крыши начинала литься вода из бассейна. Я быстро выбежала в коридор через эвакуационный выход и спустилась вниз вместе с остальными жителями». «Мы с ребенком в этот момент оказались на футбольном поле. Было ощущение, что земля немножко движется. Детские соревнования отменили, мы просидели час, наверное, на поле, дожидаясь афтершока и так далее, нас не впускали в помещения, но всем вынесли воды». «Люди, конечно, немножко напуганы. Все собрались внизу здания, отошли от него, и сейчас все находятся в безопасной точке. Высотка в порядке, каких-то внешних повреждений не видно. Все ждут заявления от министерства чрезвычайных ситуаций Таиланда о том, что афтершоки закончились. Плюс ко всему мы ждем информации от пожарных, что они проверили здание и туда можно зайти».

Само землетрясение продлилось всего несколько минут, но за это время обрушились несколько зданий в Бангкоке. В Таиланде приостановили торги на фондовой бирже. Аэропорты в регионе прекращали работу, в столице не работало метро. На улицах спустя некоторое время после землетрясения возник транспортный коллапс, рассказала “Ъ FM” местная жительница Анна: «Нас качало совсем чуть-чуть, как на корабле. Но несколько часов назад закрыли метро, и весь Бангкок просто стоит насмерть. Люди ждут на улице или пытаются дойти домой. Я тоже не могу сейчас добраться до дома, и меня это ужасно бесит.

Бангкок и так знаменит своими пробками, а тут просто случился коллапс».

Губернатор Бангкока сообщил, что ущерб оказался не таким масштабным, как ожидали власти, и призвал местных жителей не паниковать. Но люди спешно меняют планы, сообщил собственный корреспондент “Ъ FM” в регионе Антон Махров: «Я видел сообщение от друзей и знакомых, что многих землетрясение застало в Бангкоке в дороге. Естественно, есть проблемы с трафиком, потому что многие поехали срочно забирать детей из школ. Один из моих коллег находится сейчас в 400 км от эпицентра землетрясения. В его случае земля дрожала, у него возникло головокружение, так как вестибулярный аппарат не справлялся. В большинстве случаев здания выдержали. Правда, есть исключение — это строящееся здание в районе Чатучак, которое обрушилось буквально в прямом эфире. Пока нет информации о жертвах и неизвестно, находился ли кто-то внутри этой высотки».

Сейчас в Таиланде находятся несколько тысяч туристов из России. Большинство из них отдыхают на островах, где землетрясение ощущалось не так сильно. Данных о пострадавших нет, сообщил “Ъ FM” вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян: «По нашим оценкам, там могут находиться около 2 тыс. россиян, из них по линии туроператоров — порядка 300-400 человек. Стоит уточнить, что Бангкок, как правило, является или начальной, или конечной точкой маршрута для дальнейшего отдыха на курортах Таиланда, таких как Пхукет, Паттайя, Самуи. Была дезинформация о закрытии аэропортов, но закрытие продлилось всего 20 минут. Сейчас, по заверениям тайских авиавластей, аэропорты работают штатно, рейсы из России отправляются по расписанию. При этом в Бангкоке проживает большое количество граждан РФ, по ним никакой информации нет.

Из той информации, которую мы получаем, со стороны туристов никаких обращений о досрочном прекращении отдыха или эвакуации не поступало, равно как и о пострадавших россиянах.

Думаю, что Бангкок с точки зрения того, как власти справились с довольно сильным землетрясением, показал себя очень достойно. Видимо, сыграл фактор постройки сейсмически безопасных зданий. Вместе с тем вполне возможно повторение толчков. Здесь нужно следить за ситуацией тем, кто находится в Таиланде. По возможности стоит отправиться назад к местам своего отдыха или же мониторить работу авиагавани и информацию на табло по мере того, как выпускаются и принимаются воздушные суда. Но, на мой взгляд, ситуация не является сейчас критической. Возможно, на этом все и закончится».

Тем временем ученые допускают, что землетрясение в Мьянме может привести к сильному цунами.

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Андрей Дубков, Светлана Белова